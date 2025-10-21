AKEEYO presenta AKY-710 Lite y AKY-730 Pro de próxima generación en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, fabricante líder de grabadoras de conducción avanzadas, se complace en anunciar su participación en EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la feria de motocicletas líder a nivel mundial. Del 4 al 9 de noviembre de 2025, la compañía presentará sus últimas innovaciones en Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milán), Italia, pabellón 4, stand S86d.

Detalles del evento:

Exposición: EICMA 2025

EICMA 2025 Fechas: del 4 al 9 de noviembre de 2025

del 4 al 9 de noviembre de 2025 Localización: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milán), Italia

Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milán), Italia Expositor: HALL 4, S86d

Presentamos las cámaras para bicicletas y motos de última generación

AKEEYO presentará dos productos innovadores diseñados para mejorar la seguridad de los conductores y las capacidades de grabación:

AKY-710 Lite: Tu compañero de viaje esencial

El AKY-710 Lite combina rendimiento y practicidad, presentando:

Apertura ultra grande F2.0 para un rendimiento superior en condiciones de poca luz

para un rendimiento superior en condiciones de poca luz Resistencia al agua y al polvo IP66 para uso en cualquier clima

para uso en cualquier clima Batería de 1800 mAh para hasta 8 horas de grabación continua

para hasta de grabación continua Captura de vídeo de alta definición de 1080p a 27.5 fps

Wi- Fi de 2.4G para una conectividad y transferencias fluidas

para una conectividad y transferencias fluidas Actualizaciones de firmware OTA para una funcionalidad a prueba de futuro

AKY-730 Pro: rendimiento profesional

El modelo insignia AKY-730Pro ofrece características prémium para conductores exigentes:

Pantalla táctil IPS de 1,14" para un manejo y reproducción sencillos

para un manejo y reproducción sencillos Resistencia al agua y al polvo IP66

GPS integrado para un seguimiento preciso de la ruta y la ubicación

para un seguimiento preciso de la ruta y la ubicación Estabilización electrónica de imagen (EIS) asistida por giroscopio para una grabación más fluida en carreteras en mal estado

asistida por giroscopio para una grabación más fluida en carreteras en mal estado Batería de alta capacidad de 3500 mAh para sesiones prolongadas

AKEEYO también presentará la serie 710, que incluye los modelos AKY-710S y AKY-710 Pro, junto con un sistema de conducción inteligente para motocicletas y bicicletas. Todos los productos están diseñados para funcionar tanto en bicicletas como en motocicletas, con opciones versátiles de montaje en manillar, potencia y casco.

Visite AKEEYO en EICMA

Se invita a los entusiastas de las motocicletas, concesionarios y profesionales del sector a visitar AKEEYO en el pabellón 4, stand S86d, para experimentar de primera mano estos innovadores productos. Nuestro equipo estará disponible para demostraciones en vivo, consultas técnicas y conversaciones sobre colaboraciones. Para consultas sobre distribuidores y distribución: envíe sus datos mediante este formulario.

Acerca de AKEEYO

AKEEYO es una empresa líder en innovación en tecnología de cámaras para bicicletas, motocicletas y automóviles. Desde desplazamientos diarios hasta viajes de larga distancia, diseñamos cámaras de salpicadero y de acción robustas que mejoran la seguridad vial y facilitan la grabación, revisión y compartición de la carretera. Con un enfoque en la calidad y las funciones prácticas, AKEEYO atiende a conductores y motociclistas de todo el mundo.

Para consultas de prensa: press@akeeyo.com

Sitio web: www.akeeyo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/akeeyo-presenta-aky-710-lite-y-aky-730-pro-de-proxima-generacion-en-eicma-2025-302589665.html