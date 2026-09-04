Aiper presenta en IFA Berlín 2026 su Smart Yard Ecosystem para piscinas y jardines

Scuba V3 Ultra - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de septiembre de 2026.-

Una plataforma central conecta dispositivos inteligentes para piscinas y jardines y automatiza el mantenimiento de los espacios exteriores

Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes y referente en innovación para el jardín conectado, presentará en IFA Berlín 2026 (del 4 al 8 de septiembre) la ampliación de su Smart Yard Ecosystem. Este sistema permite gestionar desde una única plataforma distintas tareas de mantenimiento del jardín que hasta ahora funcionaban por separado.



Un sistema integrado para simplificar el mantenimiento

A través de Aiper Intelligence of Things (AIoT), los dispositivos compatibles intercambian información y coordinan automáticamente su funcionamiento, lo que permite un cuidado fluido y en gran medida autónomo de los espacios exteriores. El sistema combina datos meteorológicos, horarios e información de los sensores de suelo para activar procesos inteligentes de automatización en todo el ecosistema. Así, reduce tanto el esfuerzo de mantenimiento como el consumo de recursos.



Entre los dispositivos compatibles con Aiper Smart Yard Ecosystem se incluyen robots limpiafondos, sistemas de riego, robots cortacésped, sensores de suelo, estaciones meteorológicas y paneles solares. Desde la app, los usuarios pueden controlar todos sus dispositivos compatibles y configurar rutinas personalizadas para el cuidado de la piscina y el jardín.



En la práctica, este enfoque conectado da respuesta a situaciones habituales mediante los modos Daily Care, Climate Care y Vacation Care. Daily Care coordina el corte del césped, el riego, la monitorización del suelo y el mantenimiento de la piscina para que las tareas se ejecuten en el orden adecuado y sin una intervención constante. Por ejemplo, si los sensores detectan que una zona ya está húmeda, el sistema puede pausar el riego previsto y evitar un consumo innecesario de agua. Climate Care adapta los planes de mantenimiento a los cambios meteorológicos y a las condiciones del entorno, por ejemplo, deteniendo el riego o la limpieza de la piscina cuando detecta lluvia. Vacation Care coordina el cuidado del jardín y la piscina durante las ausencias del usuario, mantiene el sistema en funcionamiento y solo requiere atención cuando es realmente necesario.



Las últimas novedades del ecosistema de Aiper

En IFA Berlín, Aiper no solo presentará su ecosistema como una nueva solución, sino también nuevos productos compatibles para el cuidado del jardín y la piscina.



Aiper IrriSense 2 SE

El sucesor de Aiper IrriSense 2 es un sistema de riego inteligente multizona 3 en 1 compuesto por un controlador, el propio aspersor y una válvula eléctrica. Su diseño compacto, de solo 30 cm y 2,6 kg, y una instalación sencilla que puede completarse en 10 minutos convierten a IrriSense 2 SE en una solución plug and play fácil de utilizar para el cuidado del jardín.



A través del Smart App Center, los usuarios pueden controlar Aiper IrriSense 2 SE a distancia desde su smartphone, crear mapas y rutinas personalizados y consultar los datos asociados. IrriSense 2 SE también puede alimentarse mediante el panel solar de Aiper.



El aspersor reproduce la lluvia natural mediante la tecnología EvenRain™ y cubre una superficie de hasta 445 m, con un alcance de riego de hasta 12 metros. Su riego multizona adaptado a cada tipo de planta permite configurar hasta seis zonas independientes y responder a las distintas necesidades hídricas. Combinado con la programación de riego adaptativa según el tiempo y con los datos de humedad del sensor de suelo de Aiper, el sistema puede reducir el consumo de agua hasta un 40 % frente a los sistemas de riego enterrados convencionales. Esta ventaja resulta especialmente relevante en las zonas donde el uso de agua para el riego de jardines está cada vez más restringido.



Todos los dispositivos IrriSense son compatibles con el potente panel solar de Aiper, que permite hasta nueve horas de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica. Además, los equipos permanecen plenamente operativos mientras se cargan mediante el panel solar.



Scuba V3 Ultra

Scuba V3 Ultra es el primer robot limpiafondos cognitivo 6 en 1 del mundo impulsado por inteligencia artificial. Incorpora la tecnología AI Patrol Cleaning de Aiper, basada en funciones de percepción del entorno y planificación de rutas. Juntas, estas capacidades permiten al robot tener en cuenta las preferencias del usuario, los patrones meteorológicos locales y las dimensiones de la piscina para seleccionar de forma autónoma el modo de limpieza óptimo, aprovechar mejor la batería y completar un programa de limpieza de siete días sin intervención manual.



Dos cámaras proporcionan percepción espacial de profundidad y detección precisa de distancias tanto por encima como por debajo de la línea de flotación. Ofrecen un alcance de detección de hasta dos metros, un tiempo de respuesta de 0,1 segundos y reconocen más de 20 tipos de residuos. A partir de la cantidad detectada, el robot ajusta el rendimiento de limpieza. Para proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios, las imágenes captadas por las cámaras no se almacenan ni se transfieren a la nube.



El dispositivo limpia el fondo, las paredes, la línea de flotación, la superficie y las zonas poco profundas de la piscina a partir de 20 centímetros de profundidad. Un compartimento para pastillas de cloro completa su propuesta 6 en 1. El eficiente motor JellyFloat™ Lift Engine garantiza un desplazamiento fiable y facilita la extracción del equipo de la piscina. En el modo de limpieza de fondo, ofrece hasta 240 minutos de autonomía.



Su sistema de doble bomba alcanza una capacidad de succión de hasta 32.200 litros por hora. El sistema de filtración MicroMesh™ de varias etapas combina filtros de 180 y 3 micras para capturar tanto los residuos de mayor tamaño como las partículas más finas.



El dispositivo puede manejarse con solo pulsar un botón o mediante Smart App Center, que reúne las funciones de limpieza y la información sobre su estado. Para facilitar su recogida, el robot, de 13 kg, regresa a la superficie y evacua rápidamente el agua acumulada.



Para más información sobre Aiper, visitar Aiper.com seguir en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.



Es posible acceder al press kit completo en el siguiente enlace.



Acerca de Aiper

Aiper es la marca número 1 de limpiadores robóticos inteligentes para piscinas y líder en soluciones inteligentes y confiables para el ecosistema de patios y jardines. Desde piscinas con agua cristalina hasta un equilibrio óptimo del agua y sistemas de riego más inteligentes, su ecosistema inteligente simplifica el cuidado de todo tu espacio exterior. Aiper cuenta con la confianza de más de 4 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en más de 10.000 tiendas en más de 50 países y regiones. Impulsados por la automatización inteligente, la IA adaptativa y el diseño sostenible, ofrecen una experiencia verdaderamente sin preocupaciones, para que se tenga más tiempo de disfrutar los mejores momentos de la vida.



Emisor: Aiper

Contacto

Nombre contacto: Guillermo Salas

Descripción contacto: BEST

Teléfono de contacto: 601 605 226



