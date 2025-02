Ajinomoto Co., Inc. anuncia el patrocinio de oro de LabCentral

Ajinomoto Health & Nutrition, North America, Inc.

Ajinomoto Health & Nutrition, North America, Inc. - AJINOMOTO HEALTH & NUTRITION NORTH AMERICA, INC/PR

(Información remitida por la empresa firmante)

- Ajinomoto Co., Inc., a través de su subsidiaria Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., anuncia el patrocinio de oro de LabCentral: Acelerando la innovación en biotecnología

CAMBRIDGE, Mass., 12 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Co., Inc., líder mundial en biotecnología e innovación alimentaria, anuncia con orgullo su patrocinio de LabCentral, una plataforma de lanzamiento de primer nivel para empresas emergentes de biotecnología y ciencias biológicas de alto potencial situada en el corazón de la comunidad biotecnológica del Gran Boston. Esta asociación subraya el compromiso del Grupo Ajinomoto de fomentar la innovación, la colaboración y el avance científico en este sector en rápida evolución y en este próspero ecosistema.

El patrocinio está en plena sintonía con el propósito del Grupo Ajinomoto de contribuir al bienestar de todos los seres humanos, nuestra sociedad y nuestro planeta con "AminoScience" y sus tecnologías de vanguardia, incluidas las innovaciones en terapia celular y genética, aminoácidos y ciencias de las proteínas. El Equipo de Desarrollo de Estrategias de Innovación de Ajinomoto, en particular, está plenamente comprometido con el apoyo al próspero ecosistema biotecnológico de Cambridge y Massachusetts.

LabCentral, con sede en Cambridge, ofrece a las empresas emergentes el espacio de laboratorio, los recursos y la comunidad necesarios para convertir ideas innovadoras en soluciones viables. El patrocinio del Grupo Ajinomoto mejorará la capacidad de LabCentral para respaldar emprendimientos prometedores en áreas como el descubrimiento de fármacos, la terapia celular y genética y otros campos transformadores de las ciencias biológicas.

"LabCentral representa el nexo de la innovación y la oportunidad en biotecnología, y el Grupo Ajinomoto se siente orgulloso de apoyar su misión de empoderar a las empresas emergentes de próxima generación", afirmó el doctor Ikuo Kira, director ejecutivo y vicepresidente y gerente general de la División de América del Norte. "Este patrocinio refleja nuestra dedicación a fomentar la investigación innovadora y brindar los recursos que los innovadores necesitan para triunfar".

El doctor Johannes Fruehauf, consejero delegado y cofundador de LabCentral, explicó: "Nos sentimos honrados de contar con el Grupo Ajinomoto como patrocinador Gold de LabCentral y patrocinador general de LabCentral238, y les damos la bienvenida a la comunidad de ciencias biológicas de Cambridge. Confiamos en que su experiencia en muchas áreas de la biotecnología, incluida la terapia celular y genética, será increíblemente valiosa para nuestras empresas emergentes residentes y para el ecosistema de biotecnología más amplio aquí en Massachusetts".

A través de esta colaboración, el Grupo Ajinomoto interactuará con empresarios biotecnológicos pioneros, aprovechando su experiencia y plataformas tecnológicas para ayudarlos a acelerar sus procesos de desarrollo.

Para más información sobre el Grupo Ajinomoto y sus iniciativas, visite https://www.ajinomoto.com/innovation/open_innovation. Puede encontrar información adicional sobre LabCentral en https://www.labcentral.org/.

Acerca de Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc.

Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. es una subsidiaria de propiedad absoluta del Grupo Ajinomoto, líder mundial en investigación, desarrollo, fabricación y venta de productos a base de aminoácidos para las industrias farmacéutica, nutracéutica, de nutrición deportiva, de salud y belleza, así como ingredientes alimentarios. La empresa abrió su primera oficina en Estados Unidos en Nueva York en 1917 y desde entonces ha crecido y ampliado su presencia, estableciendo oficinas e instalaciones de producción en Carolina del Norte, Iowa e Illinois. Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. aprovecha una cadena internacional de fabricación, suministro y distribución para llevar productos de la más alta calidad a los clientes. Para obtener información adicional sobre Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., visite http://www.ajihealthandnutrition.com.

Acerca de LabCentral

LabCentral, una institución privada sin fines de lucro, es una plataforma de lanzamiento para empresas emergentes de alto potencial en el campo de las ciencias biológicas y la biotecnología, con un espacio de 243.000 pies cuadrados en Kendall Square, en Cambridge, Massachusetts, y en el campus de la Universidad de Harvard. Fundada en 2013, LabCentral ofrece una gama completa de programación y networking para emprendedores en el campo de las ciencias biológicas, además de espacio de laboratorio y de oficina con todos los permisos necesarios para empresas de ciencias biológicas en etapa inicial y en crecimiento. Hay más información disponible en www.labcentral.org.

Contacto para medios: Andrea Rodriguez, arodriguez@ls2group.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2617778/Ajinomoto_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ajinomoto-co-inc-anuncia-el-patrocinio-de-oro-de-labcentral-302374501.html