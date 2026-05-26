El airlaid se consolida como la alternativa para optimizar el coste en higiene

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(Información remitida por la empresa firmante)

El mercado global del airlaid alcanzó 574.800 toneladas en 2022 y podría llegar a 768.800 en 2027 (Smithers). Este crecimiento refleja un cambio en el sector servicios: más empresas sustituyen el papel convencional en limpieza por materiales de mayor rendimiento, absorbentes, resistentes en húmedo y que reducen consumo por tarea. Expertos de PAPELMATIC señalan que la especialización técnica mejora la gestión de espacios compartidos, convirtiéndolos en un activo de bienestar y control de costes operativos

Madrid, 26 de mayo de 2026.- En oficinas, centros sanitarios, comercios o espacios de alta concurrencia, la higiene diaria supone un reto constante. Hoy el objetivo va más allá de limpiar superficies: las empresas buscan optimizar tiempos, reducir el desperdicio de material y garantizar entornos seguros que generen confianza en usuarios y empleados.



Tradicionalmente, la compra de suministros de limpieza se ha basado en métricas como el precio por rollo, los metros por bobina o las unidades por caja. Sin embargo, la optimización de recursos está desplazando el foco hacia el Coste Total de Propiedad (TCO).



En este contexto, factores como el tiempo de limpieza o el nivel de desperdicio determinan la rentabilidad real. Por ello, muchas empresas dejan de ver la limpieza como un simple consumo de materiales y la entienden como una decisión operativa, pasando del papel convencional o las bayetas a soluciones como el airlaid.



Aunque en el mercado se le conozca habitualmente como "papel airlaid", su proceso de fabricación en seco une las fibras de celulosa de una forma diferente, lo que le otorga características parecidas a las de los tejidos no tejidos (TNT). Al ser una solución compuesta al 100% por celulosa, mantiene un tacto suave y natural, pero con una estructura mucho más voluminosa y absorbente que el papel tradicional, permitiéndole arrastrar residuos y reducir la liberación de fibras a su paso.



Asimismo, el crecimiento de esta categoría confirma que no se trata de una solución anecdótica. Según la consultoría científica Smithers, el consumo global de airlaid alcanzará las 768.800 toneladas en 2027, con un crecimiento estimado del 6% anual en volumen y del 7,7% en valor. Además, Global Growth Insights estima que el mercado crecerá de los 1.677 millones de dólares en 2026 a 2.289 millones para 2035, revolucionando completamente el sector.



Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, empresa especializada en higiene consciente con más de 60 años de trayectoria, señala:



En el sector servicios y en los espacios compartidos, la limpieza es un factor de bienestar y de productividad. Un material que obliga a usar el triple de cantidad o que deja una mayor cantidad de residuos en las superficies acaba generando costes secundarios significativos. Cuando la higiene se integra en la gestión operativa del espacio, como por ejemplo el airlaid, deja de ser un consumible para convertirse en una herramienta de optimización estratégica.



Para profundizar en este modelo de optimización, el equipo técnico de la compañía destaca tres ejes donde el airlaid está transformando la operativa diaria:



1. Rentabilidad: del "coste por rollo" al "coste por uso"

El rendimiento no se mide solo por precio unitario, sino por tareas realizadas con el mismo consumo. El airlaid reduce el número de hojas gracias a su absorción y resistencia, disminuyendo reposiciones en entornos de servicios, como oficinas, áreas comunes, restauración o facilities con alta rotación de usuarios.



Este comportamiento puede traducirse en una menor frecuencia de reposición y en un mejor control del consumo.



2. Versatilidad en limpieza en húmedo

El airlaid mantiene su integridad en contacto con líquidos, siendo adecuado para mobiliario, cristales o superficies de uso frecuente a diferencia del papel tradicional.



No obstante, en suciedad extrema o uso industrial intensivo, pueden ser más eficaces soluciones específicas como paños reutilizables o TNT.



3. Higiene controlada y reducción de contaminación cruzada

Al ser desechable y de alto rendimiento, reduce la contaminación cruzada y facilita procesos estandarizados en oficinas, centros educativos, comercios o instalaciones sanitarias no críticas reduciendo la dependencia de mantenimiento de material.



La especialización como norma

Es fundamental destacar que el uso de celulosa tradicional y de bayetas convencionales siguen siendo herramientas útiles, necesarias y prácticas para limpieza general de baja exigencia. Sin embargo, el airlaid se posiciona como el escalón intermedio necesario cuando se requiere un rendimiento superior sin necesidad de recurrir a materiales más complejos o técnicos como los tejidos no tejidos (TNT).



En este sentido, un acompañamiento estratégico capaz de auditar las necesidades de cada situación resulta clave para determinar la solución más adecuada. Esta metodología de asesoramiento especializado es la que compañías con experiencia en el sector, como PAPELMATIC, aplican para asegurar que cada recurso responda exactamente al uso para el que fue diseñado.



Eficiencia operativa como motor de sostenibilidad

Más allá de su función técnica, el airlaid contribuye a una gestión empresarial responsable orientada a la prevención de residuos. Al mejorar la durabilidad durante el uso, reduce el sobreconsumo: el operario no necesita usar más material del necesario porque el producto mantiene su rendimiento. Esto disminuye los desechos generados y optimiza la gestión de consumibles, mostrando que la sostenibilidad depende en gran medida de la eficiencia de los procesos.



Sobre PAPELMATIC

Fundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Baldrich, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.



Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.



PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.



Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.

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