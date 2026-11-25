(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, líder mundial en tecnología para una vida inteligente impulsada por inteligencia artificial, ha presentado hoy el MR03, su radar de ondas milimétricas (mmWave) basado en IA para la detección de actividad sin contacto. Diseñado para entornos de residencia para personas mayores, seguridad residencial y monitorización inteligente, el MR03 amplía la experiencia de Akuvox hacia el mercado global —en rápido crecimiento— del cuidado de personas mayores, permitiendo una detección más temprana, una respuesta más rápida y una mayor dignidad en la atención diaria.

Siete capacidades en una

Akuvox MR03 combina siete capacidades de detección en un solo dispositivo: detección de caídas, detección de salida de la cama, monitoreo del sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la frecuencia respiratoria, seguimiento de la postura y detección de presencia. Esto elimina la necesidad de utilizar fundas de colchón inteligentes, sensores infrarrojos y otros dispositivos independientes, lo que supone una menor inversión inicial y una implementación más sencilla en proyectos de atención y cuidado.

Detección sin contacto, cobertura en toda la estancia

Con un rango de detección de 6 m x 4 m, el MR03 puede cubrir prácticamente una habitación entera. Su diseño, que prescinde de cámaras, preserva la privacidad y protege la dignidad de los usuarios de edad avanzada que podrían sentirse incómodos ante una vigilancia visual.

El radar puede distinguir y rastrear múltiples objetivos de forma simultánea, identificando la postura, la posición y la trayectoria de movimiento de cada persona en tiempo real. El monitoreo de la frecuencia respiratoria y cardíaca admite a una persona a la vez. Gracias a la IA en el borde (edge AI) y al aprendizaje automático, el MR03 alcanza una precisión de detección superior al 99% en pruebas internas.

Desde la detección hasta una respuesta que salva vidas

Akuvox MR03 está diseñado para transformar la detección en acción: activa alertas inmediatas y coordina dispositivos y servicios conectados ante una caída, lo que permite a los cuidadores identificar riesgos de forma temprana y responder con prontitud.

Al integrarse con los terminales de control de acceso de Akuvox y las cerraduras inteligentes de akubela, el sistema puede conceder acceso temporal al personal de atención, garantizando una asistencia oportuna; además, puede conectarse fácilmente con plataformas de terceros mediante API abiertas, lo que amplía las posibilidades.

Instalación y despliegue flexibles

Diseñado pensando en los instaladores, el MR03 admite montaje en pared o techo, alimentación mediante PoE o adaptador de corriente, conectividad por Wi-Fi o Ethernet, y opciones de configuración tanto a través de un asistente de inicialización como mediante despliegue por lotes. Esta flexibilidad lo hace especialmente adecuado para centros de atención a personas mayores, instituciones sanitarias, comunidades residenciales y proyectos de atención domiciliaria en todo el mundo.

Akuvox MR03 encarna el concepto de cuidado inteligente, donde la precisión se une a la privacidad y la tecnología, a la compasión. Al integrar la detección basada en inteligencia artificial en el ámbito del cuidado de personas mayores, Akuvox refuerza su influencia global, extendiendo su consolidada experiencia en sistemas de intercomunicación inteligente y control de accesos hacia una nueva frontera: una vida más segura, mejor conectada y más digna.

Nota: para conocer las especificaciones y más características del MR03, consulte la ficha técnica del producto.

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