Akko lanza el ratón Dash Ultra y los auriculares inalámbricos para juegos Verge Tri-Mode

SHENZHEN, China, 14 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Akko, marca global de periféricos reconocida por sus teclados mecánicos personalizados y para juegos, anunció hoy el lanzamiento de dos productos estrella: el ratón para juegos Dash Ultra y los auriculares para juegos Verge. Con este lanzamiento, Akko amplía su ecosistema con ratones y periféricos de audio de alto rendimiento diseñados para juegos competitivos y uso prolongado.

Dash Ultra: Control ultraligero diseñado para la competición

El Dash Ultra es un ratón inalámbrico para juegos insignia, diseñado para jugadores que exigen velocidad, precisión y estabilidad. Con una estructura ligera y simétrica, el ratón pesa aproximadamente 40 5 g, gracias a un diseño interno optimizado y una distribución equilibrada del peso sin comprometer el control.

Su forma compacta está optimizada para manos pequeñas y medianas y admite agarres en garra, con la punta de los dedos y con la palma, lo que proporciona un manejo fiable durante partidas rápidas y largas sesiones.

En esencia, el Dash Ultra está equipado con el sensor óptico insignia PAW 3950, que ofrece hasta 42.000 DPI con sensibilidad ajustable para movimientos rápidos y micromovimientos precisos. El ratón es compatible con conexiones por cable, inalámbricas de 2,4 GHz y Bluetooth, con una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz en los modos con cable y de 2,4 GHz. El rendimiento y la eficiencia energética están gestionados por la MCU Nordic 54L15.

La duración de la batería alcanza hasta 220 horas con una tasa de sondeo de 1.000 Mbps, o aproximadamente 28 horas a 8.000 Mbps, lo que proporciona flexibilidad entre resistencia y máximo rendimiento.

Verge: Audio inalámbrico competitivo sin concesiones

Los Verge son unos auriculares inalámbricos para juegos trimodo de gama alta, diseñados para abordar los principales desafíos del audio inalámbrico en juegos competitivos: latencia, claridad y precisión posicional. Compatibles con conexiones inalámbricas de2,4 GHz, Bluetooth y por cable, Verge alcanza una latencia de tan solo 25 ms en modo de 2,4 GHz, manteniendo el audio sincronizado con la acción en pantalla.

Verge cuenta con un controlador de neodimio de 53 mm con un diseño acústico de doble cámara, impulsado por un DSP HiFi4 de doble núcleo de 32 bits. Esta configuración permite sonido envolvente virtual 7.1, mejora de audio FPS, reducción de ruido ENC y ecualización personalizable, a la vez que mantiene una baja latencia y una calidad de sonido estable. El ajuste enfatiza la claridad de frecuencias medias a altas para una mejor percepción direccional.

Un micrófono desmontable de 6 mm con cancelación de ruido ENC AI garantiza una comunicación de voz nítida. La batería integrada de 2.000 mAh ofrece hasta 250 horas de uso inalámbrico al 50% del volumen, con compatibilidad para reproducir mientras se carga. Con un peso aproximado de 280 g, Verge está diseñado para una comodidad duradera.

Con Dash Ultra y Verge, Akko avanza hacia la creación de un ecosistema completo de periféricos de alto rendimiento que abarca entrada, control y audio.

