(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Ajax se despide de Godts con un elegante mensaje en París:EL FUTURO PERTENECE A LOS JÓVENES GODTS.

Ayer se anunció que Mika Godts deja el Ajax para fichar por el Paris Saint-Germain. El extremo, formado en la cantera del Ajax, abandona el club en un traspaso récord para la temporada en la Eredivisie por valor de 55 millones de euros.

El Ajax despidió a Godts por todo lo alto, desplegando una pancarta gigante en pleno centro de París. Con este gesto, el club le deseó lo mejor en París y dejó algo muy claro: la juventud es el futuro, una filosofía que el Ajax ha encarnado durante más de 125 años.

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