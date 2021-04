Aires acondicionados innovadores y respetuosos con el clima: anuncian ganadores del Global Cooling Prize

Los gigantes fabricantes mostraron tecnologías innovadoras con un impacto climático 5 veces menor que las unidades de AC convencionales y planean comercializarlas para 2025.

NUEVA YORK y NUEVA DELHI, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Una coalición mundial iniciada por el Gobierno de la India, Mission Innovation y RMI anunció hoy los ganadores del Global Cooling Prize , un concurso internacional de innovación para desarrollar soluciones de refrigeración residencial súper eficientes y respetuosas con el clima. Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai en asociación con Tsinghua University ; y Daikin en asociación con Nikken Sekkei Ltd. emergieron como los dos ganadores entre ocho finalistas después de alcanzar el techo de rendimiento percibido. Estas empresas han producido prototipos que tienen cinco veces menos impacto climático que las unidades de aire acondicionado estándar disponibles en el mercado hoy en día. Cuando se escalan, estas tecnologías pueden prevenir 132 GT de emisiones equivalentes de CO acumuladamente entre ahora y 2050 y mitigar más de 0,5 °C del calentamiento global para finales de siglo.

Felicitando a los ganadores del concurso, Sir Richard Branson, fundador de Virgin Group, dijo: "Una oportunidad de transformación del mercado para el sector de la refrigeración es ahora una realidad. A medida que este increíble logro comienza a ser reconocido y aplaudido, es hora de que los reguladores se centren en las políticas y estándares que nos ayudarán a llevar estas tecnologías al mercado".

Los ocho equipos finalistas fueron dirigidos por algunos de los mayores fabricantes de aire acondicionado (AC) del mundo y prometedoras empresas emergentes de India, China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido.

El consejero delegado de RMI, Jules Kortenhorst, destacó cómo la colaboración entre los gobiernos, la industria y las organizaciones de la sociedad civil, dio lugar al éxito de la iniciativa. "En esta década decisiva, permita que esto anuncie una nueva era de colaboración para estimular las innovaciones y el descubrimiento de soluciones viables en los otros sectores que aún no han avanzado hacia tecnologías bajas en carbono, eficientes y limpias."

Los finalistas del Premio, que en conjunto producen más del 20% de los ACs de habitaciones residenciales del mundo, están decididos a llevarlos al mercado en los próximos años. Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai, ganadora del Premio, y Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp. Ltd., socio del finalista Transaera Inc., han anunciado su intención de unirse a la COP26 "Race to Zero Breakthrough" para el sector de la refrigeración.

Los ganadores compartirán la bolsa de premios de 1 millón de dólares estadounidenses por igual.

