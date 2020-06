COMUNICADO: Akcea anuncia la aprobación del reembolso de TEGSEDI® (inotersen) en España (2)

-- TEGSEDI puede causar glomerulonefritis que puede requerir tratamiento inmunosupresor y puede resultar en fallo renal dependiente de diálisis. Un paciente del ensayo clínico que desarrolló glomerulonefritis y no recibió tratamiento inmunosupresor permaneció dependiente de diálisis. En ensayos clínicos, los casos de glomerulonefritis estuvieron acompañados por el síndrome nefrótico, que puede tener manifestaciones de edema, hipercoagulabilidad con trombosis venosa o arterial y mayor susceptibilidad a la infección -- TEGSEDI no debería iniciarse generalmente en pacientes con proteína urinaria para el ratio de creatinina (UPCR) de 1000 mg/g o superior -- Antes de iniciar TEGSEDI, mida la creatinina sérica, la tasa estimada de filtración glomerular (eGFR), la proteína de orina para el ratio de creatinina (UPCR), y realice un análisis de orina. Durante el tratamiento, controle la creatinina sérica, análisis de orina eGFR, y UPCR cada dos semanas. TEGSEDI no debería administrarse a pacientes que desarrollen un UPCR de 1000 mg/g o superior o eGFR por debajo de 45 mL/minuto/1.73 m(2), pendiente de más evaluación de la causa -- Si se mantiene una dosis, una vez la eGFR aumente a >=45 mL/minuto/1,73 m(2), la UPCR se reduce por debajo de 1000 mg/g, o la causa subyacente del descenso en la función real se corrige, la dosis semanal puede reiniciarse. En pacientes con un UPCR de 2000 mg/g o superior, realice más evaluaciones para la glomerulonefritis aguda, como se indica clínicamente. Si se confirma la glomerulonefritis aguda, TEGSEDI debería interrumpirse permanentemente.

Programa TEGSEDI REMS

-- Dados los riesgos del sangrado grave causados por trombocitopenia aguda y debido a la glomerulonefritis (ambos requieren frecuente control), TEGSEDI está disponible solamente mediante un programa de distribución restringido dentro de una Estrategia de Evaluación y Mitigación del Riesgo (REMS) llamada Programa TEGSEDI REMS

CONTRAINDICACIONES

TEGSEDI está contraindicado en pacientes con:

-- Recuento de plaquetas por debajo de 100 x 10(9) /L -- Historia de glomerulonefritis aguda causada por TEGSEDI -- Historia de reacción de hipersensibilidad a TEGSEDI

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Trombocitopenia

TEGSEDI causa reducciones en el recuento de plaquetas que puede resultar en una trombocitopenia repentina y no predecible que puede ser mortal. En el Estudio 1, el recuento de plaquetas por debajo de 100 x 10(9) /L se produjo en el 25% de los pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con el 2% de los pacientes con placebo. El recuento de plaquetas por debajo de 75 x 10(9) /L se produjo en el 14% de los pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con ningún paciente con placebo. Un paciente en un ensayo clínico experimentó una hemorragia intracraneal fatal. No inicie TEGSEDI en pacientes con un recuento de plaquetas por debajo de 100 x 10(9) /L. Siga los controles recomendados y las recomendaciones de tratamiento para el recuento de plaquetas.

Los síntomas de la trombocitopenia pueden incluir sangrado inusual o prolongado (p. ej., petequias, contusión fácil, hematoma, sangrado subconjuntival, sangrado gingival, epistaxis, hemptisis, irregular o más pesada que el sangrado menstrual normal, hematemesis, hematuria, hematoquecia, melena), rigidez del cuello o dolor de cabeza grave atípico. Los pacientes y cuidadores deberían vigilar los síntomas de la trombocitopenia y buscar ayuda médica inmediata si tienen alguna preocupación.

Glomerulonefritis y toxicidad renal

TEGSEDI puede causar glomerulonefritis que podría resultar en fallo renal dependiente de diálisis. En el Estudio 1, la glomerulonefritis se produjo en 3 (3%) pacientes tratados con TEGSEDI en comparación con ningún paciente tratado con placebo. Un paciente no recibió tratamiento inmunosupresor y permaneció dependiente de diálisis. Si se sospecha de glomerulonefritis siga un diagnóstico rápido e inicie tratamiento inmunosupresor lo antes posible. Siga el control recomendado y las recomendaciones de tratamiento para los parámetros renales. TEGSEDI no debería iniciarse generalmente en pacientes con un UPCR de 1000 mg/g o superior. Si se confirma la glomerulonefritis aguda, TEGSEDI debería ser interrumpido de forma permanente.

TEGSEDI está disponible solo a través de un programa restringido dentro de una Estrategia de Evaluación y Mitigación del Riesgo (REMS) llamada Programa TEGSEDI REMS debido a los riesgos del sangrado grave causado por la trombocitopenia aguda y por la glomerulonefritis.

Apoplejía y disección arterial cervicocefálica

TEGSEDI puede causar apoplejía o disección arterial cervicocefálica. En los estudios clínicos, 1 de 161 (0,6%) pacientes tratados con TEGSEDI experimentaron una disección de la arteria carótida y apoplejía. Informe a los pacientes sobre los síntomas de la apoplejía y la disección del sistema nervioso central. Instruya a los pacientes para que busquen ayuda lo antes posible si se producen síntomas de apoplejía o disección arterial.

Efectos inflamatorios e inmunes

Los cambios inflamatorios e inmunes son un efecto de ciertos fármacos oligonucleótidos antisentido, incluyendo TEGSEDI. En estudios clínicos, se produjeron graves reacciones adversas inflamatorias e inmunes en pacientes tratados con TEGSEDI, incluyendo trombocitopenia inmune y glomerulonefritis, así como un solo caso de vasculitis sistémica positiva de anticuerpo citoplásmico antineutrofilo (ANCA).

Lesión hepática

En estudios clínicos, el 8% de pacientes tratados con TEGSEDI tuvieron una aminotransferasa aumentada de alanina (ALT) al menos tres veces el límite de lo normal (ULN) en comparación con el 3% de los pacientes en placebo; el 3% de los pacientes tratados con TEGSEDI tuvieron una ALT al menos 8 veces el ULN en comparación con ningún paciente tratado con placebo. Monitor ALT, aminotransferasa de aspartato, y bilirrubina total en la línea base y cada 4 meses durante el tratamiento con TEGSEDI. Si un paciente desarrolla signos clínicos o síntomas sugestivos de disfunción hepática, mida rápidamente las transaminasas séricas y la bilirrubina total e interrumpa o pare el tratamiento TEGSEDI, como sea apropiado.

Rechazo al trasplante de hígado

En un estudio clínico, los casos de rechazo al trasplante de hígado se reportaron entre 2 y 4 meses después de iniciar TEGSEDI en pacientes cuyos alógrafos hepáticos habían sido previamente clínicamente estables (durante más de 10 años) antes de iniciar TEGSEDI. En estos casos, los pacientes mejoraron clínicamente y los niveles de transaminasa se normalizaron tras la administración de glucocorticoides y abandono de TEGSEDI.

En pacientes con un historial de trasplante de hígado, controle el ALT, AST, y la bilirrubina total mensualmente. Interrumpa TEGSEDI en pacientes que desarrollen síntomas de rechazo del trasplante hepático.

Reacciones de hipersensibilidad/formación de anticuerpos

TEGSEDI puede causar reacciones de hipersensibilidad. En estudios clínicos, 6 de 161 pacientes tratados con TEGSEDI (4%) interrumpieron el tratamiento debido a una reacción de hipersensibilidad. Estas reacciones se produjeron generalmente en las dos primeras horas tras la administración de TEGSEDI. Los anticuerpos para TEGSEDI estuvieron presentes cuando se produjeron las reacciones. Si se produce una reacción de hipersensibilidad, interrumpa la administración de TEGSEDI e inicie la terapia adecuada. No es conveniente su uso en pacientes con una historia de reacciones de hipersensibilidad a TEGSEDI.

Recuentos de plaquetas no interpretables: Reacción entre anticuerpos antiplaquetas y ácido etilenediaminetetracético (EDTA)

En el Estudio 1, el 23% de los pacientes tratados con TEGSEDI tuvieron al menos un recuento de plaquetas no interpretable causado por la agrupación de plaquetas con un 13% de los pacientes con placebo. Si existe sospecha de agrupación plaquetaria medida por EDTA, realice un recuento plaquetario adicional utilizando un anticoagulante diferente (p. ej. citrato de sodio, heparina) en el tubo de recogida de sangre. Revise de nuevo el recuento de plaquetas lo antes posible si una medida plaquetaria no es interpretable. Mantenga la dosis de TEGSEDI si se confirma el recuento de plaquetas aceptable con una muestra sanguínea interpretable.

Niveles séricos de vitamina A reducidos y suplementación recomendada

El tratamiento con TEGSEDI conduce a una reducción en los niveles séricos de vitamina A. La suplementación en la asignación diaria recomendada de vitamina A está aconsejada para pacientes que toman TEGSEDI. Los pacientes deberían consultar con un oftalmólogo si desarrollan síntomas oculares sugestivos de deficiencia de vitamina A (p. ej. ceguera nocturna).

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes que se produjeron en al menos un 20% de los pacientes tratados con TEGSEDI y más frecuentemente que en los de placebo fueron reacciones en el sitio de la inyección, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, trombocitopenia y fiebre. Las reacciones adversas graves fueron más frecuentes en pacientes tratados con TEGSEDI (32%) que en pacientes con placebo (21%).

INTERACCIONES CON OTROS FÁRMACOS

