Air Europa fortalece su posición internacional con la participación de Turkish Airlines

(Información remitida por la empresa firmante)

La aerolínea española refuerza su valor global y consolida su expansión gracias a la entrada del mayor operador internacional de destinos

Madrid, 26 de agosto de 2025.-

Air Europa continúa consolidándose como un referente del transporte aéreo internacional tras la entrada de Turkish Airlines en su accionariado. Esta operación representa un hito que permitirá a la compañía española acelerar su plan de expansión y reforzar su posición en el mercado global.



La alianza con Turkish Airlines, reconocida como la aerolínea que vuela al mayor número de destinos en todo el mundo, abre la puerta a una red conjunta de más de 400 destinos en 150 países, integrando la fortaleza de Air Europa en Europa Occidental, España, Latinoamérica y Caribe, con la conectividad global de Turkish desde Estambul hacia Asia, África y Oceanía.



Dos hubs estratégicos para unir continentes

El acuerdo sitúa a Madrid-Barajas y al aeropuerto de Estambul como dos centros neurálgicos del tráfico aéreo internacional. Desde ellos, ambas aerolíneas optimizarán la apertura de nuevas rutas principales y secundarias, fortaleciendo la conectividad entre América, Europa, Oriente Medio y Asia.



Impulso a la carga aérea y a la conectividad empresarial

La combinación de la red de Turkish Airlines con la sólida presencia de Air Europa en Latinoamérica permitirá rutas más eficientes para el transporte de mercancías, generando ventajas competitivas para exportadores e importadores en España y América Latina, con menores tiempos de tránsito y costes logísticos.



Flota moderna y servicio de referencia

Ambas compañías comparten un compromiso con la innovación y la calidad. Air Europa mantiene como espina dorsal de su largo radio el Boeing 787 Dreamliner y es pionera en España con la operación del Boeing 737 MAX, mientras que Turkish Airlines ha realizado recientemente un pedido de 350 aviones a Airbus, consolidando una de las flotas más jóvenes y avanzadas del sector.



En términos de experiencia a bordo, la clase Business de Air Europa –con la firma gastronómica de Martín Berasategui– y los reconocimientos internacionales de Turkish Airlines como "Mejor Aerolínea de Europa 2025" por Skytrax, subrayan la excelencia de servicio que define a ambas compañías.



Refuerzo de la solidez financiera y expansión internacional

La inversión permitirá a Air Europa adelantar la devolución de los préstamos concedidos por la SEPI durante la pandemia, reforzando su solidez financiera y garantizando el avance de su proceso de expansión. Además, confirma el valor internacional de la compañía, que recientemente atrajo también la participación de IAG.



Javier Hidalgo: impulso al proyecto internacional

La operación también refleja la visión estratégica de Javier Hidalgo, figura clave en la proyección internacional del grupo, quien ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de atraer socios globales para fortalecer la competitividad de Air Europa. Su papel resulta determinante en la construcción de una aerolínea con capacidad de competir en los principales mercados del mundo.





Contacto

Nombre contacto: Air Europa PR

Descripción contacto: Air Europa

Teléfono de contacto: +34 911 401 501





Emisor: Air Europa