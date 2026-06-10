Akkodis impulsa la innovación digital mediante aplicaciones industriales aeroespaciales en ILA Berlín 2026

Akkodis en ILA Berlín 2026 - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

En ILA Berlín 2026, Akkodis mostrará aplicaciones concretas de ingeniería digital, análisis impulsados por IA y ejecución industrial a lo largo de todo el ciclo de vida aeroespacial, desde el diseño digital inicial hasta las aplicaciones aeroespaciales en entornos reales

Madrid, 10 de junio de 2026.- Akkodis, líder mundial en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, muestra cómo el desarrollo digital, la inteligencia artificial y la ejecución industrial se combinan para acelerar la incorporación de nuevas soluciones a las aplicaciones aeroespaciales en ILA Berlín 2026.



En 2026, el sector aeroespacial y de defensa está experimentando un fuerte crecimiento y una demanda sostenida a largo plazo, respaldados por la continua inversión en innovación y tecnologías de nueva generación. Al mismo tiempo, la creciente presión en materia de eficiencia, disponibilidad y sostenibilidad está impulsando la adopción de soluciones que puedan integrarse y escalarse rápidamente.



En el centro de la presencia de Akkodis se encuentra un innovador sistema de punta alar fabricado mediante tecnologías aditivas. En colaboración con pionAERO GmbH, Akkodis combina su experiencia en ingeniería digital, fabricación aditiva y desarrollo aeroespacial dentro de una nueva alianza destinada a impulsar conceptos de modificación y retrofit ecoeficientes para las flotas de aeronaves existentes. El objetivo es reducir los tiempos de inactividad y mejorar de forma sostenible la disponibilidad y la vida útil de las flotas actuales.



"El futuro de la aviación no estará determinado únicamente por los nuevos programas aeronáuticos, sino sobre todo por la rapidez con la que las innovaciones puedan llevarse a la práctica. Precisamente por eso combinamos ingeniería digital, IA y ejecución industrial a lo largo de todo el ciclo de vida aeroespacial", ha afirmado Reiner Oldewurtel, director general de Akkodis Alemania AS&D GmbH.



El retrofit como palanca para la aviación actual

Una gran parte del tráfico aéreo mundial seguirá dependiendo de las flotas de aeronaves existentes durante los próximos años. Al mismo tiempo, aumentan las exigencias en términos de eficiencia, disponibilidad y reducción de emisiones. Como resultado, las soluciones modernas de retrofit y modificación están adquiriendo cada vez más importancia, permitiendo modernizar tecnológicamente las flotas existentes y adaptarlas con mayor rapidez a nuevas necesidades.



La punta alar desarrollada conjuntamente con pionAERO ilustra cómo pueden hacerse realidad estas soluciones. El punto de partida fue una reconstrucción digital 1:1 de un componente existente. Gracias a la reingeniería y al uso de tecnologías de fabricación aditiva, se simplificó la estructura y se redujeron significativamente los esfuerzos de fabricación y montaje, especialmente en producciones de pequeño y mediano volumen.



Como parte de proyectos de investigación en curso, Akkodis y machtWissen.de AG, integrante de pionAERO, están explorando aplicaciones adicionales centradas en conceptos EcoFence y winglets optimizados aerodinámicamente. Aunque la punta alar se encuentra actualmente en proceso de certificación, el objetivo de la investigación es lograr nuevas mejoras de eficiencia para las flotas existentes, especialmente mediante la reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO₂ entre un 2 % y un 4 %, al tiempo que se siguen desarrollando soluciones de modificación escalables a largo plazo.



Ingeniería digital e IA a lo largo del ciclo de vida aeroespacial

El desarrollo de la punta alar se basa en un enfoque completamente digital de ingeniería. Las simulaciones, los procesos de desarrollo virtual y los análisis basados en datos permiten evaluar con antelación y gran precisión los requisitos aerodinámicos y estructurales. Esto reduce significativamente los ciclos de desarrollo y facilita una gestión más eficiente de las iteraciones.



Akkodis también demuestra cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida aeroespacial mediante sus soluciones Synergeticon. Estas tecnologías basadas en IA y robótica respaldan tanto los procesos industriales como los flujos de trabajo automatizados de producción, mantenimiento e inspección. Estas soluciones complementan especialmente la experiencia aeroespacial de Akkodis en los ámbitos del análisis de datos, la automatización y la inspección inteligente.



En ILA, esto se materializa mediante una solución impulsada por IA para la inspección automatizada de aeronaves basada en visión artificial y modelos 3D. El sistema detecta, localiza y documenta digitalmente daños de forma automática —como abolladuras, arañazos u objetos extraños— proporcionando datos de posición e informes de inspección en tiempo real. Esto reduce considerablemente el esfuerzo de inspección manual y acorta los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.



Del desarrollo a la implementación industrial

Para Akkodis, la ingeniería digital va más allá del diseño y se extiende a la implementación industrial. Las capacidades de la compañía también se centran en transformar nuevas tecnologías en soluciones reproducibles, verificables y preparadas para su despliegue a gran escala, complementando así su experiencia aeroespacial global.



Esto es posible gracias al suministro específico de bancos de ensayo, útiles y herramientas llave en mano adaptados a las necesidades de cada cliente, así como de soluciones de validación industrial y automatización diseñadas para la industria aeroespacial.



La cartera incluye equipos especializados de ensamblaje, elevación y transporte, además de sistemas de ensayo y validación y soluciones digitales para producción y logística, contribuyendo a procesos de fabricación, mantenimiento y MRO (mantenimiento, reparación y revisión) más eficientes.



Escalar la innovación en el sector aeroespacial

"La competitividad de la industria aeroespacial dependerá de la capacidad de escalar e industrializar las innovaciones de manera constante. La integración eficiente de nuevas tecnologías en plataformas existentes y su aceleración mediante las tecnologías y conocimientos adecuados será un factor decisivo en los próximos años", ha afirmado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis.



El enfoque de la punta alar demuestra cómo la ingeniería digital, la fabricación aditiva y la validación técnica trabajan conjuntamente para acelerar la llegada de la innovación a las aplicaciones aeroespaciales. Aprovechando su experiencia global en ingeniería, Akkodis permite escalar estas capacidades entre distintos programas y geografías, facilitando la integración eficiente de nuevas tecnologías —impulsadas por Akkodis Intelligence— en plataformas aeronáuticas existentes y operaciones reales.



Notas para los editores

El proyecto winglet está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Nombre contacto: Anne Friedrich

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