AKB Capital Group supera los 23 millones de euros en volumen de operaciones en el primer trimestre de 2026

Ismael Abu Khraybeh y Pablo Roldán, socios fundadores de AKB - AKB Capital Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma fundada por Ismael Abu Khraybeh y Pablo Roldán Sáez refuerza su posicionamiento como boutique internacional especializada en fiscalidad internacional y estructuración corporativa

Madrid, 16 de marzo de 2026.- La creciente internacionalización de la economía está transformando la forma en que empresas y emprendedores organizan su actividad empresarial. Cada vez más compañías operan simultáneamente en diferentes países, gestionan activos en múltiples jurisdicciones o desarrollan modelos de negocio globales desde su origen.



En este contexto, AKB Capital Group, boutique internacional especializada en fiscalidad internacional y estructuración corporativa, ha superado los 23 millones de euros en volumen de negocio internacional estructurado antes de finalizar el primer trimestre de 2026.



La firma fue fundada por Ismael Abu Khraybeh y Pablo Roldán Sáez, socios fundadores de AKB Capital Group, y asesora a empresarios, inversores y compañías con actividad global que necesitan diseñar estructuras corporativas adaptadas a un entorno empresarial cada vez más internacional.



Actualmente, AKB Capital Group trabaja con proyectos empresariales que operan en múltiples jurisdicciones y que requieren una planificación estratégica en ámbitos como fiscalidad internacional, arquitectura corporativa y planificación fiscal global.



El crecimiento de la estructuración corporativa internacional

La expansión de los negocios internacionales ha convertido la estructuración corporativa y la planificación fiscal en elementos estratégicos para empresas que operan en varios mercados.



Empresas tecnológicas, proyectos de comercio internacional, inversores globales y compañías digitales necesitan cada vez más diseñar estructuras empresariales que integren diferentes jurisdicciones y marcos regulatorios.



Según explica Ismael Abu Khraybeh, socio fundador de AKB Capital Group, el corporate structuring internacional se ha convertido en una herramienta clave para compañías con actividad global.



"Cada vez más empresas nacen con una vocación internacional desde el primer momento. Diseñar correctamente la estructura corporativa permite a las compañías operar en distintos mercados con seguridad jurídica y una planificación fiscal eficiente".



Durante el primer trimestre de 2026, la firma ha participado en proyectos relacionados con la estructuración corporativa internacional de empresas vinculadas a sectores como tecnología, inversión, comercio global y economía digital.



Dubái como centro estratégico para empresas internacionales

Una parte relevante de esta actividad se coordina desde Dubái, ciudad que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales hubs empresariales para compañías con actividad internacional.



Desde allí, Pablo Roldán Sáez, socio fundador de AKB Capital Group, coordina proyectos relacionados con la expansión empresarial en nuevos mercados y la estructuración internacional de compañías que operan en diferentes regiones.



"Dubái se ha consolidado como una plataforma estratégica para empresarios internacionales que buscan organizar su actividad global desde una jurisdicción conectada con distintos mercados", explica Pablo Roldán Sáez.



El crecimiento de AKB Capital Group refleja también el aumento del interés por estructuras empresariales internacionales que combinan diferentes jurisdicciones para optimizar la organización corporativa y la planificación fiscal.



Aumento del asesoramiento para empresarios internacionales

El volumen de negocio internacional estructurado por AKB Capital Group durante el primer trimestre de 2026 refleja la creciente demanda de asesoramiento especializado para empresas con actividad internacional.



Empresarios, inversores y compañías con presencia en distintos mercados buscan cada vez más desarrollar estructuras corporativas que les permitan operar globalmente con mayor eficiencia fiscal y seguridad jurídica.



Según la firma, el crecimiento del emprendimiento internacional, la digitalización de la economía y la expansión de los negocios globales están impulsando la necesidad de asesoramiento en fiscalidad internacional y estructuración corporativa internacional.



Este contexto ha generado una mayor demanda de servicios relacionados con:



• planificación fiscal global



• estructuración corporativa internacional



• asesoramiento estratégico para empresarios internacionales



• organización de estructuras empresariales en múltiples jurisdicciones



Sobre AKB Capital Group

AKB Capital Group es una boutique internacional especializada en fiscalidad internacional, estructuración corporativa y planificación fiscal global.



La firma fue fundada por Ismael Abu Khraybeh y Pablo Roldán Sáez, socios fundadores de la compañía, y asesora a empresarios internacionales, inversores y empresas con actividad en múltiples jurisdicciones.



Desde una perspectiva global, AKB Capital Group trabaja en la creación de estructuras corporativas internacionales y estrategias de planificación fiscal para compañías que operan en distintos mercados.

Contacto

Emisor: AKB Capital Group

Nombre contacto: Ismael Abu Khraybeh

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: +34 651079527