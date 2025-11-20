AIRS Medical continúa su rápida expansión por Europa, Oriente Medio y África

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, conocida por su galardonada solución de resonancia magnética (RM) con inteligencia artificial, SwiftMR™ , se ha consolidado rápidamente como un referente mundial en innovación de diagnóstico por imagen. La calidad de imagen superior y la mayor velocidad de escaneo de SwiftMR han contribuido a optimizar las operaciones en más de 1.300 centros de diagnóstico por imagen en más de 40 países.

Partiendo de esta exitosa expansión, la compañía ha seguido desarrollando nuevas alianzas en toda Europa, Oriente Medio y África.

SwiftMR: A Europa y más allá

Fundada en 2024, AIRS Medical Europe GmbH ha estado difundiendo de forma constante las importantes mejoras de eficiencia y calidad de SwiftMR en todo el mercado sanitario europeo.

AIRS Medical ya ha consolidado varias alianzas en Europa, entre ellas:

AIRS Medical se complace en anunciar hoy que su alcance sigue creciendo. La compañía cuenta ahora con clientes en Reino Unido, Portugal, Noruega, Grecia, Polonia, Hungría, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, y prevé incorporar nuevos socios próximamente. Este impulso pone de manifiesto el éxito generalizado de SwiftMR en diversos entornos sanitarios de toda la región EMEA.

De cara al futuro, AIRS Medical se está preparando activamente para expandirse a nuevos mercados, con el objetivo de aumentar la fiabilidad, la productividad y el valor en los centros de diagnóstico por imagen de los Países Bajos, Rumania y los países balcánicos.

"SwiftMR genera un impacto tangible allá donde va, integrándose a la perfección en una amplia variedad de entornos sanitarios", señaló Jayden Jung, vicepresidente y director general de AIRS Medical Europe GmbH. "Nos entusiasma seguir presentando nuestra solución de resonancia magnética basada en IA a nuevos socios potenciales en toda la región EMEA y en el resto del mundo".

Imágenes mejoradas sin esperas SwiftMR es una tecnología de aprendizaje profundo que reconstruye imágenes hasta un 50% más rápido que las exploraciones convencionales, mejorando la calidad de imagen en lugar de sacrificarla. Se integra fácilmente en los flujos de trabajo existentes y es compatible con los principales fabricantes de resonancia magnética, lo que la convierte en una solución universal para instituciones de todos los tamaños y con equipos de cualquier potencia.

Gracias a la inteligencia artificial, los tiempos de escaneo más rápidos y la mayor calidad de imagen de SwiftMR aportan varias ventajas importantes a los centros de diagnóstico por imagen:

Operaciones optimizadas y horarios más flexibles

y horarios más flexibles Mayor comodidad para los pacientes; especialmente útil para quienes sufren dolor o claustrofobia

para los pacientes; especialmente útil para quienes sufren dolor o claustrofobia Modernización de equipos antiguos y de bajo campo

de equipos antiguos y de bajo campo Optimización de las oportunidades de ingresos gracias al aumento del número de pacientes atendidos

Acerca de AIRS Medical AIRS Medical es líder reconocido en diagnóstico por imagen impulsado por IA y ha sido nombrada una de las principales empresas de salud digital del mundo. Su producto estrella, SwiftMR, ha recibido múltiples premios3,4 por su velocidad en resonancia magnética, y el equipo que lo desarrolló ha sido aclamado como innovador en IA. Impulsada por la misión de ampliar el acceso a la atención médica preventiva, AIRS Medical se sitúa a la vanguardia de la eficiencia en resonancia magnética, permitiendo a los centros de diagnóstico por imagen atender a más pacientes y brindar atención esencial a sus comunidades.

Para aprender más sobre AIRS Medical, visite https://airsmed.com/en/ .

Ashley GuidaceAIRS MedicalVicepresidenta de Marketing Global ashley.guidace@airsmed.com

1 El tiempo real de escaneo varía según el modelo del escáner, la secuencia y el protocolo clínico.2 Las partes del cuerpo compatibles, la secuencia de pulsos, la intensidad del campo, la población de pacientes y los fabricantes de resonancia magnética pueden variar según el país.3 AIRS Medical Applauded by Frost & Sullivan for Reducing MRI Equipment's Exam Wait Times with Its SwiftMR Technology 4 World's Best Digital Health Companies 2024

