Aiper presenta una iniciativa global de ahorro de agua impulsada por IrriSense 2 - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de mayo de 2026.- Este nuevo programa de Aiper permite a los usuarios monitorizar el ahorro de agua en tiempo real y transformar las rutinas diarias en un impacto real y medible.

Aiper, una de las marcas líderes del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes1 y referente en innovación para el jardín conectado, ha anunciado hoy su iniciativa global de ahorro de agua, un nuevo programa diseñado para ayudar a los propietarios a transformar rutinas cotidianas en un impacto medioambiental significativo. El programa se lanzó a principios de mayo de 2026.

Basada en la convicción de que el verdadero cambio comienza en el hogar, esta iniciativa invita a los usuarios a “regar de forma más inteligente”, replanteando cómo cuidan sus espacios exteriores mientras contribuyen a un futuro más sostenible.

Para muchos propietarios, mantener un césped verde y saludable es una fuente de orgullo y conexión: un espacio donde las familias se reúnen, los niños juegan y ocurren momentos cotidianos. Sin embargo, los sistemas de riego tradicionales a menudo provocan un consumo de agua innecesario. La iniciativa de Aiper redefine esta experiencia, mostrando cómo la tecnología puede preservar estos momentos al mismo tiempo que protege uno de los recursos más valiosos del planeta.

En el centro de esta iniciativa se encuentra el Aiper IrriSense 2, ganador del premio SEAL Sustainable Product Award 2026 y el primer sistema de riego inteligente multizona del mundo, diseñado para ofrecer precisión, eficiencia y facilidad de uso. A diferencia de los sistemas tradicionales con programaciones fijas, este dispositivo se adapta a las condiciones meteorológicas en tiempo real, ayudando a evitar el riego excesivo, reducir el desperdicio y mantener un césped saludable con el mínimo esfuerzo.

Los controles mediante app permiten gestionar el riego desde cualquier lugar, mientras que el seguimiento del consumo de agua en tiempo real ofrece una visibilidad clara del uso, ayudando a los usuarios a comprender su impacto, reducir sus facturas y tomar decisiones más sostenibles sin renunciar a la estética de sus espacios exteriores.

Durante el periodo comprendido entre principios de mayo y mediados de julio de 2026, los usuarios de IrriSense 2 en Norteamérica y Europa podrán unirse a la iniciativa directamente a través de la app de Aiper. Al utilizar el sistema en su rutina habitual, los participantes podrán monitorizar el ahorro de agua en tiempo real, tanto de forma individual como colectiva, transformando hábitos diarios en un impacto medible que contribuye a un objetivo común.

La iniciativa también anima a los participantes a nominar comunidades, escuelas u organizaciones que puedan beneficiarse de un mejor acceso al agua limpia o a soluciones de riego inteligente, así como a compartir sus historias de ahorro de agua en redes sociales utilizando el hashtag #SaveWaterMakeItCount. En conjunto, estas acciones ponen de relieve cómo pequeños cambios en el hogar pueden generar un impacto medioambiental más amplio. Aiper publicará un informe oficial de impacto a finales de este año, en el que se detallarán la participación total y la cantidad de agua ahorrada.

Desde julio de 2025, Aiper ha contribuido a proporcionar acceso a agua limpia para saneamiento a miles de personas, lo que refleja el compromiso continuo de la compañía con la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo. Esta iniciativa se basa en ese impulso, reforzando el compromiso de Aiper con la sostenibilidad al vincular la innovación de producto con un impacto real y tangible.

Al combinar transparencia, participación comunitaria y tecnología inteligente, Aiper sigue redefiniendo lo que significa cuidar del hogar y del mundo que lo rodea.

Emisor: Aiper



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