Aiper lanza su Fall Sale 2026 con descuentos de hasta el 33% para afrontar el otoño con la piscina a punto

Aiper Fall Sale 2026 - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña Fall Into a Cleaner Pool estará disponible del 14 al 27 de septiembre en la tienda oficial de la marca, con ofertas en limpieza de superficie, limpieza de fondo y soluciones integrales Los descuentos alcanzan el 33% y suponen un ahorro de hasta 498€; del 6 al 7 de octubre la campaña llegará también a Amazon, con rebajas de hasta 450€

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes y referente en innovación para el jardín conectado, pone en marcha su Fall Sale del 14 al 27 de septiembre. Bajo el lema "Fall Into a Cleaner Pool", la marca plantea una campaña pensada para el momento del año en el que la piscina deja de ser una prioridad, pero no deja de ensuciarse.



Con la llegada del otoño, las hojas, el polvo y los restos vegetales se multiplican y el mantenimiento se convierte en una tarea constante. La propuesta de Aiper pasa por resolverlo sin esfuerzo: mantener la superficie despejada, encargarse de la limpieza en profundidad o combinar ambas soluciones, según lo que necesite cada piscina.



Superficie despejada: EcoSurfer S2

En otoño, la mayor parte del trabajo está en la superficie: las hojas caen a diario y, si no se retiran a tiempo, acaban en el fondo. EcoSurfer S2, el skimmer robótico e inalámbrico de la marca, recorre la lámina de agua de forma autónoma y recoge hojas y residuos antes de que se depositen, reduciendo la limpieza manual del día a día. Está disponible en la web de Aiper por 359€, con un descuento del 15% (40€ de ahorro).



Limpieza en profundidad con menos trabajo: gama Scuba

Cuando la suciedad llega al fondo y a las paredes, la limpieza se complica. La gama Scuba reúne las soluciones inalámbricas de Aiper para una limpieza autónoma y en profundidad, y concentra algunas de las mejores ofertas de la campaña:



• Scuba V3: disponible por 849€, frente a los 1.099€ habituales, con un ahorro de 250€ (23% de descuento).



• Scuba S1: el robot que limpia en profundidad el fondo, las paredes y la línea de flotación de piscinas de hasta 150 metros cuadrados, por 521€ con un descuento del 25% (178€ de ahorro).



• Scuba S3: disponible por 649€, con un ahorro de 50€ sobre su precio habitual.



Cuidado integral de la piscina: Aiper Experts Duo

Para quienes prefieren no elegir, el Aiper Experts Duo combina la limpieza de superficie y la limpieza de fondo en una única solución, cubriendo el mantenimiento completo de la piscina sin intervención manual. Durante la campaña está disponible en la tienda oficial de Aiper por 1.198€, con un descuento del 20% que supone un ahorro de 301€.



Más allá de la piscina: IrriSense 2

La campaña incluye también la mayor rebaja del catálogo fuera del agua: el pack de tres unidades de IrriSense 2, el sistema de riego inteligente de Aiper, está disponible por 999€ frente a los 1.497€ habituales, con un 33% de descuento y un ahorro de 498€.



Fechas y disponibilidad

Las ofertas estarán disponibles del 14 al 27 de septiembre de 2026 en la página oficial de la campaña. Además, del 6 al 7 de octubre la Fall Sale llegará a Amazon, con ofertas anticipadas a partir del 29 de septiembre y rebajas en modelos como Scuba V3 (849€, con un ahorro de 450€), Scuba X1 Pro Max (1.699€), Scuba S1 (494€), Scuba S3 (599€), EcoSurfer S2 (339€), Seagull 800B (149€) y Scuba SE (139€).

Contacto

Emisor: Aiper

Nombre contacto: Guillermo Salas Martínez

Descripción contacto: Best

Teléfono de contacto: 91 521 11 34