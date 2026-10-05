AKEEYO presentará la cámara para vehículos ultraligera 711Air en Global Sources Hong Kong 2026

(Información remitida por la empresa firmante)
SHENZHEN, China, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, marca especializada en cámaras de salpicadero y cámaras de conducción para automóviles, motocicletas y bicicletas, participará en Global Sources Hong Kong Shows este mes de octubre. Durante el evento, AKEEYO presentará su nuevo modelo 711Air junto con los modelos AKY-710Lite, AKY-730Pro, NV-X2, XPRO y 750Lite ante compradores internacionales, distribuidores y medios de comunicación.
Para AKEEYO, Global Sources Hong Kong constituye el escenario ideal para lanzar el 711Air. Los compradores y propietarios de marcas podrán manipular personalmente el dispositivo —que pesa solo 80 g— y probar la función de grabación con un solo toque; asimismo, los distribuidores interesados en colaborar con AKEEYO pueden completar el formulario de consulta en el enlace correspondiente.
Productos en exhibición
Novedad: 711Air, una cámara ligera para conductores de vehículos de dos ruedas; diseñada para montarse en el casco, destaca por su ligereza, durabilidad y facilidad de uso.
- Batería de larga duración: una batería de 1800 mAh permite entre 8 y 10 horas de grabación continua.
- Diseño ultraligero: con un peso de solo 80 g, apenas se nota al llevarlo puesto con el casco.
- Grabación con un solo toque: basta una pulsación para iniciar la grabación, y la respuesta háptica (mediante vibración) confirma el encendido/apagado y el estado de grabación sin necesidad de mirar el dispositivo.
- Monitorización AOV de larga duración: admite hasta 36 horas de monitorización.
- Conectividad y actualizaciones: Wi-Fi de 2,4 GHz, aplicación complementaria y actualizaciones de firmware vía OTA.
También en exhibición
- AKY-730Pro: la cámara insignia de AKEEYO con pantalla táctil y resolución 4K para motocicletas y bicicletas.
- AKY-710Lite: una cámara de larga duración de batería para motociclistas que graban durante viajes largos.
- 750Lite: el especialista en resistencia para viajes de larga distancia y jornadas de reparto intensivas, capaz de grabar hasta 24 horas a 1080p y de mantener la vigilancia hasta 120 horas en modo AOV.
- NV-X2: una cámara para salpicadero de última generación con visión nocturna, doble lente 2K y grandes aperturas (F1.0 en la cámara frontal y F1.7 en la trasera), diseñada para capturar imágenes nítidas tras el anochecer.
- XPRO: Diseñado para modelos específicos del Toyota RAV4, sustituye la carcasa del espejo original por una cámara de salpicadero 4K de estilo de fábrica. También se ofrecen soluciones a medida para modelos de vehículos populares en diversos mercados.
Visite AKEEYO en Global Sources 2026
- Exposición: Global Sources Consumer Electronics & Global Sources Electronic Components
- Fechas: 11-14 de octubre de 2026
- Lugar: 1st Floor, AsiaWorld-Expo, Hong Kong
- Expositor de AKEEYO: 5D12
Acerca de AKEEYO
AKEEYO diseña cámaras de tablero y cámaras para vehículos —incluyendo automóviles, motocicletas y bicicletas—, fabricadas para soportar condiciones reales de conducción y equipadas con grabación en 4K, diseño resistente a la intemperie y control mediante aplicación.
Sitio web: www.akeeyo.com
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