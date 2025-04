Alaia Development y Desert Lakes LLC anuncian ZION SHORES

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde principiantes hasta surfistas experimentados, ZION SHORES será un paraíso del surf para toda la familia

Madrid, 22 de abril de 2025.- Alaia Development y Desert Lakes LLC están encantados de anunciar ZION SHORES - un destino de surf interior de clase mundial en Washington, Utah. ZION SHORES será la pieza central de la comunidad planificada por el Maestro de Alaia, anteriormente conocido como Stucki Farms. Después de años de investigación del agua, la ingeniería y la colaboración con la ciudad de Washington, se ha llegado a un acuerdo y se está avanzando en un proyecto monumental en el corazón del sur de Utah. Será una zona de surf y recreo única en el mundo.



El agua es un recurso precioso, especialmente en el sur de Utah, y ZION SHORES fue concebido y diseñado con la visión de proteger ese recurso. Las lagunas de surf se llenarán con agua salada no potable no apta para el consumo o el riego de pozos de propiedad privada in situ. El agua salada es demasiado costosa para convertirla en agua de calidad culinaria o de riego, pero con un poco de química añadida, es totalmente segura para el recreo. Además, Alaia colaboró estrechamente con la ciudad de Washington para reducir considerablemente el tamaño de las lagunas aprobadas anteriormente. Sin recurrir a los suministros locales de agua potable o de riego, se está usando un recurso que de otro modo sería inutilizable en un lugar de recreo y surf de categoría mundial que beneficiará a la comunidad.



El proyecto contará con 65 propiedades de alquiler a corto plazo construidas en torno a dos lagunas transparentes revestidas de hormigón y diseñadas específicamente para la práctica del surf y otras actividades acuáticas recreativas. Los propietarios e inquilinos de estas 65 propiedades tendrán acceso prioritario a las olas. El público también tendrá acceso a través del portal de reservas. Alaia, la comunidad planificada de los alrededores, también incluirá varios restaurantes, aproximadamente 27.700 metros cuadrados de espacio comercial y un club comunitario con vistas a las lagunas de surf. ZION SHORES y Alaia no se parecerán a ningún otro destino de surf y ocio del mundo, con tres tecnologías de olas de vanguardia que producirán olas perfectas de todas las formas y tamaños para una experiencia de surf totalmente personalizada:



1. PerfectSwell Zion - Un lugar de surf de clase mundial que cuenta con la tecnología de vanguardia PerfectSwell de 6ª generación y el paquete de olas más innovador hasta la fecha. PerfectSwell es una tecnología patentada, probada y fiable, desarrollada por American Wave Machines en California. Adictivamente divertido para todos los niveles de habilidad, las olas en PerfectSwell Zion son Siempre Peaky.



2. UNIT Zion Dynamic Wave - Una innovadora ola dinámica de 50 metros de ancho desarrollada por UNIT Surf Pool que será la primera de su clase en el mundo. Esta tecnología genera múltiples bolsas de olas en movimiento utilizando tecnología de control de flujo de agua programable pendiente de patente.



3. UNIT Zion Standing Wave - Un sistema de olas estacionarias de 18 metros de ancho de UNIT Surf Pool, que es la ola insignia de UNIT y un elemento básico de la tecnología de surf interior que ofrece una increíble flexibilidad y capacidad de ajuste para una experiencia única y controlada para todos los niveles de habilidad.







Desde principiantes hasta surfistas experimentados, ZION SHORES será un paraíso del surf para toda la familia.



Más información de ZION SHORES en zionshores.com y alaiaut.com



Emisor: Zion Shores

Contacto

Nombre contacto: Cody Larkin

Descripción contacto: Zion Shores

Teléfono de contacto: 801-231-9686