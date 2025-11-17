Aiper inaugura una nueva era de cuidado inteligente de piscinas y del agua en Piscina Barcelona 2025

Durante el evento, Aiper mostrará sus robots Scuba V3 y Scuba N3, equipados con inteligencia artificial cognitiva

Además, la marca presentará EcoSurfer Senti, un skimmer que integra IA y gestión de la calidad del agua

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que los propietarios de piscinas adoptan cada vez más la tecnología para el hogar inteligente, Aiper, el fabricante mundial de robots limpiapiscinas innovadores e inalámbricos, lidera la revolución del cuidado conectado y automatizado de piscinas. En Piscina Barcelona 2025, la compañía presenta sus últimas innovaciones: Scuba V3, Scuba N3 y EcoSurfer Senti, que muestran cómo la inteligencia artificial está transformando el mantenimiento del agua y la limpieza de piscinas en una experiencia más sencilla, eficiente y fiable.

Inteligencia cognitiva para una limpieza sin esfuerzo

Los nuevos Aiper Scuba V3 y Scuba N3 son los primeros robots limpiapiscinas esenciales del mundo equipados con IA cognitiva. Gracias a la tecnología AI Patrol Cleaning, su cámara frontal identifica en segundos más de 20 tipos de residuos y obstáculos, ajustando automáticamente la ruta de limpieza para lograr una velocidad hasta 10 veces superior a los sistemas tradicionales.

Con el modo Cognitive AI Navium™, los robots planifican y ejecutan de forma autónoma el calendario de limpieza semanal según el tamaño de la piscina, el clima y el historial de uso, eliminando por completo la necesidad de intervención manual para un mantenimiento sin preocupaciones.

Su diseño ultraligero Featherlight de 8,25 kg permite manejarlos fácilmente con una sola mano, mientras que el sistema VisionPath™ Adaptive Path Planning, que combina visión por IA y sensores dToF, garantiza una cobertura precisa y una navegación fluida alrededor de obstáculos. El modelo Scuba N3 estará disponible exclusivamente a través del canal profesional, mientras que el Scuba V3 se ofrecerá en todos los puntos de venta.

Gestión inteligente y sin esfuerzo del agua

EcoSurfer Senti marca el siguiente paso en el cuidado automatizado del agua. Supervisa en tiempo real parámetros esenciales como pH, temperatura, cloro y ORP, y su cámara de dosificación inteligente libera la cantidad exacta de agentes de pH y gestiona las tabletas de cloro. Así, garantiza un agua equilibrada, segura y cristalina con el mínimo esfuerzo del usuario.

Combinando monitorización continua y automatización inteligente, EcoSurfer Senti ofrece una experiencia conectada, fiable y completamente libre de complicaciones para los propietarios de piscinas.

Expansión de canales y alianzas estratégicas

Aiper refuerza su presencia en Europa mediante acuerdos con destacados distribuidores como Leroy Merlin o El Corte Inglés, ampliando así su alcance y disponibilidad en el mercado.

Su colaboración estratégica con Fluidra refleja la visión compartida de impulsar la innovación en la industria de las piscinas y mejorar la experiencia tanto de los profesionales como de los propietarios. Asimismo, la alianza con POOLCORP consolida la fiabilidad y el rendimiento de las soluciones de Aiper, destacando su tecnología probada y el reconocimiento que la marca ha alcanzado en el mercado profesional.

Mediante la combinación de innovación tecnológica y expansión global, Aiper avanza en su misión de ofrecer soluciones inteligentes, seguras y sin esfuerzo para el cuidado de piscinas y del agua, adaptándose a las necesidades de cada canal y mercado.

Para más información sobre Aipèr, visita Aiper.com y sigue a Aiper en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.

Acerca de Aiper

Aiper es el principal creador global de innovadores limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos, con la misión de llevar las vacaciones a casa al inspirar a los propietarios de piscinas a convertir sus patios en un oasis personal con la ayuda de soluciones de limpieza más inteligentes. Después de investigar a fondo los puntos problemáticos de los limpiadores de piscinas tradicionales, la compañía se embarcó en un camino para fusionar la tecnología con un diseño innovador y crear los limpiadores de piscinas robóticos más fáciles de usar del mundo, que no solo son libres de cables y sin complicaciones, sino que también pueden manejar automáticamente todo el trabajo sucio para que los propietarios de piscinas dejen de limpiar manualmente. A diferencia de otros productos en el mercado, cada robot de Aiper está garantizado para minimizar el tiempo y el dinero gastado en la labor de limpieza y brindar más tiempo para disfrutar de momentos de calidad con amigos y familiares junto a la piscina. A través de esto, Aiper se ha ganado su lugar como el mejor limpiador de piscinas robótico inalámbrico del mundo desde su lanzamiento. En 2023 y 2024, los productos Aiper han sido galardonados con el premio CES Innovations Award Honorees.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824620/Piscina_Barcelona__key_visual.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aiper-inaugura-una-nueva-era-de-cuidado-inteligente-de-piscinas-y-del-agua-en-piscina-barcelona-2025-302617114.html