Airhelp revela cómo mejorar la experiencia de coger un vuelo en 2026

Conocer la situación aérea, posibles huelgas y el historial de los distintos aeropuertos o aerolíneas permite al pasajero viajar mejor preparado ante posibles interrupciones. La temporada del año, el día de la semana e incluso la hora del vuelo pueden influir en la puntualidad del viaje

Madrid, 19 de febrero de 2026.- AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la interrupción de un vuelo, ha publicado recientemente los datos de retrasos y cancelaciones en vuelos con origen en España durante el 2025. Según este informe, se registraron más de 950.000 vuelos y cerca de 140 millones de pasajeros que despegaron desde aeropuertos españoles. Estas cifras suponen un ligero incremento del tráfico aéreo respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento no ha impactado negativamente en la puntualidad. De hecho, la tasa de salidas en hora alcanzó el 76%, mejorando los registros previos.



Esta evolución también se refleja en el número de pasajeros con derecho a indemnización por retrasos y cancelaciones, mejorando los datos desde 2022: 1,39 millones en 2022; 1,50 millones en 2023; 1,59 millones en 2024; y 1,25 millones en 2025.



La importancia de elegir bien cuándo volar

Aunque existen factores inevitables, como las condiciones meteorológicas, planificar adecuadamente puede reducir significativamente el riesgo de interrupciones.



La temporada del año es uno de los principales elementos a tener en cuenta. En 2025, julio fue el mes con mayor volumen de pasajeros —más de 14,5 millones—, coincidiendo con la temporada alta estival. También fue el mes con peores datos operativos: el 34,1% de los pasajeros sufrieron retrasos o cancelaciones.



El día de la semana también influye. Los lunes figuran entre los días con mayores tasas de cancelación, mientras que la alta demanda de viernes a domingo puede generar mayor congestión y, por tanto, más incidencias. En cambio, martes y miércoles suelen presentar mejores indicadores de puntualidad debido al menor volumen de tráfico aéreo.



La franja horaria es otro factor determinante. AirHelp recomienda optar por vuelos a primera hora de la mañana. A lo largo del día, los retrasos tienden a acumularse, generando un efecto "bola de nieve" que incrementa la probabilidad de incidencias en vuelos de última hora. Además, las cancelaciones en horario vespertino no dejan margen a la reasignación de un vuelo y pueden obligar al pasajero a pernoctar y retrasar su viaje al día siguiente.



Mejor vuelos directos que con escala

Siempre que sea posible, elegir vuelos directos reduce el riesgo de interrupciones. Los pasajeros que vuelan con escalas son más susceptibles a sufrir retrasos y, en consecuencia, pérdidas de conexiones. En 2025, más de 278.000 pasajeros perdieron su vuelo en un aeropuerto español debido al retraso de un trayecto previo. Aunque los vuelos directos suelen tener un coste superior, permiten reducir el tiempo total de viaje y minimizar riesgos adicionales, como la pérdida de equipaje.



Más allá de la planificación, el conocimiento es la mejor herramienta frente a una situación imprevista. Según datos de AirHelp, el 79% de los pasajeros desconoce sus derechos, como saber cuándo deben recibir asistencia por parte de la aerolínea o cuándo tienen derecho a una compensación económica.



Si el problema es responsabilidad de la aerolínea, los pasajeros pueden tener derecho a una indemnización de hasta 600 euros en casos de:



• Retrasos superiores a tres horas en la llegada a destino.



• Cancelaciones notificadas con menos de 14 días de antelación.



• Denegación de embarque por overbooking.



Si la interrupción se debe a circunstancias extraordinarias, como condiciones meteorológicas adversas o emergencias médicas, la compañía puede quedar exenta del pago de compensaciones económicas.



En caso de incidencias atribuibles a personal del aeropuerto, los pasajeros no tienen derecho a indemnización económica, pero sí deben recibir asistencia: comida y bebida suficientes durante la espera, transporte alternativo y alojamiento si fuese necesario.

