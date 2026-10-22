Alan acelera su red médica propia en España, tras el éxito de su modelo de Salud Mental

De izquierda a derecha: Áurea Benito, Ine Snater y Joaquín M. López, nuevo comité asesor de Alan. - ALAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2026.- La compañía combina su red propia de psicólogos, su recién firmada alianza con Hna SC y un nuevo Comité Asesor de expertos para transformar el acceso a la atención sanitaria.

El seguro de salud preventivo Alan acelera su expansión en España con la construcción de una red médica propia e independiente en nuestro país, un proyecto con el que la compañía busca transformar la forma en la que las personas acceden a la atención sanitaria mediante un modelo basado prioritariamente en la prevención, la tecnología y una experiencia de salud integrada.

La iniciativa supone un movimiento importante en un mercado caracterizado por la consolidación de los grandes cuadros médicos tradicionales y donde la aparición de nuevos operadores con capacidad para desarrollar una propuesta asistencial propia a escala nacional ha sido limitada en los últimos años.

La estrategia de Alan en España se ha articulado sobre tres hitos fundamentales. El primero ha sido la consolidación de su red propia de profesionales de salud mental, un área estratégica para la compañía y alineada con su visión de ofrecer una atención más preventiva, accesible y centrada en las personas. Desde su puesta en marcha en 2022, esta red ha acompañado a más de 7.000 personas a lo largo de más de 42.000 sesiones de terapia, con una valoración media de 4.91 sobre 5. A diferencia de otros modelos, Alan cuenta con un equipo propio de psicólogos que trabajan de forma coordinada y con supervisión clínica. Así, la compañía elimina las barreras de acceso a la terapia: el usuario accede de forma directa, sin necesidad de autorizaciones ni prescripciones previas. El resultado es especialmente relevante en un país donde pedir ayuda psicológica sigue siendo difícil para muchas personas: el 75? los usuarios de Alan ha hecho terapia por primera vez gracias a este servicio.

El segundo hito ha sido la alianza con Hna SC, que permite a la compañía ofrecer acceso a una de las mayores redes asistenciales privadas del país y acompaña a Alan en la transición hacia su propia red médica. El acuerdo garantiza el acceso a más de 50.000 profesionales y a los principales grupos hospitalarios, como Quirónsalud, HM o Vithas. Además, permite a Alan decidir sus coberturas y su política de autorizaciones, e incorporar directamente nuevos centros a su red. Así, a partir de enero de 2027, sus usuarios contarán con nuevos hospitales de referencia como la Fundación Jiménez Díaz, acceso a los laboratorios hospitalarios, más de 2.500 clínicas dentales (un 50% más) y un 20% menos de autorizaciones previas. Sobre esta base, Alan seguirá ampliando su red con acuerdos directos con centros como Barraquer y mejorando la experiencia de sus usuarios a través de tecnologías propias como su asistente de reservas, que consigue una cita médica en menos de 15 minutos, o Mo, su asistente médico basado en inteligencia artificial.

La tercera pieza de este proyecto ha sido la creación del Comité Asesor de Alan en España, un órgano formado por profesionales de referencia en los ámbitos de la salud, los seguros y la gestión empresarial. Entre sus miembros se encuentran Áurea Benito, Corporate People Director de ISDIN; Ine Snater, exdirectora comercial de Sanitas Seguros y ex Chief Transformation & Strategy Officer de Bupa Europa y Latinoamérica; y Joaquín M. López, médico y directivo sanitario con más de 25 años de experiencia en compañías líderes como Sanitas, SegurCaixa Adeslas, HM Hospitales y Ribera Salud. La incorporación de estos profesionales permitirá a Alan combinar experiencia clínica, conocimiento asegurador, transformación digital y liderazgo empresarial para acelerar el desarrollo de su red médica propia en España. Su papel será clave para fortalecer la relación con profesionales y centros sanitarios, impulsar nuevos modelos de prevención y contribuir a la construcción de una experiencia de salud más accesible, eficiente y centrada en las personas.

"Nuestra ambición en España es cambiar la forma en la que las personas acceden a la sanidad, y eso solo es posible si construimos nosotros mismos cada pieza de la experiencia. Empezamos por la salud mental, y es la mejor prueba de que el modelo funciona: al eliminar las barreras de acceso y trabajar con un equipo de psicólogos propio, tres de cada cuatro usuarios han hecho terapia por primera vez y valoran el servicio con un 4,9 sobre 5. Ese aprendizaje nos ha convencido de dar el siguiente paso: llevar el mismo modelo al resto de la atención sanitaria, incorporando a nuestra red especialistas, clínicas y hospitales. La alianza con HNA nos da la escala y la flexibilidad para hacerlo desde el primer día, y nuestro Comité Asesor, la experiencia de quienes mejor conocen el sector. Queremos que cada persona encuentre al profesional adecuado en el momento adecuado, antes de que un problema de salud se agrave. Eso es la prevención, y es el modelo de salud que queremos construir en España", señala Yoann Artus, General Manager de Alan en España.

La compañía considera que la combinación de una red de salud mental propia, una sólida capacidad asistencial gracias a su colaboración con HNA y el conocimiento aportado por un grupo de expertos de referencia constituye una base diferencial para impulsar su crecimiento en España y seguir desarrollando una red médica independiente adaptada a las necesidades de los pacientes y profesionales sanitarios del siglo XXI.

Sobre Alan

Alan está construyendo el nuevo estándar en salud preventiva y es la primera compañía que integra seguro de salud, prevención, atención sanitaria y retribución flexible en una única experiencia. Da servicio a más de 1,1 millones de usuarios y más de 37.000 empresas a través de su plataforma digital que facilita el acceso a profesionales sanitarios, servicios de bienestar físico y mental y reembolsos rápidos y fiables. Tras consolidar su presencia en Francia, España, Bélgica y Canadá, la compañía ha iniciado una nueva etapa de expansión global con el lanzamiento de Alan África y la presentación de su primera campaña global, protagonizada por su embajador, Kylian Mbappé. En 2026 la compañía facturó más de 800 millones de euros en ingresos recurrentes anuales (ARR) y fue valorada en 5.500 millones de euros en 2026.

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