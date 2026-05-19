(Información remitida por la empresa firmante)

Aitech se adjudica un contrato de 63 millones de dólares para soluciones informáticas de aviónica destinadas al programa de helicópteros ligeros de combate de la India

Hindustan Aeronautics Limited selecciona a Aitech por su tecnología informática de aviónica de confianza y su apoyo a largo plazo para el programa

BENGALURU, India, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, proveedor líder de soluciones informáticas integradas robustas para el sector aeroespacial y de defensa, anunció hoy un contrato de producción de 63 millones de dólares con Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, para suministrar soluciones informáticas de aviónica de misión crítica para el programa de helicópteros de combate ligeros (LCH) de la India. Este contrato complementario dará soporte a los sistemas de aviónica de 156 helicópteros y garantizará la producción y el mantenimiento a largo plazo del ordenador de misión con pantalla (DMC) y los sistemas de vuelo relacionados durante los próximos cinco o seis años.

Esto marca la continuación de una relación que comenzó en 2011 cuando HAL inició el desarrollo de una arquitectura de aviónica de próxima generación, una solución informática robusta y de alto rendimiento capaz de soportar exigentes aplicaciones de aviónica en tiempo real, gráficos avanzados, comunicaciones deterministas y una larga vida útil operativa. Seleccionada al inicio del programa, Aitech diseñó y personalizó una solución de computadora de placa única y solución gráfica basada en CompactPCI, específicamente adaptada para la visualización y el procesamiento de misiones en helicópteros. En lugar de ofrecer un producto comercial listo para usar, Aitech trabajó en estrecha colaboración con los ingenieros de HAL para modificar y certificar una arquitectura derivada de COTS, integrando módulos PMC dedicados e interfaces específicas de aviónica para cumplir con los requisitos del helicóptero.

Mientras HAL desarrollaba su software de misión y vuelo, Aitech proporcionó soporte técnico práctico, colaboración in situ y fabricación continua para las actividades de pruebas de vuelo y certificación. La solidez del contrato renovado reside no solo en la tecnología de confianza, sino también en una colaboración forjada a lo largo del tiempo.

El conjunto de aviónica LCH de HAL, que incluye el ordenador de misión con pantalla y el ordenador de control de vuelo automático, representa uno de los programas de electrónica para helicópteros más avanzados de la India hasta la fecha. Los sistemas se basan en arquitecturas SBC de doble redundancia, procesamiento en tiempo real y una gestión de datos robusta para soportar la visualización de la misión, el control de vuelo y el conocimiento de la situación en entornos operativos exigentes.

La decisión de HAL de trabajar con Aitech se centró en los siguientes factores clave:

Experiencia comprobada en computación de aviónica: La arquitectura DMC se basa en computación de alta fiabilidad, procesamiento gráfico avanzado y conectividad determinista, incluyendo Ethernet, fortalezas clave dentro del portafolio de aviónica de Aitech.

La arquitectura DMC se basa en computación de alta fiabilidad, procesamiento gráfico avanzado y conectividad determinista, incluyendo Ethernet, fortalezas clave dentro del portafolio de aviónica de Aitech. Compromiso de mantenimiento a largo plazo: A diferencia de muchos proveedores, Aitech demostró la capacidad de mantener los mismos diseños de placas calificadas mucho más allá de los ciclos de vida típicos, evitando migraciones tecnológicas disruptivas a mitad del programa.

A diferencia de muchos proveedores, Aitech demostró la capacidad de mantener los mismos diseños de placas calificadas mucho más allá de los ciclos de vida típicos, evitando migraciones tecnológicas disruptivas a mitad del programa. Conocimiento existente e inversión en diseño: Las placas de computación de aviónica están profundamente integradas en el diseño del helicóptero. Reemplazarlas requeriría un ciclo completo de rediseño y recalificación que se mediría en años.

Las placas de computación de aviónica están profundamente integradas en el diseño del helicóptero. Reemplazarlas requeriría un ciclo completo de rediseño y recalificación que se mediría en años. Soporte técnico continuo: Desde la caracterización inicial hasta la certificación y autorización, los ingenieros de Aitech trabajaron directamente con HAL en la integración, el rendimiento y la calificación.

Durante más de cuatro décadas, Aitech ha diseñado soluciones y sistemas que resuelven problemas complejos para aplicaciones militares en los ámbitos marítimo, terrestre, aéreo y espacial. Este último contrato subraya el apoyo constante de Aitech para satisfacer la necesidad de HAL de contar con un socio informático de aviónica a largo plazo, que no solo ofrezca rendimiento, sino también continuidad, un requisito fundamental para plataformas aeroespaciales complejas.

HAL eligió a Aitech porque proporcionamos soluciones innovadoras desde el inicio del proyecto y nos mantuvimos involucrados en cada etapa hasta la actualidad, declaró Gil Botton, vicepresidente y director de desarrollo de negocio de Aitech para el Sudeste Asiático y EMEA. Desempeñamos un papel clave en el primer éxito de HAL al aportar conocimientos técnicos, experiencia informática y disciplina de fabricación para dar soporte a los sistemas de aviónica durante décadas, no solo años.

Acerca de AitechAitech es el primer innovador mundial independiente de sistemas abiertos COTS/MOTS, que ofrece placas y subsistemas robustos que sirven como componentes básicos para soluciones integradas de computación y redes. Con más de 40 años de experiencia en los sectores aeroespacial, de defensa y espacial, Aitech ofrece soluciones personalizables y de eficacia probada en misiones marítimas, terrestres, aéreas y espaciales. Entre sus clientes se encuentran Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael y Virgin Galactic.

Aitech se compromete a construir un futuro mejor con sistemas embebidos fiables y rentables, diseñados para las misiones más exigentes. Para más información, visite la página web sita en www.aitechsystems.com.

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