COMUNICADO: Akcea anuncia la aprobación del reembolso de TEGSEDI® (inotersen) en España (3)

Debido al riesgo de trombocitopenia, tenga precaución al tomar fármacos antiplaquetarios (incluyendo productos sin prescripción médica que afectan a las plaquetas) o anticoagulantes concomitantemente con TEGSEDI. Dado el riesgo de glomerulonefritis y la toxicidad renal, tenga precaución al utilizar fármacos nefrotóxicos y otros fármacos que puedan deteriorar la función renal concomitantemente con TEGSEDI.

Consulte toda la información prescriptiva, incluyendo el recuadro de ADVERTENCIAS, en TEGSEDIhcp.com.

ACERCA DE LA AMILOIDOSIS DE TRANSTIRETINA HEREDITARIA (hATTR)

La amiloidosis hereditaria hATTR es una enfermedad hereditaria progresiva, sistémica y mortal causada por la formación anormal de la proteína TTR y la acumulación de depósitos de amiloide TTR en diversos tejidos y órganos de todo el cuerpo, incluidos nervios periféricos, corazón y tracto intestinal. La acumulación progresiva de depósitos de amiloide TTR en estos órganos conduce a neuropatía sensorimotor periférica intratable, neuropatía autonómica y/o cardiomiopatía, así como otras manifestaciones de la enfermedad. La amiloidosis hereditaria ATTR causa una morbilidad significativa y una disminución progresiva de la calidad de vida, lo que afecta gravemente a las actividades de la vida diaria. La enfermedad a menudo progresa rápidamente y puede provocar la muerte prematura. La supervivencia media es de 4,7 años tras el diagnóstico. Información adicional sobre la amiloidosis ATTR hereditaria, incluyendo una lista completa de organizaciones que respaldan la comunidad de amiloidosis hATTR en todo el mundo, está disponible en www.hattrchangethecourse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804354-1&h=791236130&u=...] o visitando www.hATTRGuide.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804354-1&h=170181920&u=...].

ACERCA DE AKCEA THERAPEUTICS, INC.

Akcea Therapeutics, Inc., una filial de Ionis Pharmaceuticals, Inc. , es una empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo y la comercialización de fármacos para tratar a pacientes con enfermedades graves y raras. Akcea comercializa TEGSEDI(TM )(inotersén) y WAYLIVRA(®) (volanesorsen), dispone de una cartera avanzada de nuevos fármacos que incluye AKCEA-APO(a)-L(Rx), vupanorsen (AKCEA-ANGPTL3-L(Rx)), AKCEA-APOCIII-L(Rx), y AKCEA-TTR-L(Rx), con potencial para tratar múltiples enfermedades. Los seis fármacos fueron descubiertos por Ionis, líder en terapia antisentido, y se basan en la tecnología antisentido patentada de Ionis. TEGSEDI está aprobado en EE.UU., la UE, Canadá y Brasil. WAYLIVRA está aprobado en la UE y se encuentra actualmente en la fase 3 de desarrollo clínico para el tratamiento de las personas con lipodistrofia parcial (FLP). Akcea es una empresa global con sede en Boston, Massachusetts y está construyendo la infraestructura para comercializar sus medicamentos a nivel mundial. Hay disponible información adicional sobre Akcea en www.akceatx.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804354-1&h=1402131072&u...] y puede seguirnos en twitter en @akceatx.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro con respecto al negocio de Akcea Therapeutics, Inc. Cualquier declaración que describa las metas, expectativas, proyecciones financieras o de otro tipo, intenciones o creencias, incluido el potencial comercial de los fármacos de Akcea en desarrollo, es una declaración a futuro y debe considerarse una declaración de riesgo. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, en particular aquellos inherentes al proceso de descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos que son seguros y efectivos para su uso terapéutico en humanos, y al esfuerzo de crear un negocio alrededor de dichos medicamentos. Las declaraciones a futuro de Akcea también incluyen supuestos que, si nunca se materializan o resultan correctos, podrían hacer que sus resultados difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Si bien las declaraciones a futuro de Akcea reflejan la buena fe de su administración, estas declaraciones se basan únicamente en hechos y factores actualmente conocidos por Akcea. En particular, le advertimos de que nuestras declaraciones prospectivas están sujetas a las actuales circunstancias en desarrollo relativas a la pandemia de COVID-19, que podrían tener efectos adversos materiales en nuestro negocio, operaciones y resultados financieros futuros. En consecuencia, se recomienda no confiar en estas declaraciones a futuro. Estos y otros riesgos relacionados con los programas de Akcea se describen en más detalle en los informes trimestrales de Akcea en el Formulario 10-Q y en los informes anuales en el Formulario 10-K, incluidos en los archivos en la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC). Las copias de estos y otros documentos están disponibles en cada compañía.

En este comunicado de prensa, a menos que el contexto requiera lo contrario, "Ionis", "Akcea", "compañía", "compañías", "nosotros", "nos" y "nuestro/a" se refieren a Ionis Pharmaceuticals o Akcea Therapeutics.

Ionis Pharmaceuticals(TM) es una marca comercial de Ionis Pharmaceuticals, Inc. Akcea Therapeutics(®), TEGSEDI(®) y WAYLIVRA(®) son marcas comerciales de Akcea Therapeutics, Inc.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1164221/Akcea_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804354-1&h=1592608798&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Contacto para inversores de Akcea: Matt Roache,director de Relaciones para inversores, (617)-841-9535,mroache@akceatx.com; Contacto para prensa de Akcea: Angelyn Lowe, directoraejecutiva de Comunicación Corporativa y Relaciones para los Inversores,(617)-207-8509, alowe@akceatx.com; Bill Berry, Berry & Company, T: 212253-8881, bberry@berrypr.com

Sitio Web: http://www.akceatx.com/http://akceatx.com/