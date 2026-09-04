AKKO presenta periféricos de juego de última generación en IFA 2026, iniciando una nueva década de innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AKKO, una marca global de teclados y periféricos para videojuegos, presentará sus últimos ratones, auriculares, teclados y accesorios de escritorio para juegos en IFA 2026, que tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre en el Berlin Expo Center City. Los visitantes podrán explorar la gama de productos en el pabellón 7.2b, stand 110.

Celebrando su décimo aniversario bajo el lema "Una década sin límites", AKKO destacará su evolución desde teclados mecánicos hasta un ecosistema más amplio para juegos y ordenadores de sobremesa, con nuevos productos centrados en la precisión, la comodidad y la versatilidad.

El producto estrella es el Go Carbon Fiber Gaming Mouse, diseñado para jugadores competitivos que buscan velocidad y control. La versión Master incorpora el sensor PAW3955 de gama alta, una tasa de sondeo de 8K tanto con cable como inalámbrica, y una distancia de elevación ajustable para un seguimiento preciso en giros rápidos, puntería fina y movimientos continuos. Su cuerpo de fibra de carbono de aproximadamente 55 gramos combina ligereza con resistencia y durabilidad para facilitar el movimiento durante largas sesiones de juego.

El Echo Carbon Fiber Gaming Mouse ofrece otra opción ligera, combinando su distintiva construcción de fibra de carbono con un rendimiento receptivo y un diseño cómodo adecuado para los juegos diarios.

Para el audio, el Verge S9 Master Gaming Headset combina una optimización de sonido centrada en FPS, sonido envolvente virtual 7.1 y un controlador de neodimio N52 de 53 mm para facilitar la identificación de pasos, señales direccionales y detalles del entorno. Sus múltiples opciones de conexión, tanto por cable como inalámbrica, permiten a los usuarios alternar sin problemas entre juegos, entretenimiento y comunicación de voz.

AKKO también presentará el FUNBOX Arcade Controller para juegos de lucha y arcade, junto con nuevos teclados con distribución ISO diseñados para usuarios europeos y sus últimos teclados con interruptores magnéticos HE y TMR. La gama combina diferentes tecnologías de entrada y formatos para ofrecer compatibilidad con una mayor variedad de idiomas, estilos de juego y configuraciones de escritorio.

Diez años después de su fundación, AKKO sigue explorando cómo el rendimiento, el diseño y la personalización pueden integrarse en el entorno de escritorio. Su gama para IFA 2026 refleja esta visión, extendiendo el enfoque de la marca más allá de los teclados a ratones, audio y controles especializados para juegos.

Paralelamente a IFA, se celebrará el "Mes de la Innovación de AKKO" en la tienda online europea de AKKO, con un 15 % de descuento en toda la tienda del 4 al 8 de septiembre, seguido de ofertas anticipadas de nuevos productos y promociones seleccionadas de almacenes en el extranjero hasta el 10 de septiembre.

Los visitantes podrán conocer los últimos productos de AKKO en el pabellón 7.2b, stand 110, durante toda IFA 2026. Para más información, visite la página web del evento AKKO IFA 2026, akkogear.eu, o akkogear.de.

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