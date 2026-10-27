AKEEYO presentará las cámaras para motocicletas 711Air, 750S y H2 en EICMA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, una marca especializada en cámaras para vehículos y dispositivos de grabación para actividades sobre ruedas, estará presente en EICMA 2026, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre en Fiera Milano Rho, Italia. En el pabellón 24, expositor B67, la marca exhibirá los modelos 710Lite, 730Pro, 750Lite, 750S, 711Air y H2, que abarcan desde soluciones de grabación ligeras y calidad de imagen 4K hasta sistemas de captura desde la perspectiva del casco.

711Air hace que la grabación cotidiana sea sencilla

Con un peso de solo 80 g, la nueva 711Air apenas añade carga al casco, mientras que su batería de 1800 mAh permite entre 8 y 10 horas de grabación. Gracias a la función de grabación rápida con un solo toque —que incluye una respuesta por vibración para confirmar el encendido, el apagado y el inicio o fin de la grabación—, los usuarios no necesitan mirar la cámara en ningún momento. Además, ofrece hasta 36 horas de monitorización mediante la función Always On Video (AOV), cuenta con conexión Wi-Fi de 2,4 GHz, compatibilidad con aplicaciones móviles y actualizaciones de firmware inalámbricas (OTA).

La 750S captura la carretera en auténtico 4K HDR

La 750S combina grabación en 4K HDR real con estabilización electrónica de imagen (EIS) para obtener imágenes de tus recorridos más detalladas y estables. La conexión Wi-Fi de doble banda garantiza una conectividad estable y una transferencia de vídeo eficiente; además, el acceso mediante aplicación y las actualizaciones de firmware inalámbricas (OTA) facilitan la gestión de los vídeos y mantienen la cámara siempre al día. Está diseñada para motociclistas, ciclistas y cualquier persona que busque realizar grabaciones de alta calidad.

H2 Records desde la perspectiva del piloto

Diseñado para la grabación desde la perspectiva del casco, el H2 cuenta con dos cámaras 1080p que capturan dos ángulos simultáneamente; además, ofrece una autonomía de 8 a 10 horas e incluye un soporte de liberación rápida de 3 segundos. Su diseño ligero y fácil de usar resulta ideal tanto para los trayectos diarios como para viajes en motocicleta más largos.

También se exhiben la cámara AKY-730Pro 4K con pantalla táctil, la ultracompacta AKY-710Lite y la 750Lite, diseñada para una mayor resistencia.

Visite AKEEYO en EICMA 2026

Fechas: del 3 al 8 de noviembre, 2026Expositor: Hall 24 • expositor B67Lugar: Fiera Milano RhoDirección: Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho (MI), Italia

Para AKEEYO, EICMA 2026 es el escenario ideal para presentar el 711Air a los motociclistas, a los medios de comunicación y a la industria global de las dos ruedas. Los visitantes podrán manipular el dispositivo —que pesa solo 80 g— y probar personalmente la función de grabación con un solo toque; por su parte, los concesionarios y distribuidores interesados en colaborar con AKEEYO pueden completar el formulario de consulta.

Acerca de AKEEYO

AKEEYO diseña cámaras para vehículos —incluidos automóviles, motocicletas y bicicletas—, ayudando a los usuarios a grabar la carretera y revivir sus trayectos.

Sitio web: www.akeeyo.com

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