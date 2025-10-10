Alamar Biosciences lanza el ensayo NULISAqpcr™ BD-pTau217 para la investigación de la enfermedad de Alzheimer

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alamar Biosciences lanza el ensayo NULISAqpcr™ BD-pTau217, un avance en la detección no invasiva de biomarcadores cerebrales específicos para la investigación de la enfermedad de Alzheimer

El nuevo ensayo basado en sangre ofrece una sensibilidad y especificidad incomparables para permitir la próxima generación de desarrollo de ensayos

FREMONT, California, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, empresa que impulsa la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades, anunció hoy el lanzamiento del ensayo NULISAqpcr™ BD-pTau217, un avance revolucionario en la cuantificación sanguínea de la tau 217 fosforilada de origen cerebral (pTau217), un biomarcador fundamental en la investigación de la enfermedad de Alzheimer y otras tauopatías. Este ensayo, pionero en su tipo, es la única solución single-plex de origen cerebral disponible, estableciendo un nuevo estándar de precisión y especificidad para el SNC en la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

Basado en la plataforma NULISA™, propiedad de Alamar, el ensayo NULISAqpcr BD-pTau217 ofrece una sensibilidad y especificidad sin precedentes en muestras no invasivas como plasma, suero y gotas de sangre seca. La medición directa de pTau217 derivada del SNC mediante este ensayo de investigación, sin necesidad de recolección de líquido cefalorraquídeo (LCR) ni imágenes PET, elimina las barreras existentes para su adopción generalizada en estudios poblacionales o ensayos clínicos longitudinales.

"El ensayo NULISAqpcr BD-pTau217 redefine las posibilidades de la cuantificación de biomarcadores del SNC", indicó el doctor Yuling Luo, fundador, presidente y consejero deleado de Alamar Biosciences. "Al eliminar el ruido de las fuentes periféricas de tau, los investigadores ahora pueden detectar cambios significativos en el cerebro con mayor antelación y precisión".

"El rendimiento de los ensayos de pTau217 plasmáticos específicos del cerebro de Alamar es excelente", afirmó Jonathan Schott, MD, PhD, profesor de Neurología del University College de Londres. "Para la detección de la patología de Alzheimer con síntomas cognitivos, nuestros primeros resultados sugieren que el formato single-plex funciona al menos tan bien como las pruebas de ptau217 plasmático establecidas, pero presenta un mayor cambio de factor y resulta en menos muestras clasificadas en el rango indeterminado. En el ámbito de la investigación, los pTaus específicos del cerebro medidos mediante el ensayo multiplex son muy prometedores para la detección de individuos asintomáticos con altos niveles de patología de Alzheimer que podrían ser candidatos para ensayos clínicos de terapias modificadoras de la enfermedad".

Disponible como ensayo NULISAqpcr de plexo simple o dentro del panel multiplex NULISAseq™ CNS Disease Panel 120, el ensayo BD-pTau217 facilitará tanto la investigación de descubrimiento como la traslacional. Su flujo de trabajo automatizado permite procesar más de 220 muestras al día con el sistema ARGO™ HT, lo que lo hace ideal para análisis de alto rendimiento en cohortes de enfermedades o estudios poblacionales.

Alamar Biosciences continúa colaborando con la comunidad neurocientífica para descubrir nuevos biomarcadores que aceleren el progreso en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades. Visite alamarbio.com para obtener más información.

Los ensayos NULISA BD-pTau217 son solo para uso en investigación y no para uso en procedimientos de diagnóstico.

Acerca de Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences es una empresa privada de ciencias de la vida cuya misión es impulsar la proteómica de precisión para la detección temprana de enfermedades. Su plataforma NULISA™, propiedad de la compañía, y el sistema ARGO™ HT se integran a la perfección con los últimos avances en genómica para lograr una sensibilidad de detección attomolar de un solo dígito, superando ampliamente la tecnología de detección de proteínas más sensible del mercado actual. Para más información, visite alamarbio.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792912/Alamar_Biosciences_Inc_NULISA_BD.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alamar-biosciences-lanza-el-ensayo-nulisaqpcr-bd-ptau217-para-la-investigacion-de-la-enfermedad-de-alzheimer-302580763.html