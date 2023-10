(Información remitida por la empresa firmante)

- El líder en hidratación aromatizada air up® lanza la nueva botella Generation 2 fabricada con Tritan™ Renew

RÓTERDAM, Países Bajos, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- La marca mundial air up® ha lanzado una nueva línea de botellas reutilizables para el mercado europeo fabricadas con Eastman Tritan™ Renew que amplía aún más la misión de air up® de eliminar los residuos de plástico de un solo uso. Fundada con el objetivo de que las personas adopten estilos de vida más saludables y sostenibles, air up® es una empresa alemana cuyo sistema de botellas rellenables sustituye a las bebidas aromatizadas ampliamente disponibles en botellas de plástico de un solo uso, a la vez que proporciona una experiencia de consumo satisfactoria.

Tritan Renew está fabricado con un 50% de contenido reciclado certificado* mediante la tecnología de reciclaje molecular de Eastman, que descompone los residuos plásticos difíciles de reciclar en sus componentes moleculares para crear nuevos polímeros. Las nuevas botellas air up® Generation 2 hechas con Tritan Renew se fabrican en la Unión Europea en instalaciones de producción que utilizan energía 100% renovable y emplean hasta un 88% menos de plástico que las botellas de plástico de un solo uso. Son ligeras, inastillables y están disponibles en dos tamaños: 600 mililitros y 1 litro. — de air up®.

"Creemos que ha llegado el momento de pensar de forma nueva en lo que respecta al desarrollo de productos, reconociendo que abordar el cambio climático requiere algo más que simplemente instar a un cambio de comportamiento inmediato", declaró Lena Jüngst, cofundadora y principal evangelizadora de air up®. "Nuestro enfoque consiste en crear productos de alta calidad que no solo atraigan a los consumidores, sino que también tengan un impacto en la sociedad y el medio ambiente. Nuestras nuevas botellas fabricadas con Tritan Renew son un poderoso ejemplo de cómo estamos trabajando activamente para crear un cambio junto con Eastman, líder en innovación de materiales circulares".

air up® es el primer sistema de bebida rellenable del mundo con olor retronasal, en el que el agua corriente se aromatiza únicamente a través del olor. Con las botellas air up®, se coloca una vaina de sabor con aromas naturales en la boquilla y, a medida que se bebe agua de la pajita, el aire aromatizado es aspirado simultáneamente y llega al centro olfativo. En resumen, creemos saborear una cereza o una lima cuando sólo estamos bebiendo agua sin sabor.

"Estamos orgullosos de continuar nuestro viaje con air up® en el lanzamiento de su nueva línea con Tritan Renew", comentó Glenn Goldman, director comercial de plásticos de Eastman. "Esta asociación refleja nuestro firme compromiso común de combatir la crisis mundial de residuos plásticos, al tiempo que aportamos innovación al mercado de la hidratación".

Eastman se acerca rápidamente a la puesta en marcha de la mayor instalación de reciclado molecular material a material del mundo en su planta de Kingsport (Tennessee, Estados Unidos). La planta procesará 110.000 toneladas métricas anuales de residuos plásticos difíciles de reciclar.

* El contenido reciclado está certificado por el ISCC mediante asignación de balance de masas.

Acerca de air up®Visite air-up.com.

Acerca de EastmanVisite eastman.com.

Contactos para medios:air uppr@air-up.com

EastmanJacob Teetzmann1-423-494-3673jteetzmann@tombras.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2259895/Eastman_AirUp_Bottles.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2259896/Eastman_AirUp_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/air-up-lanza-la-nueva-botella-generation-2-fabricada-con-tritan-renew-301971762.html