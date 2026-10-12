AITO anuncia su entrada en el mercado europeo para 2027 en el Salón del Automóvil de París

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AITO, la marca de vehículos eléctricos inteligentes de lujo del Grupo SERES, presentó hoy los modelos AITO 9, AITO 8, AITO 7 y AITO 6 en el Salón del Automóvil de París de 2026. Bajo el lema 'La inteligencia redefine el lujo', AITO mostró cómo su filosofía de marca cobra vida a través de sus productos y de la experiencia del cliente. Asimismo, la marca anunció su lanzamiento en el mercado europeo para el otoño de 2027, destacando sus planes de entrada y desarrollo en Europa, lo que supone un nuevo paso importante en su expansión global.

Preparativos para Europa: cumplimiento normativo y adaptación local

De cara a su lanzamiento en Europa, AITO está sentando las bases para su integración en el mercado, situando el cumplimiento normativo y la adaptación local en el centro de sus preparativos. En el ámbito del desarrollo de productos, la marca toma como referencia la Homologación de Tipo de Vehículo Completo (WVTA) de la UE, con el objetivo de obtener una calificación de cinco estrellas Euro NCAP bajo los estándares de 2026 e integrar la seguridad en cada una de las etapas del proceso. Desde el cumplimiento de la normativa europea hasta la búsqueda de los más altos estándares de seguridad y calidad, AITO aspira a consolidar una base sólida para su entrada en el mercado europeo mediante estrictas normas de seguridad. Para AITO, la seguridad es el mayor lujo; la marca se compromete a ofrecer a sus clientes una mayor confianza y tranquilidad en cada trayecto.

Además de cumplir con los requisitos normativos, AITO está llevando a cabo un proceso integral de adaptación al mercado europeo, teniendo en cuenta las condiciones de las carreteras, las preferencias de conducción y los estilos de vida locales. Asimismo, AITO colabora con socios para adaptar sus sistemas de asistencia inteligente a la conducción y al aparcamiento a las condiciones viales y situaciones de conducción de la región, al tiempo que desarrolla una red de servicios local que abarca diagnóstico inteligente, servicios de movilidad, suministro local de repuestos y equipos de atención al cliente dedicados. En conjunto, estas iniciativas buscan ofrecer a los clientes europeos una experiencia de propiedad eficiente, fiable y fluida.

Los pilares de la trayectoria de AITO

El desarrollo global de AITO se sustenta en una base integrada de tecnología y fabricación inteligente. La plataforma tecnológica central de los vehículos de AITO es la plataforma SERES MF, que integra capacidades clave en áreas como sistemas de propulsión, chasis, unidad central inteligente, integración de habitáculo y sistemas ADAS, así como servicios inteligentes. Como complemento a la plataforma SERES MF, la SERES Super Factory, impulsada por el "Cerebro Industrial", reúne a socios del ecosistema de toda la cadena de valor, facilitando una conectividad de datos fluida y la colaboración en los flujos de información, logística y tecnología. Estas capacidades permiten perfeccionar el producto, garantizar una calidad constante y mejorar la experiencia del cliente a medida que AITO se expande hacia nuevos mercados.

El reconocimiento del mercado y del sector consolida aún más las bases para el desarrollo global de la marca. En su mercado de origen, AITO ha forjado una sólida reputación en materia de seguridad, calidad y satisfacción del cliente, ganándose la confianza de más de 1,2 millones de conductores. Hasta la fecha, los vehículos AITO han acumulado 40.000 millones de kilómetros recorridos, incluidos más de 10.600 millones con sistemas inteligentes de asistencia a la conducción. A escala mundial, según la clasificación Automobiles 100 2026 de Brand Finance, AITO se posiciona como la marca china de automóviles de lujo número uno del mundo por valor de marca, logrando entrar en la lista de las 10 principales marcas de automóviles de lujo como la única representante china. Desde la satisfacción del cliente hasta el reconocimiento internacional, estos hitos ponen de manifiesto la trayectoria de AITO en el mercado de vehículos eléctricos de lujo.

Llevando un nuevo concepto de lujo más allá de las fronteras

Basada en la filosofía de que la "inteligencia redefine el lujo", AITO está llevando su enfoque de experiencias automotrices inteligentes y centradas en el usuario a mercados de todo el mundo. "Para AITO, el nuevo lujo es aquel donde el lujo tradicional se encuentra con el lujo tecnológico", afirmó Clifford Kang, miembro del Consejo y vicepresidente de SERES Group. "Combinamos un rendimiento excepcional, un confort refinado y una artesanía cuidada con una inteligencia de vanguardia, tanto en nuestros vehículos como en nuestros servicios, para crear una experiencia de lujo superior. Se trata de poner la tecnología al servicio de las personas. A medida que nos expandimos a nivel mundial, esperamos llevar esta filosofía a clientes de todo el mundo".

Acerca de AITO

Fundada en diciembre de 2021, AITO es una marca de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama perteneciente al Grupo SERES. Su nombre significa "Adding Intelligence to Auto" (Añadir inteligencia al automóvil) y encarna el concepto de "la inteligencia redefine el lujo". Al combinar el "lujo tradicional" con el "lujo tecnológico", AITO crea una experiencia de "nuevo lujo" en la industria de los vehículos de nuevas energías (NEV).

Gracias a sus excepcionales características inteligentes y a su refinada calidad de lujo, se ha convertido en la marca china de automóviles de lujo más vendida en China en 2025. La gama de modelos de AITO superó el millón de unidades entregadas en tan solo 46 meses, estableciendo un nuevo récord de velocidad de entrega para las marcas chinas de vehículos de lujo de nuevas energías.