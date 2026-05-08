Aiper Experts Duo simplifica el mantenimiento de piscinas con una limpieza 24/7 impulsada por IA cognitiva - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de mayo de 2026.- Un ecosistema de limpieza inteligente y alimentado por energía solar, diseñado para mantener las piscinas listas para nadar con el mínimo esfuerzo

Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes1 y referente en innovación para el jardín conectado, presenta Experts Duo, un sistema inteligente de dos robots diseñado para ofrecer un cuidado experto y totalmente automatizado de la piscina con el mínimo esfuerzo.

Combina Scuba V3, impulsado por IA cognitiva, con EcoSurfer S2, un skimmer de piscina, alimentado por energía solar. Aiper Experts Duo proporciona una cobertura completa de la piscina, de arriba abajo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ambos robots crean un ecosistema perfectamente integrado que mantiene el agua cristalina, elimina los residuos de la superficie y reduce al mínimo las tareas de mantenimiento, ofreciendo a los propietarios una experiencia de limpieza continua y sin preocupaciones.

“Ser propietario de una piscina debería ser algo sencillo”, afirma Richard Wang, fundador y CEO de Aiper. “Aiper Experts Duo combina dos robots especializados, cada uno aprovechando sus fortalezas de limpieza mediante IA cognitiva y tecnología solar, para ofrecer una experiencia de limpieza continua e inteligente sin necesidad de supervisión constante”.

Experiencia sin preocupaciones 24/7 con un funcionamiento eficiente y respetuoso con el medio ambiente

Diseñado para gestionar piscinas de cualquier tamaño, Aiper Experts Duo ofrece un cuidado completamente autónomo, para que los propietarios puedan disfrutar de su piscina sin un constante mantenimiento. Trabajando en conjunto, Scuba V3 y EcoSurfer S2 forman un sistema de limpieza continuo y perfectamente coordinado que mantiene el agua cristalina con una mínima intervención del usuario.

Impulsado por el modo Navium™ con IA cognitiva, Scuba V3 analiza el tamaño y la forma de la piscina, el historial de limpieza e incluso las condiciones meteorológicas para optimizar automáticamente las rutas, la frecuencia y la intensidad de la limpieza. Por su parte, EcoSurfer S2 incorpora tecnología avanzada de paneles solares ofreciendo un rendimiento prolongado con una necesidad mínima de carga manual. Gracias a la tecnología SolarSeeker™, el dispositivo sigue la posición del sol cuando su batería desciende, recargándose de forma autónoma para mantener una limpieza constante de la superficie durante todo el día.

En conjunto, Aiper Experts Duo mejora la eficiencia, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del sistema.

Nivel experto de limpieza

Más allá de la comodidad, Aiper Experts Duo ofrece un rendimiento de nivel profesional gracias a una cobertura real de 360°, de arriba abajo. Al dividir el trabajo, Scuba V3 y EcoSurfer S2 se encargan de los residuos en el fondo, las paredes, la línea de flotación y la superficie, logrando una limpieza integral de la piscina.

Scuba V3 asume el trabajo más exigente bajo el agua. Con su sistema de limpieza AI Patrol, detecta y dirige los residuos en tiempo real, ajustando su recorrido para una limpieza más rápida y eficiente. La planificación Adaptive VisionPath™ utiliza visión basada en IA para optimizar la navegación y simplificar la puesta en marcha, garantizando una cobertura completa del fondo de la piscina.

Al mismo tiempo, EcoSurfer S2 se encarga del cuidado de la superficie, eliminando hojas, insectos, polen y residuos flotantes antes de que se hundan. Su diseño de compuerta sellada DebrisGuard™, el primero del sector, ayuda a evitar que los residuos vuelvan a la piscina, ofreciendo un skimming fiable e ininterrumpido que complementa la limpieza en profundidad.

EcoSurfer S2 también incorpora un compartimento integrado y ajustable para pastillas de cloro, lo que permite distribuir el cloro durante la limpieza y ayuda a mantener un equilibrio óptimo del agua con menos intervención manual. En conjunto, el sistema Aiper Experts Duo promueve un mantenimiento de la piscina más estable y eficiente energéticamente.

Al combinar automatización inteligente con un diseño eficiente en el consumo de energía, Aiper Experts Duo ofrece una cobertura de limpieza completa y una experiencia de uso sin preocupaciones durante toda la temporada.

Diseñado para una fiabilidad real en el uso diario

Aiper Experts Duo está fabricado con materiales resistentes, pensados para soportar una exposición prolongada al sol, el agua y el funcionamiento continuo en exteriores. Al dividir las tareas entre ambos robots, el sistema reduce el desgaste de cada dispositivo y mejora su durabilidad a largo plazo, ofreciendo una solución más inteligente y fiable que mantiene la piscina en perfecto estado y permite disfrutar del fin de semana sin interrupciones.

Aiper Experts Duo está disponible a partir de hoy con un precio de lanzamiento especial de 1.298 EUR (PVP recomendado: 1.398 EUR) en Aiper.com y Amazon .

Contacto

Emisor: Aiper

Contacto: Aiper

Email de contacto: guillermo.salas@agencia.best