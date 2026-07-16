Akkodis, reconocida por Gartner(R) en el Cuadrante de Mercados Emergentes 2026 para Servicios de IA Física

Akkodis, reconocida por Gartner(R) - Akkodis

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio 2026.-Akkodis sigue reforzando su capacidad integral en ingeniería y el despliegue de soluciones de IA de nivel industrial

Akkodis, compañía global de consultoría en ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, ha sido reconocida como Especialista en el Gartner Emerging Market Quadrant for Physical AI Services (PAIS), publicado el 8 de junio de 2026.



Los servicios de IA Física abordan el complejo reto de diseñar, desarrollar, desplegar y operar sistemas físicos habilitados por inteligencia artificial, como robots, sistemas autónomos (incluidos vehículos y drones) e infraestructuras industriales, en entornos reales. Según el informe de Gartner, el mercado de los servicios de IA Física está evolucionando desde la experimentación exploratoria hacia una fiabilidad operativa a gran escala. Esta tendencia está impulsada por el aumento de las restricciones laborales, los requisitos de seguridad, la modernización de las infraestructuras y los avances en inteligencia artificial, simulación y tecnologías de automatización.



Capacidades integrales de IA Física con impacto real y resultados medibles

Akkodis ofrece servicios integrales de IA Física que abarcan el diseño de sistemas, la simulación, la integración, el despliegue y la gestión durante todo el ciclo de vida. Estas capacidades permiten a las organizaciones eliminar silos y desplegar soluciones inteligentes capaces de percibir, interactuar y actuar de forma autónoma en entornos dinámicos, mejorando el rendimiento operativo, la seguridad y la eficiencia de los activos y operaciones físicas.



Con proyectos implantados con éxito en sectores como el aeroespacial, la fabricación, la minería y la defensa, Akkodis aporta experiencia de nivel industrial en entornos complejos y críticos para la seguridad, logrando resultados medibles como:



• Reducción del 30 % al 50 % en los ciclos de pruebas de sistemas ADAS.

• Escalado de soluciones de monitorización ganadera mediante IA en miles de dispositivos edge.

• Mantenimiento predictivo para grúas portuarias, reduciendo los tiempos de inactividad.

• Robótica colaborativa para el sector aeroespacial mediante la integración de gemelos digitales.





"Nos enorgullece haber sido reconocidos en el Gartner Emerging Market Quadrant for Physical AI Services", ha afirmado Jo Debecker, presidente y consejero delegado de Akkodis. "A medida que las organizaciones avanzan desde los proyectos piloto y la experimentación hacia la ejecución a escala, la prioridad pasa por desplegar soluciones de IA capaces de operar de forma fiable en entornos reales y generar un valor empresarial medible. En Akkodis combinamos una sólida experiencia en ingeniería con capacidades integrales para ayudar a nuestros clientes a transformar la IA Física en sistemas listos para producción que impulsen un impacto operativo sostenido".



Akkodis mantiene su compromiso de ofrecer soluciones integrales de IA para entornos físicos del mundo real.



Gracias a inversiones estratégicas, adquisiciones y alianzas tecnológicas, Akkodis continúa acelerando la innovación y reforzando sus capacidades integrales en IA Física, entre las que destacan:



• AI-Core, la plataforma modular de IA de Akkodis para la automatización inteligente, que impulsa las capacidades de ingeniería, validación y despliegue de soluciones de IA.

• La adquisición de Synergeticon, que amplía la experiencia de la compañía en percepción basada en IA, robótica y sistemas autónomos.

• La alianza con Scaleout Systems, que posibilita el uso de IA distribuida en el edge e inteligencia en tiempo real para un despliegue escalable en entornos físicos.





En conjunto, estas inversiones refuerzan la capacidad de Akkodis para ofrecer soluciones integrales de IA Física mediante:



• Ingeniería de extremo a extremo que integra hardware, software y sistemas de IA.

• Capacidades de simulación y gemelos digitales (digital twins) para validar el rendimiento antes del despliegue

• IA en el edge y procesamiento en tiempo real para su ejecución en entornos físicos.

• Gobernanza durante todo el ciclo de vida y cumplimiento normativo para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la conformidad regulatoria.



Gracias a sus capacidades integradas, su modelo global de prestación de servicios y su amplia experiencia en ingeniería, Akkodis está en una posición privilegiada para acompañar a las organizaciones en su transición desde iniciativas piloto hasta sistemas de IA Física escalables y preparados para entornos de producción.





Emisor: Akkodis

Nombre contacto: Anne Friedrich

Descripción contacto: Vicepresidente Sénior y Responsable Global de Comunicación de Akkodis.

Teléfono de contacto: +4915174633470



