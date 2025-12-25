AKEEYO presentará las cámaras AKY-NV-X2 y AKY-730 Pro en CES 2026 de Las Vegas

Visit AKEEYO at CES 2026: LVCC West Hall, Booth 6478 (Jan 6-9). - AKEEYO/PR NEWSWIRE
SHENZHEN, China, 25 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO eleva la inteligencia del vehículo en CES 2026 con dos sistemas de cámara revolucionarios. La cámara de salpicadero AKY-NV-X2 de 11 pulgadas con espejo retrovisor es ideal para conductores de automóviles, mientras que la cámara de acción AKY-730 Pro ofrece protección profesional para motociclistas y ciclistas.
Presentamos la AKY-NV-X2: La solución integral definitiva para la conducción
La AKY-NV-X2 combina funciones avanzadas en un diseño elegante y fácil de usar:
Pantalla y calidad de imagen:
- Pantalla táctil IPS de 11 pulgadas con una nítida resolución de 1080p
- Sensor de imagen Sony STARVIS con apertura F1.0 para un excelente rendimiento en condiciones de poca luz.
- Cámaras duales 2K con grabación opcional de 1080p en un tercer canal.
- Visión nocturna para las cámaras frontal y trasera, que garantiza nitidez en cualquier condición de iluminación.
Conectividad inteligente:
- GPS externo para una ubicación precisa y seguimiento de ruta
- Compatible con punto de acceso WiFi de doble banda (2.4G y 5G)
- Bluetooth 5.0 con función de llamadas manos libres
- Integración perfecta con smartphones para monitoreo remoto
Funciones de seguridad avanzadas:
- Detección de punto ciego (BSD) con súper IA para una mayor visibilidad del conductor
- Control de voz para operación manos libres
- Grabación de emergencia
- Rastreo GPS para registro de rutas y verificación de ubicación
- Vigilancia de estacionamiento permanente
SKY-730 Pro: Diseñado específicamente para motociclistas
Diseñado para motociclistas y ciclistas, la SKY-730 Pro ofrece una gran fiabilidad:
Características principales:
- Grabación de alta resolución 4K a 30 fps / 2K a 60 fps para una calidad de video excepcional
- Estabilización electrónica de imagen EIS (Gyro) para grabaciones sin vibraciones
- Pantalla IPS de 1.14 pulgadas para una monitorización rápida
- Clasificación de impermeabilidad IP66 para una fiabilidad en cualquier clima
- Tecnología de reducción de ruido del viento para una captura de audio nítida
- GPS integrado para una ubicación precisa y seguimiento de velocidad
- Potente batería integrada de 3500 mAh con carga USB resistente al agua
AKEEYO también exhibirá las cámaras de acción de la serie 710 (710Lite, 710Pro, 710S), el sistema ADAS de doble lente EYES y la cámara de salpicadero AKY-P1.
Visite AKEEYO en CES 2026
Localización: Las Vegas Convention Center (LVCC) - West Hall, Booth #6478, 6-9 de enero de 2026
"CES es el lugar ideal para mostrar lo que hemos creado para conductores y pasajeros", afirmó el equipo de AKEEYO. "Invitamos a los asistentes a visitar nuestro stand para realizar demostraciones prácticas y ver cómo nuestros productos contribuyen a viajes más seguros e inteligentes".
Acerca de AKEEYO
AKEEYO desarrolla electrónica para automóviles y motocicletas, incluyendo cámaras para salpicadero y soluciones de navegación. La empresa se centra en tecnología práctica y un diseño intuitivo para facilitar experiencias de conducción más seguras y conectadas en todo el mundo.
Para más información, visite akeeyo.com o el expositor 6478 en LVCC-West Hall.
