Akuvox lanza AKClaw Panel, optimizado para la ejecución nativa de OpenClaw™

(Información remitida por la empresa firmante)

-Akuvox lanza AKClaw Panel: El primer monitor de interior del mundo optimizado para la ejecución nativa de OpenClaw™

XIAMEN, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox , proveedor líder mundial de sistemas de intercomunicación inteligentes y soluciones para el hogar inteligente, anunció hoy el lanzamiento de AKClaw, un innovador panel interactivo de 15,6 pulgadas optimizado para la ejecución nativa de OpenClaw™. Como el primer monitor de interior de su tipo en el mundo, AKClaw no solo transforma la seguridad del hogar en un ecosistema de defensa proactivo y cognitivo, sino que también actúa como un asistente proactivo para la vida diaria de los usuarios, brindando una experiencia de vida inigualable en residencias de lujo.

Interacción multimodal

La interacción con AKClaw está diseñada para ser sencilla y sin complicaciones. Los usuarios pueden controlar su hogar mediante lenguaje natural o a través de canales de mensajería instantánea (MI) como WhatsApp, Slack y Discord, lo que permite un control remoto fluido de todo el ecosistema del hogar inteligente.

Versatilidad con certificación de Google

Como el primer monitor de interiores con Android 14 certificado por GMS del mundo, AKClaw combina a la perfección este amplio ecosistema con la comprensión del lenguaje natural y la memoria a largo plazo de OpenClaw, lo que le permite funcionar como un asistente personal altamente proactivo. Por ejemplo, cuando AKClaw detecta un conflicto entre los comandos del usuario y Google Calendar, notifica al usuario de forma proactiva y ofrece alternativas inteligentes para garantizar una gestión diaria sin problemas.

Sinergia proactiva con NVR

Compatible con la integración de NVR de terceros, AKClaw utiliza LLM para el análisis secundario de anomalías en tiempo real. Más allá de las alertas básicas, proporciona información inteligente y medidas de respuesta directamente a dispositivos móviles mediante mensajería instantánea, lo que permite una gestión de seguridad proactiva con absoluta precisión. AKClaw no solo muestra, sino que comprende.

Detección omnidireccional y estrategia inteligente

Compatible con la integración de sensores externos, AKClaw ofrece una visión omnidireccional. Tras la detección, las alertas y medidas de respuesta basadas en LLM se envían mediante mensajería instantánea, lo que permite una intervención remota proactiva a través de dispositivos domésticos inteligentes integrados para neutralizar riesgos y minimizar daños con absoluta precisión.

Innovación sin límites y preparada para el futuro

Más allá de las funciones básicas de seguridad y hogar, AKClaw ofrece posibilidades ilimitadas gracias a una amplia y creciente biblioteca de habilidades. Los usuarios pueden seleccionar y combinar libremente estas diversas capacidades para definir su propio AKClaw, creando un agente inteligente totalmente personalizado y adaptado a su estilo de vida.

Desde seguridad proactiva hasta asistencia integral para el hogar, AKClaw redefine el concepto de monitorización de interiores. Al fusionar el ecosistema certificado por GMS con la amplia biblioteca de habilidades de OpenClaw, crea un agente de IA infinitamente escalable, transformando el centro de control en un cerebro inteligente y en constante evolución para el futuro de la vida inteligente.

Aviso legal

OpenClaw™ es una marca registrada de su respectivo propietario. AKClaw integra el marco de código abierto OpenClaw. Akuvox no se responsabiliza de la pérdida de datos, los fallos de seguridad ni los fallos del sistema causados por OpenClaw.

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