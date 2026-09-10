Aircom nombra a Khurram Chaudhry como director general

(Información remitida por la empresa firmante)

Un veterano ejecutivo de Aircom liderará la próxima fase de crecimiento e innovación en IA.

FAIRFAX, Va., 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aircom ha anunciado hoy el ascenso de Khurram Chaudhry, quien pasa de ocupar el cargo de vicepresidente de Producto e Ingeniería al de director general y director de tecnología, asumiendo así la responsabilidad global del negocio de Aircom. Esta transición en el liderazgo se produce en un momento en que Aircom inicia una nueva etapa de innovación de productos, en la que la inteligencia artificial y la automatización desempeñan un papel cada vez más relevante en la evolución de la planificación, optimización y operaciones de las redes de acceso por radio (RAN).

Khurram forma parte del grupo TEOCO desde 2016 y, más recientemente, lideró las áreas de Gestión de Productos e Ingeniería de Aircom. Su nuevo cometido trasciende los ámbitos de producto y tecnología para abarcar la dirección y el desempeño general del negocio de Aircom, integrando su legado tecnológico, las prioridades de los clientes y la estrategia de crecimiento futuro.

Atul Jain continuará como presidente, brindando liderazgo estratégico a toda la organización de TEOCO.

"Khurram ha transformado la oferta de soluciones de Aircom y ha posicionado a la empresa para liderar la próxima ola de innovación impulsada por la IA. Queremos aportar esa misma visión estratégica y liderazgo para impulsar nuestras actividades orientadas al mercado. La combinación de su talento, determinación y humildad me impresiona enormemente", afirmó Atul Jain, presidente de TEOCO Corporation.

Khurram aporta una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, que abarca la ingeniería de RAN, las soluciones, la estrategia y el liderazgo de productos. Durante su década en el grupo TEOCO, sus responsabilidades han abarcado múltiples mercados y se han ampliado progresivamente desde las soluciones y la estrategia de RAN hasta la gestión integral de productos y la ingeniería.

"Aircom cuenta con décadas de experiencia en RAN y tiene ante sí una gran oportunidad. Mi enfoque se centrará en acelerar la innovación de productos, fortalecer la atención a nuestros clientes y aplicar la IA y la automatización a desafíos reales de ingeniería de redes", afirmó Khurram Chaudhry, director general y director de tecnología (CTO) de Aircom.

Acerca de Aircom

Aircom ofrece soluciones avanzadas de planificación, optimización y automatización de redes de acceso por radio (RAN) a más de 100 clientes en más de 100 países. Como filial de propiedad absoluta de TEOCO, Aircom combina décadas de experiencia en telecomunicaciones con análisis inteligentes y automatización impulsada por IA para apoyar la evolución hacia redes autónomas. Para obtener más información, visite teocoaircom.com.

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