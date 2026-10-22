Air Top Pro 25 de Webasto: nueva calefactor de estacionamiento silenciosa para vehículos camper

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(Información remitida por la empresa firmante)

- Air Top Pro 25 de Webasto: nueva calefactor de estacionamiento especialmente silenciosa para vehículos camper

- ¿Por qué debería terminar la temporada de acampada con el verano? Los meses más fríos ofrecen experiencias únicas como esquiar, practicar senderismo con raquetas de nieve o disfrutar del mágico paisaje invernal. La solución de calefacción adecuada es fundamental para que su autocaravana o furgoneta camper siga siendo un refugio confortable incluso a bajas temperaturas.

MEWS AKTUELL // Stockdorf, Alemania – El nuevo calefactor de estacionamiento de aire Air Top Pro 25 de Webasto se ha desarrollado específicamente para vehículos recreativos de hasta ocho metros de longitud. Gracias a su potencia máxima de 2,5 kilovatios, calienta rápidamente el interior y funciona de forma muy silenciosa durante la calefacción continua gracias a su bajísimo consumo. Se elimina la necesidad de encenderlo y apagarlo constantemente, lo que mejora significativamente el confort, especialmente para un buen descanso nocturno.

Además, el calefactor funciona de forma extremadamente eficiente, minimizando el consumo de electricidad y combustible. Utiliza diésel, gasolina o HVO del depósito de combustible del vehículo. Esto tiene la ventaja, frente a la gasolina, de que el combustible está disponible en cualquier gasolinera, incluso en el extranjero.

El calefactor también incluye de serie ajuste automático de altitud hasta 5.500 metros. También se puede combinar con una caldera Whale para la preparación opcional de agua caliente. Ambas unidades se pueden instalar bajo el suelo, ahorrando valioso espacio de almacenamiento o instalación.

El calefactor de aire se controla fácilmente mediante diversos mandos, incluida la aplicación ThermoConnect.

Así que nada te impedirá disfrutar del camping en otoño e invierno.

Contacto para los medios:

Webasto Group

Gisselle Bautista

+34 (91) 626-8623

E-mail: gisselle.bautista@webasto.com