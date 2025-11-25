Air Europa y OK Mobility se alían para ofrecer ventajas a sus clientes más fieles

(Información remitida por la empresa firmante)

Ambas compañías refuerzan su compromiso con la movilidad y la experiencia del viajero, uniendo fuerzas para ofrecer beneficios exclusivos a los miembros de Air Europa Suma. La alianza se ha materializado con la visita del Consejero Delegado de Air Europa, Richard Clark, a la sede central de OK Mobility, donde ha sido recibido por su Presidente Ejecutivo y Fundador, Othman Ktiri

Air Europa y OK Mobility han alcanzado un nuevo acuerdo estratégico, a través del cual la plataforma de movilidad global ofrecerá sus servicios a los clientes de Air Europa Suma, el programa de fidelización de la aerolínea, que cuenta con más de tres millones de usuarios.



En el marco de esta alianza, los clientes de Air Europa Suma tendrán acceso a los servicios de movilidad de OK Mobility, presente en más de 70 Stores distribuidas en 17 países y 4 continentes, obteniendo además Millas Suma por cada reserva de alquiler.



El acuerdo se ha materializado con la visita del recientemente anunciado nuevo Consejero Delegado de Air Europa, Richard Clark, a la sede central de OK Mobility en Palma de Mallorca, donde ha sido recibido por el Presidente Ejecutivo y Fundador de la compañía, Othman Ktiri.



"Con esta alianza, reforzamos nuestro compromiso de acompañar a los viajeros durante todo su recorrido, ofreciendo soluciones que cubren sus necesidades de movilidad también en el destino", ha destacado Othman Ktiri.



Por su parte, Richard Clark ha subrayado que "gracias a este acuerdo, los miembros de nuestro programa de fidelización Air Europa Suma disfrutarán de nuevas ventajas y una mayor flexibilidad en sus desplazamientos, consolidando nuestro objetivo de ofrecer un servicio cada vez más completo y personalizado".



Tanto OK Mobility como Air Europa comparten origen en Mallorca y un firme compromiso por impulsar un modelo de turismo responsable y sostenible. Este acuerdo, además de representar una nueva palanca de crecimiento para ambas compañías e impulsar la fidelización de clientes, refuerza su posicionamiento internacional y sienta las bases para futuras colaboraciones orientadas a ofrecer experiencias de viaje cada vez más globales e integrales.



OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, la suscripción, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 Stores y 5 Showrooms en 17 países. A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global.



En el aire desde 1986, Air Europa es una aerolínea española miembro de la alianza SkyTeam. La flota de la compañía, constituida por 57 aeronaves, es una de las más modernas y sostenibles del sector, integrada por modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, a los que próximamente se unirán Airbus A350-900. Air Europa vuela a más de 55 destinos en todo el mundo y cuenta con una posición estratégica en el hub del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, conectando Europa y América.



Su programa de fidelización, Air Europa Suma permite acumular Millas Suma, canjeables por vuelos y productos, y Millas Nivel, que dan acceso a categorías superiores: Silver, Gold y Platinum, con beneficios como atención exclusiva, elección de asiento, embarque prioritario y acceso a Salas VIP.



