Aji Bio-Pharma presenta una imagen de marca global renovada que destaca su fortaleza en la especialización

(Información remitida por la empresa firmante)

Ajinomoto Bio-Pharma Services presenta una imagen de marca global renovada que destaca su fortaleza en la especialización

Refleja la gran experiencia y capacidad de innovación que Aji Bio-Pharma aporta a los clientes que afrontan desafíos de desarrollo y fabricación cada vez más exigentes

TOKYO, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), una red global de organizaciones especializadas en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y tecnologías facilitadoras, presentó hoy una marca global renovada que incluye mensajes e identidad visual actualizados, y un sitio web global rediseñado que refleja con mayor claridad la identidad actual de la empresa y su compromiso de apoyar a los clientes en el avance de medicamentos que contribuyen a mejorar la salud de la humanidad.

En un momento en que las empresas biofarmacéuticas requieren cada vez más un conocimiento profundo para afrontar desafíos de desarrollo y fabricación más exigentes, la fortaleza de Aji Bio-Pharma reside en la especialización. Abarcando desde moléculas pequeñas, oligonucleótidos, péptidos y terapia génica hasta proteínas y bioconjugados, su actividad se centra manera dedicada en áreas específicas del sector biofarmacéutico, combinando este enfoque con la innovación científica necesaria para resolver los retos que plantean.

Esta especialización se sustenta en la trayectoria de más de un siglo de innovación científica del Grupo Ajinomoto. Dicho legado sigue definiendo a Aji Bio-Pharma en la actualidad, impulsando incluso el desarrollo de tecnologías propias que abren nuevas posibilidades en el ámbito del desarrollo y la fabricación biofarmacéuticos. Sumado a un compromiso compartido con la calidad, la excelencia operativa y la sostenibilidad, esto permite a Aji Bio-Pharma ofrecer la fiabilidad y la colaboración que los clientes necesitan para hacer avanzar sus programas.

"Nuestro equipo siempre se ha sentido impulsado a encontrar formas nuevas y mejores de resolver los desafíos específicos de desarrollo y fabricación que enfrentan nuestros clientes", afirmó Yasuyuki Otake, ejecutivo corporativo y director general del Departamento de Servicios Biofarmacéuticos de Ajinomoto Co., Inc. "Nuestra nueva marca sitúa esa fortaleza en el centro. Refleja el ingenio de nuestros equipos en todo el mundo y nuestro compromiso de ayudar a los clientes a impulsar la innovación y liberar el potencial de su ciencia en beneficio de los pacientes a los que atienden".

La nueva marca se lanza hoy en el sitio web y los canales de redes sociales de Aji Bio-Pharma, así como a través de materiales de marketing globales actualizados que se presentarán en próximas conferencias; asimismo, otros elementos irán adoptando la nueva identidad en el transcurso de los próximos meses.

Acerca de Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services es una red global de organizaciones especializadas en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y tecnologías facilitadoras, con experiencia en moléculas pequeñas, oligonucleótidos, péptidos, terapia génica, proteínas y bioconjugados. Con operaciones y plantas de fabricación en Bélgica, India, Japón y Estados Unidos, combinamos un profundo conocimiento de diversas modalidades con el legado centenario de innovación científica del Grupo Ajinomoto, compartiendo un compromiso con la calidad, la excelencia operativa y la sostenibilidad para ayudar a nuestros socios biofarmacéuticos a desarrollar medicamentos complejos e innovadores y contribuir a mejorar la salud de la humanidad. Más información en www.AjiBio-Pharma.com.

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