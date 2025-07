Akko lanza la versión ISO del teclado con interruptor magnético Dragon Year

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 16 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Akko, innovador mundial en teclados mecánicos, anuncia con orgullo el lanzamiento de la versión ISO de su galardonado teclado de interruptor magnético MOD 007 HE Year of the Dragon . Ahora disponible en despliegues para alemán, francés y del Reino Unido, este lanzamiento lleva uno de los diseños más célebres de Akko a un público europeo más amplio.

Lanzado originalmente en diseño ANSI, el teclado Dragon Year fue reconocido con el Premio Omdia a la innovación en IFA Berlín 2024, uno de los principales eventos de electrónica de consumo del mundo. El teclado se inspira profundamente en el Qinglong, una criatura mitológica que representa la fuerza, la renovación y la sabiduría oriental. Su atrevida identidad visual incluye una carcasa de aluminio anodizado en tres tonos con texturas de escamas de dragón grabadas con láser y teclas sublimadas con un poderoso dragón en vuelo, creando una asombrosa fusión de cultura china tradicional y estética industrial moderna.

Desde el punto de vista funcional, esta versión también marca el primer lanzamiento ISO de los interruptores magnéticos Astrolink patentados por Akko, diseñados para ofrecer una entrada precisa y en tiempo real. Con funciones como los puntos de accionamiento y reinicio ajustables, Rapid Trigger y SOCD, el teclado está optimizado tanto para los juegos de competición como para la productividad diaria, y ofrece una gran personalización y capacidad de respuesta adaptadas a las preferencias individuales.

Para garantizar una experiencia de usuario perfecta, el teclado incluye juegos de teclas ISO francesas y británicas adicionales, así como un kit compatible con Mac, lo que permite una compatibilidad plug-and-play total en todos los sistemas operativos, sin necesidad de compras adicionales.

A medida que Akko se acerca a su aniversario de marca en agosto de 2025, la empresa se prepara para ampliar su colección inspirada en la mitología con el próximo MOD Alice Year of Snake. Inspirado en Xuanwu, la legendaria tortuga negra de la tradición china que simboliza la protección y la sabiduría, el teclado cuenta con el diseño ergonómico Alice y la tecnología de interruptor mecánico, continuando con la característica mezcla de cultura e ingeniería de Akko.

Además de sus ediciones limitadas, Akko también está desarrollando dos nuevas líneas de productos premium: las series Gem y Mineral. Posicionadas en el segmento de gama media-alta, estas colecciones se centran en materiales avanzados, diseño elegante y características orientadas al rendimiento, dirigidas tanto a entusiastas serios como a usuarios profesionales.

Acerca de Akko

Fundada en 2016, Akko redefine los periféricos para PC combinando cultura pop, artesanía y excelencia en ingeniería. Conocidos por sus interruptores mecánicos personalizados, sus vibrantes colecciones de teclas y su estilo artístico, los productos Akko se venden en más de 50 países y son amados por los entusiastas de los teclados de todo el mundo.

Si desea más información visite akkogear.de , akkogear.eu , y el sitio de su submarca monsgeek.eu .

