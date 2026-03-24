Albert Ollé y Casa Alegría: proteger la infancia cuando el entorno falla

Proteger la infancia cuando el entorno falla - Albert Ollé

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo de 2026.- En Colombia, miles de niños y niñas enfrentan una realidad que no han elegido: la encarcelación de sus madres. Esta separación no solo es física, sino que rompe profundamente sus vínculos familiares, dejándolos expuestos a contextos de alta vulnerabilidad

Para responder a este vacío nace Casa Alegría, un proyecto de la Fundación Valorat impulsado por Albert Ollé, que pone el foco en proteger a estos menores en uno de los momentos más críticos de sus vidas. Casa Alegría se ha convertido en un modelo de cuidado integral para y adolescentes en riesgo.



Actualmente, el hogar acoge a 40 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, hijos de mujeres cumpliendo condenas en centros penitenciarios. Allí se les garantiza un entorno seguro y completo: vivienda digna, alimentación, educación, atención psicológica y espacios para el juego y el desarrollo personal.



Pero el proyecto de Albert Ollé va más allá de cubrir necesidades básicas. Su modelo integral asegura no solo el bienestar presente de los menores, sino también sus oportunidades de futuro, fomentando un desarrollo emocional y social sólido.



"No se trata solo de cuidar a los niños, sino de asegurar que el vínculo con sus madres siga vivo y pueda reconstruirse en el futuro", explica Albert Ollé.



Este acompañamiento emocional evita rupturas que podrían marcar de forma irreversible la vida de los menores.



Paralelamente, el proyecto trabaja con las madres durante su proceso penitenciario, apoyándolas en su desarrollo personal y en la generación de oportunidades para su reinserción. La finalidad es que, al recuperar la libertad, puedan volver a ejercer como figuras maternas y reconstruir su núcleo familiar.



Con este enfoque, Casa Alegría se consolida como mucho más que un hogar temporal. Es un modelo pionero que demuestra que actuar a tiempo puede romper ciclos de vulnerabilidad y abrir nuevas oportunidades de vida.



Porque proteger la infancia en contextos de riesgo no consiste únicamente en cubrir lo básico, sino en crear las condiciones para que el origen no determine toda una vida.

Contacto

Emisor: Fundación Valorat

Nombre contacto: Albert Ollé Bartolomé

Descripción contacto: Fundación Valorat

Teléfono de contacto: 93 186 07 86



