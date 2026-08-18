(Información remitida por la empresa firmante)
- Aitech anuncia el nuevo conmutador/enrutador Ethernet de alta velocidad robusto U-C6850 compatible con SOSA para sistemas de defensa y aeroespaciales
CHATSWORTH, California, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, líder mundial en sistemas robustos de computación integrada y conectividad con tecnología de IA para aplicaciones de defensa y espaciales, ha dado a conocer hoy un nuevo conmutador/enrutador Ethernet totalmente gestionado U-C6850 de 10/40 GbE, una solución de conectividad Ethernet de alta velocidad, flexible y segura, compatible con SOSA, para sistemas militares y aeroespaciales.
Como su primer conmutador/enrutador Ethernet compatible con SOSA, Aitech amplía su cartera de soluciones de conectividad de alta velocidad dirigidas a plataformas militares y aeroespaciales, con el objetivo de respaldar un enfoque más modular, interoperable y preparado para el futuro en el diseño de sistemas de defensa.
"El nuevo conmutador Ethernet U-C6850, compatible con SOSA, proporciona la infraestructura de red de alta velocidad necesaria para conectar recursos informáticos, sensores y sistemas de comunicación, al tiempo que admite las arquitecturas MOSA (Modular Open Systems Approach) que requieren los clientes del sector de defensa", declaró Alex Trigoub, gerente de producto de Aitech. "Al permitir una integración perfecta en arquitecturas abiertas, U-C6850 ayuda a los clientes a modernizar plataformas heredadas con tecnología de red avanzada, acelerar la incorporación de tecnología y reducir los riesgos del ciclo de vida que están asociados a los sistemas propietarios".
U-C6850 se basa en un conmutador Ethernet de capa 2/capa 3 (L2/L3) avanzado y flexible, junto con un procesador de paquetes, y proporciona una capacidad de conmutación total de hasta 320 Gbps, a través de configuraciones que admiten hasta 8 interfaces Ethernet de 40 GbE o 32 de 10 GbE, para aplicaciones de defensa con alto volumen de datos. Al permitir el intercambio de datos de alta velocidad a través de redes informáticas, de sensores y de comunicaciones, el nuevo U-C6850 posibilita capacidades de procesamiento de vídeo y datos de alta velocidad y baja latencia en arquitecturas modernas de fusión de sensores.
Además de su rendimiento de red, U-C6850 admite la optimización SWaP-C al proporcionar un alto ancho de banda y densidad de puertos con un consumo de energía relativamente bajo, lo que ayuda a los contratistas de defensa e integradores de sistemas a maximizar el rendimiento y minimizar el tamaño, el peso, el consumo de energía y los costes del ciclo de vida.
U-C6850 complementa el conmutador/enrutador Ethernet M622 de 10/40 GbE en formato XMC, y proporciona a los clientes de Aitech dos formatos de conectividad de alta velocidad optimizados para SWaP-C, según la cantidad de puertos Ethernet requeridos y la arquitectura del sistema objetivo: un conmutador/enrutador totalmente administrado en formato XMC o una placa 3U totalmente administrada compatible con SOSA.
El nuevo conmutador/enrutador Ethernet robusto está diseñado para plataformas militares y aeroespaciales que requieren una transmisión de datos rápida y fiable a través de sistemas de misión distribuidos y entornos informáticos de alto rendimiento, donde el ancho de banda y la baja latencia son cruciales. Su arquitectura compatible con SOSA lo hace especialmente adecuado para iniciativas de actualización y modernización tecnológica, donde los integradores de sistemas necesitan mejorar las capacidades de red, procesamiento de sensores e informática de misión en aeronaves, vehículos terrestres y plataformas navales existentes, minimizando al mismo tiempo los esfuerzos de rediseño.
Entre sus características principales se incluyen:
- Capacidad de conmutación total de hasta 320 Gbps
- Configuraciones compatibles con 8 interfaces Ethernet de 40 GbE o 32 de 10 GbE
- Capacidades de red avanzadas, compatibles con una amplia gama de estándares y protocolos de capa 2 (conmutación) y capa 3 (enrutamiento)
- Arranque rápido con todas las funciones habilitadas
- Funciones de seguridad integradas
- Factor de forma VPX de 3U, conforme al estándar técnico SOSA
- Bajo consumo de energía que optimiza el tamaño, el peso y el consumo de energía (SWaP-C)
- Diseño robusto optimizado para sistemas militares y aeroespaciales
- Compatibilidad con el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1558v2 para una sincronización horaria precisa de la red
Disponibilidad y detalles técnicosU-C6850 ya está disponible para el desarrollo de misiones. Para obtener más información, visite el sitio web de Aitech.
Acerca de AitechAitech Rugged Group, Inc. ("Aitech") es el primer innovador mundial independiente de sistemas abiertos COTS/MOTS, que ofrece placas y subsistemas robustos que sirven como componentes básicos para soluciones integradas de computación y redes. Contando con una cartera de SBC compatibles con SOSA, GPGPU de alto rendimiento con capacidad de IA y conmutadores Ethernet, Aitech permite a los clientes del sector de defensa construir arquitecturas de computación de misión completas y de alto rendimiento a partir de un único proveedor de confianza.
Gracias a sus más de 40 años de experiencia en los sectores aeroespacial, de defensa y espacial, Aitech ofrece soluciones personalizadas y de eficacia probada en los ámbitos marítimo, terrestre, aéreo y espacial. Entre sus clientes se incluyen Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael y Virgin Galactic.
Aitech se compromete a construir un futuro mejor con sistemas embebidos fiables y rentables diseñados para las misiones más exigentes. Para obtener más información, visite la página web www.aitechsystems.com.
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