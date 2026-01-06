Aiper presenta su nuevo ecosistema inteligente para jardines y piscinas con IA en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Scuba V3 Ultra y EcoSurfer Senti, premiados en los CES 2026 Innovation Awards, encabezan la nueva generación de soluciones automatizadas de la marca

Euromonitor Internacional reconoce a Aiper como la marca de robots inteligentes limpiadores de piscina número 1 en el mundo en términos de volumen de ventas

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aiper, la marca de robots inteligentes limpiadores de piscina número uno en el mundo1, presenta en CES 2026 su ecosistema inteligente para exteriores, centrado robots impulsados por IA Cognitiva y complementado por sistemas de riego inteligente y gestión de la calidad del agua. El ecosistema se apoya en dos productos galardonados con los CES 2026 Innovation Awards: Scuba V3 Ultra y EcoSurfer Senti, el cuarto año consecutivo en el que Aiper recibe este reconocimiento.

Robots limpiapiscinas impulsados por IA Cognitiva: una experiencia sin esfuerzo

La tecnología de IA Cognitiva de Aiper protagoniza la serie Scuba V3 (Scuba V3, V3 Pro y V3 Ultra), que con el modo AI Navium™ y a la limpieza AI Patrol, estos robots optimizan automáticamente la ruta, la frecuencia y la potencia de succión analizando el entorno de cada piscina, incluyendo tamaño, forma, historial de limpieza y condiciones meteorológicas.

Scuba V3 - el primer robot limpiapiscinas esencial con IA cognitiva del mundo

Scuba V3 se adapta de forma inteligente al tamaño y la forma del vaso gracias al modo Cognitive AI Navium™ de Aiper, e incorpora navegación adaptativa VisionPath™ y limpieza horizontal de la línea de flotación con JetAssist™. (PVP recomendado: 1.099 € | Disponible en marzo de 2026)

Scuba V3 Pro - el primer limpiador robótico de piscinas del mundo con IA cognitiva y autooptimización

Limpia suelos, paredes y zonas poco profundas con el motor de elevación inteligente JellyFloat™ Energy-Smart y filtración MicroMesh™ multicapa. (Disponible en primavera de 2026)

Scuba V3 Ultra - el primer robot limpiafondos 6 en 1 con IA cognitiva del mundo

Scuba V3 Ultra es capaz de mapear y limpiar el fondo, las paredes, la línea de flotación y la superficie en una sola pasada gracias a su sistema de navegación VisionPath™ 2.0 con doble cámara e IA, al modo Cognitive AI Navium™ y al motor de elevación energéticamente eficiente JellyFloat™. Accede a zonas poco profundas de hasta 20cm y ofrece una potente succión con doble bomba de 32.200LPH. Incorpora filtración ultrafina MicroMesh™, integración con Smart App Center y protección certificada de la privacidad de los datos. (PVP recomendado: 2.299 € | Disponible en primavera de 2026)

Robot limpiapiscinas autónomo y preparado para un futuro "manos libres"

El primer robot limpiapiscinas autónomo de Aiper, su mayor innovación hasta la fecha que será presentada en CES, elimina por completo las tareas manuales gracias a funciones de autolimpieza en tierra y autorrecarga. Impulsado por el primer Unified Multi-Sensor AI Perception System del mundo, integra sensores y sonares para una percepción de 360 grados, garantizando una limpieza sin puntos ciegos y un retorno preciso a su estación.

IrriSense 2, el primer sistema de riego inteligente 4 en 1 con gestión multizona del mundo

IrriSense 2 integra controlador, aspersores, válvula eléctrica y dispensador de nutrientes en un solo sistema compacto. Permite crear zonas de riego personalizadas para todo el jardín con un único dispositivo. Su tecnología Weather-Sense Response ajusta automáticamente el riego según las condiciones ambientales, logrando un ahorro de hasta el 40% de agua. Certificado por TÜV para garantizar una presión de agua estable, incorpora tecnología EvenRain™ para una cobertura uniforme de hasta 445m. (PVP recomendado: 499 € | Disponible en marzo de 2026)

EcoSurfer Senti, el primer skimmer del mundo con IA y gestión de la calidad del agua

EcoSurfer Senti, alimentado por energía solar, combina la limpieza de la superficie mediante IA con la monitorización continua de la calidad del agua, además de ofrecer una solución proactiva y sostenible para mantener el agua de la piscina limpia y saludable. (PVP recomendado: 1.099 €)

"Las soluciones inteligentes y la inteligencia artificial están transformando la piscina y el jardín", afirma Richard Wang, CEO de Aiper. "Con nuestros robots limpiapiscinas con IA cognitiva y soluciones inteligentes para exteriores, hacemos que el cuidado de los espacios al aire libre sea más sencillo y sostenible"

Acerca de Aiper

Aiper es un creador global de limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos que aplica tecnología inteligente y diseño intuitivo para automatizar el mantenimiento de piscinas. Sus soluciones reducen el esfuerzo manual y permiten a los propietarios disfrutar más tiempo de sus espacios exteriores. Los productos de Aiper han sido reconocidos en múltiples ocasiones con los CES Innovation Awards.

