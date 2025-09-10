(Información remitida por la empresa firmante)

- Definiendo el 'nuevo lujo' en la era inteligente: AITO presenta su línea global de productos en IAA MOBILITY 2025

El estreno mundial de las nuevas variantes de Oriente Medio de AITO 9, AITO 7 y AITO 5 en IAA MOBILITY 2025 representa conjuntamente el "nuevo lujo" para la era de los vehículos inteligentes.

AITO se está convirtiendo en una empresa glocal.

La estrategia de globalización a largo plazo de AITO se centra en el segmento de vehículos de nueva energía de alta gama, abarcando tanto las tecnologías eléctricas puras como las de extensión de autonomía.

El lanzamiento del sistema de extensión de autonomía SERES de última generación ofrece una experiencia de movilidad de "nuevo lujo" silenciosa e imperceptible para usuarios globales.

MUNICH, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AITO, la marca de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama de SERES Group, debuta con fuerza en la IAA MOBILITY 2025 de Múnich con su competitiva gama global de productos. Las nuevas versiones para Oriente Medio de los AITO 9, AITO 7 y AITO 5 se presentan mundialmente en el renovado stand premium de la marca. Estos modelos demuestran cómo AITO continúa expandiendo los límites de los vehículos inteligentes de nuevas energías y ofrece una experiencia de movilidad inteligente de lujo sin igual a clientes de todo el mundo. La presencia de AITO en el salón del automóvil refleja su filosofía de 'inteligencia que redefine el lujo' y muestra sus innovaciones tecnológicas de vanguardia y su visión estratégica global.

Leon He, presidente de SERES AUTO, afirmó: "AITO se compromete a convertirse en una marca global. Hoy, en IAA MOBILITY 2025, AITO presenta su línea de productos verdaderamente globalizada y marca un nuevo hito estratégico en su trayectoria de globalización. Este camino para definir el 'nuevo lujo' en la era inteligente está respaldado por nuestra tecnología de vanguardia y un éxito notable en China".

Desde la fundación de AITO en diciembre de 2021 hasta finales de agosto de este año, las ventas acumuladas de sus cuatro modelos en China han superado las 770.000 unidades. Entre ellos, el SUV insignia inteligente para todo tipo de escenarios, el AITO 9, lanzado a finales de 2023, ha vendido más de 230.000 unidades y ha liderado las ventas en el segmento de coches de lujo de 500.000 yenes en China durante 17 meses consecutivos.

Los modelos globales de AITO estarán disponibles por primera vez en el mercado de Oriente Medio en una amplia gama de variantes de vehículos diseñadas para satisfacer las variadas necesidades de movilidad de los exigentes clientes locales con características de producto específicas de cada región.

Las variantes para Oriente Medio contarán con una cabina inteligente con interacción trilingüe (chino, inglés y árabe) e integración en el ecosistema digital local. Su rendimiento de hardware, totalmente optimizado, se adapta al entorno natural único de Oriente Medio. Estos modelos se han sometido a rigurosas pruebas en condiciones extremas como el desierto para garantizar su total cumplimiento y adaptación a las condiciones de conducción locales. Los tres nuevos modelos han obtenido la certificación de entrada al mercado de los EAU y su lanzamiento está previsto próximamente.

Mientras tanto, AITO está completando las pruebas de validación de sus funciones de asistencia a la conducción inteligente en el extranjero para ofrecer una experiencia de movilidad inteligente excelente y segura a los usuarios de Oriente Medio. La tecnología de asistencia a la conducción inteligente de AITO ha obtenido un amplio reconocimiento en el mercado chino. A finales de agosto de 2025, la distancia total recorrida por los usuarios de AITO con asistencia inteligente superó los 3.450 millones de km, con 621.000 usuarios en China.

Como parte de su plan estratégico global, AITO establecerá una filial en Emiratos Árabes Unidos para lanzar gradualmente su línea completa de modelos. Esto contará con el respaldo de un ecosistema de servicio local personalizado para una interacción más estrecha con el cliente. Aprovechando su almacén central en Dubái, AITO también desarrollará una cadena de suministro local que permitirá una impresionante velocidad de entrega de pedidos semanales y un servicio posventa inmediato de repuestos, garantizando una experiencia de usuario fluida. Gracias a una profunda personalización regional, AITO se convertirá en una empresa verdaderamente glocal.

AITO presentará muchas de sus tecnologías principales junto con sus modelos globales en IAA MOBILITY 2025. Entre ellas, el sistema SERES Super Range-Extender de 5ª generación debutará en el extranjero. Basado en el 'Diseño de integración del extensor de autonomía Saiyi C2E' y la 'Tecnología de control inteligente RoboREX', este sistema ofrece alta potencia y alta eficiencia en un diseño compacto y ligero con un funcionamiento silencioso. La plataforma AITOMF es la primera y actualmente la única plataforma en la industria compatible con tres nuevos modos de energía: eléctrico de autonomía súper extendida, eléctrico de batería y ultra híbrido.

Descubra la visión de AITO del "nuevo lujo" en movilidad inteligente en el Stand D40 del pabellón B3 del recinto ferial de Múnich del 8 al 12 de septiembre de 2025.

