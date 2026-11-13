Albert José Toledo García lleva 'La maldición de los Varkangs' a la animación 3D - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTIAGO DE CHILE, 13 de noviembre de 2026 — El escritor, guionista y productor cinematográfico Albert José Toledo García (Maracaibo, 1993), afincado en Chile, da un salto decisivo en su carrera literaria con el lanzamiento de La maldición de los Varkangs, una ambiciosa novela de fantasía oscura y mitología épica. Tras haber cosechado reconocimiento internacional en el ámbito cinematográfico con su película Conociendo la verdad —galardonada en el festival Amor en Cine en México y Selección Oficial FICC—, el creador canaliza su bagaje audiovisual en una narración de pulso ágil, personajes de gran hondura psicológica y un universo mitológico implacable.

La génesis de La maldición de los Varkangs responde a la necesidad de Toledo García de expandir su libertad creativa más allá de los relatos testimoniales que caracterizaron sus primeras publicaciones. Aplicando las lecciones narrativas y de ritmo aprendidas durante su etapa como guionista cinematográfico, el autor ha estructurado un relato donde el dinamismo escénico y la tensión dramática son constantes. La obra introduce a los Varkangs, una especie milenaria, opresora e indestructible nacida para dominar territorios, que funciona como una alegoría de la maldad histórica y contemporánea, así como de los abusos de poder que fracturan a las sociedades.

Frente al arquetipo del héroe impoluto, la novela sitúa en el centro a Axel Duvall, un guerrero prodigio cuya aparente misión redentora se quiebra tras una profunda crisis interna, desencadenando una inesperada caída hacia la oscuridad y la traición. Para Toledo García, la vulnerabilidad y las contradicciones de un protagonista roto enriquecen la trama y desafían las expectativas del lector, impidiendo anticipar su destino moral a lo largo del relato.

Resistencia, vínculos afectivos y el salto audiovisual con Andariego Films

En contraste con las sombras del conflicto, los personajes de Isabela y Elías articulan el núcleo de la resistencia humana y mística, encarnando valores universales como el deber, la lealtad inquebrantable, la capacidad de sacrificio y la esperanza. A través de sus interacciones y diálogos reflexivos, la historia demuestra que los lazos afectivos genuinos constituyen la única barrera frente a la desesperanza en épocas de opresión.

La proyección de La maldición de los Varkangs trasciende las fronteras del libro impreso. El autor ha confirmado que la obra constituirá el punto de partida de una trilogía literaria cuyo segundo volumen, de unas 200 páginas y centrado en la infancia de Axel e Isabela, se encuentra en fase de desarrollo con previsión de lanzamiento en febrero de 2027. Asimismo, el marcado carácter visual de la historia ha despertado el interés de la industria audiovisual: Toledo García ha alcanzado un acuerdo con la productora Andariego Films Animación para iniciar, a partir de diciembre, el desarrollo de una ambiciosa serie animada en formato 3D basada en la novela.

Mi propósito es que la fantasía sirva como espejo de realidades que vivimos en el mundo actual. Los dilemas de Axel, el peso del deber y la necesidad de resistir no son ajenos a la condición humana, explica Albert José Toledo García.

El respaldo editorial de Letrame Grupo Editorial

La producción material, maquetación, diseño de portada y distribución de La maldición de los Varkangs ha contado con el acompañamiento integral de Letrame Grupo Editorial. La labor desempeñada por el equipo de la editorial ha resultado clave para trasladar la potencia cinematográfica y el cuidado estilístico del texto a una edición de alta calidad gráfica orientada al circuito librero internacional.

La publicación ha comenzado a generar opiniones muy favorables entre los lectores de fantasía épica y suspense mitológico, destacando la madurez de su ritmo narrativo y la complejidad de sus giros de guion. Este recibimiento consolida las opiniones Letrame como un referente de prestigio para aquellos autores multidisciplinares que deciden publicar un libro con visión transmedia, solidez argumental y vocación de alcance global.

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