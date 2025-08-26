Aiper colabora con Water.org para ayudar a 4.000 personas a obtener agua potable y saneamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

La donación está destinada a mejorar el acceso global a agua potable y saneamiento, mejorando la salud, la educación y las oportunidades de los colectivos más vulnerables

ATLANTA, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Aiper, el fabricante mundial de robots limpiadores de piscina innovadores e inalámbricos, ha anunciado hoy una donación a Water.org, a través de la cual 4.000 personas en situación de vulnerabilidad podrán acceder a agua potable y mejorar sus vidas.

La crisis mundial del agua sigue siendo uno de los mayores retos humanitarios, que afecta a millones de personas y condiciona profundamente su vida diaria. Frente a estos desafíos, organizaciones como Water.org impulsan un cambio significativo y duradero. Water.org es una organización internacional sin ánimo de lucro que ha transformado de forma positiva la vida de más de 79 millones de personas en todo el mundo al proporcionarles acceso a agua segura o saneamiento.

"Hoy, miles de millones de personas siguen viviendo sin acceso a agua potable, una realidad que exige una acción urgente", afirmó Richard Wang, fundador y CEO de Aiper. "En Aiper, estamos comprometidos a marcar la diferencia tanto a través de nuestro apoyo a Water.org y otras organizaciones benéficas, como mediante el diseño de productos que ayuden a nuestros clientes a utilizar el agua de manera más sostenible".

La donación de Aiper a Water.org ayudará a transformar la vida de personas en situación de pobreza al mejorar su acceso a agua potable, lo que se traduce en una mejor salud, educación, oportunidades económicas y empoderamiento. Un compromiso que trasciende las piscinas y se orienta hacia un futuro más sostenible, subrayando la promesa de Aiper de ayudar a personas en todo el mundo.

"Gracias al apoyo de Aiper, estamos ayudando a familias a acceder a agua segura en sus hogares y a la salud, la esperanza y las oportunidades que de ello se derivan", señaló Melanie Mendrys, directora global de Marca y Marketing de Water.org.

Acerca de Aiper

Aiper es el principal creador global de innovadores limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos, con la misión de llevar las vacaciones a casa al inspirar a los propietarios de piscinas a convertir sus patios en un oasis personal con la ayuda de soluciones de limpieza más inteligentes. Después de investigar a fondo los puntos problemáticos de los limpiadores de piscinas tradicionales, la compañía se embarcó en un camino para fusionar la tecnología con un diseño innovador y crear los limpiadores de piscinas robóticos más fáciles de usar del mundo, que no solo son libres de cables y sin complicaciones, sino que también pueden manejar automáticamente todo el trabajo sucio para que los propietarios de piscinas dejen de limpiar manualmente. A diferencia de otros productos en el mercado, cada robot de Aiper está garantizado para minimizar el tiempo y el dinero gastado en la labor de limpieza y brindar más tiempo para disfrutar de momentos de calidad con amigos y familiares junto a la piscina. A través de esto, Aiper se ha ganado su lugar como el mejor limpiador de piscinas robótico inalámbrico del mundo desde su lanzamiento. En 2023 y 2024, los productos Aiper han sido galardonados con el premio CES Innovations Award Honorees.

