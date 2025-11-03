Alaska Nebraska gana la segunda edición de 'Halloween Con S'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2025.-

El jurado, compuesto por Óscar del Monte, Ángela Ponce y el propio Edgard Caro, coronó a la mejor caracterización de la noche en una velada llena de creatividad y espectáculo

Casi 300 invitados se reunieron en la Sala Equis de Madrid para vivir la noche más terrorífica del año en la segunda edición de Halloween Con S, el evento organizado por el periodista y creador de contenido Edgard Caro, conocido en redes como Sensillo Con S. El espacio se transformó por completo para la ocasión: árboles rodeando las escaleras, musgo, luces verdes y rojas, esqueletos (Decoración @bysteffy) y un gran photocall donde los invitados posaron con sus mejores disfraces. Todo ello convirtió el emblemático cine en una auténtica escena de película, creando una atmósfera mágica y misteriosa que acompañó a los asistentes durante toda la velada. El anfitrión, Edgard Caro, sorprendió con un impactante disfraz de alienígena de Mars Attacks, diseñado por Laura Romojaro (@lademaqui) y Maro Fernández (@maro.sfx). El proceso de caracterización llevó más de siete horas de trabajo, convirtiéndose en uno de los looks más comentados y admirados de la noche.



Ganadores y premios

El jurado, formado por Óscar del Monte, Ángela Ponce y Edgard Caro, eligió a Alaska Nebraska como ganadora absoluta de la noche gracias a su impresionante disfraz de Greta, de los Gremlins. Como reconocimiento, se llevó una Canon PowerShot V1, un maletín de productos Revlon y un año de desayunos gratis en Rodilla. También fue premiada Mahi Masegosa, caracterizada como Betty la fea y mención especial a Megui Yeillow, con su original versión de Labubu Además, todavía falta por conocerse el ganador del voto online del público, que se revelará en los próximos días a través de las redes oficiales del evento.



Invitados destacados:



• Oriana Marzoli, como ángel de Victoria’s Secret



• Maica Benedicto, como Cisne Negro



• Verónica Romero, como Reina del Bosque



• Juan Ballesta, como Tate Langdon



• Natalia Osona, como Fiona



Una noche inolvidable

La segunda edición de Halloween Con S se consolidó como una de las fiestas más esperadas del año entre influencers, artistas y creadores de contenido. Entre disfraces, música y creatividad, el evento volvió a demostrar la capacidad de Edgard Caro para reunir a la comunidad digital en torno a una experiencia única, visualmente impactante y llena de buen humor y de la que los medios de comunicación han querido hacerse eco como es el caso de LECTURAS, GLAMOUR, TVE, TEN y decenas de medios digitales.



Patrocinadores

La noche contó con el apoyo de marcas que aportaron un toque distintivo y creativo al evento. Canon proyectó un vídeo en slow motion que se retransmitía en una pantalla, capturando cada detalle de los disfraces. Vichy Catalán lució a su tarotista y repartió un kit para la resaca, que se convirtió en el regalo más útil tras la fiesta. Revlon iluminó las escaleras de rojo y decoró los árboles con pintalabios colgantes, mientras que Deichmann sorprendió con un espejo interactivo que invitaba a los invitados a posar con sus mejores looks. Victoria refrescó la noche con su cerveza artesanal, Bodegas Nabal acompañó la velada con su cuidada selección de vinos, y Rodilla alimentó a los asistentes con sus emblemáticos mini sándwiches.







Emisor Halloween Con S

Contacto

Nombre contacto: Christian C.

Descripción contacto: Community Manager

Teléfono de contacto: 661970293



