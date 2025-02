Albert Rivera da un nuevo impulso a la exclusiva 'Guía para vivir sanos 120 años' del Dr. Manuel de la Peña

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, la inversión en longevidad de las compañías biotecnológicas se dispara alcanzando máximos históricos, hasta tal punto que los fondos han multiplicado por cinco el dinero invertido en estos últimos años

Madrid, 12 de febrero de 2025.- Ante este escenario, Albert Rivera, que sigue siendo un líder carismático, organizó un encuentro exclusivo sobre longevidad con un grupo de empresarios en el Club Raheem, que actualmente preside.



Rivera mostró un gran entusiasmo por la longevidad y destacó la importancia del conocimiento de los avances disruptivos de la medicina para vivir más y mejor. Rivera abrió el debate afirmando que los megamillonarios de Silicon Valley están inyectando grandes sumas de dinero para combatir el paso de los años, lo que ha motivado una gran proliferación de startup biotecnológicas, las cuales están investigando todo tipo de mecanismos que permitan revertir los efectos del envejecimiento. En el marco de 'Encuentros en libertad' presentó como ponentes al doctor Manuel de la Peña como experto médico de renombre mundial, y al doctor Ángel Martín como un prestigioso cirujano plástico.



España en el pódium de la longevidad: las 4 claves

Hasta hace unos meses, la persona más longeva del mundo era la española María Branyas, que vivió hasta los 117 años. De la Peña destacó que en España hay más de 20.000 centenarios y esto es debido a que tiene un sistema nacional de salud muy robusto, a que los productos alimenticios del campo español son de máxima calidad, a la dieta mediterránea, y al acceso a tratamientos innovadores. Y precisamente todos estos ingredientes son los que están logrando el crecimiento exponencial de la población centenaria.



Récord Guinness en longevidad

También comentó que estuvo hace unos meses en las Palmas de Gran Canaria con la familia más longeva del mundo, que es de Canarias, los Hernández -Pérez, que ostentan el Récord Guinness, motivo por el cual recibió recientemente un gran homenaje y reconocimiento por parte del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.



La persona más longeva de la historia de la humanidad ha sido la francesa Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años y en la actualidad, la persona más longeva en el mundo es la monja Inah Canabarro Lucas, que vive en Brasil con 116 años y en España es Angelina Torres, en el umbral 112 años.



Más de 700.000 centenarios en el mundo

El gran protagonista de la jornada fue Antonio, abuelo político de Albert Rivera, que llamó la atención por su vitalidad y patrón de conducta, ya que según afirmó, en el turno de preguntas, le gusta cantar, tocar la guitarra, pasear y comer sano, lo que le sitúa como "candidato in pectore" a llegar sano a los 120 años.



De la Peña subrayó que hay más de 700.000 personas en el mundo que pasan de los 100 años y puso de ejemplo al actor Paul Newman que ha cumplido 100 años (ha nacido el 26 de enero de 1925).



Que los que cumplan 90 años tengan la vitalidad de alguien de 50

De la Peña señaló que la clave de la longevidad es lograr que las personas que cumplan 90 años tengan la vitalidad de alguien de 50, y para ello hay tratamientos experimentales que prometen combatir el paso de los años, como las células madre, transfusiones de sangre de personas jóvenes a adultas, las píldoras antienvejecimiento, los posbióticos, la telomerasa, el reemplazo hormonal, entre otros. En este sentido, el doctor Ángel Martín, describió las ventajas de implantarse el "chip de la juventud", un pellet que contiene hormonas (testosterona, estrógenos, etc.), dura seis meses e influye en la recuperación de la energía, vitalidad y equilibrio hormonal, que es determinante para combatir el declive hormonal que se produce a partir de los 35 años y que se implanta en el glúteo. Eso sí, realizándose ecografías previas.



También debatieron sobre la importancia de los complementos alimenticios y farmacológicos, donde el doctor Martín se mostró muy partidario de la ingesta de antioxidantes como el resveratrol y NAD previas y descartando patologías subyacentes y contraindicaciones y el doctor de la Peña destacó la importancia de la ingesta de postbióticos para optimizar la microbiota intestinal y garantizar el buen funcionamiento del eje intestino-cerebro.



Los tips para vivir sanos 120 años

Albert Rivera preguntó cuáles son las pautas concretas, a lo que De la Peña señaló que el colesterol LDL debe ser inferior a 70, que la lipoproteína (a) no puede pasar de 30-50, que la tensión arterial óptima es de 130/70, que hay que cuidar la microbiota, 2-3 cucharadas de aceite de oliva todos los días, aprender a gestionar la calma y la serenidad y, sobre todo, integrar en las rutinas las decisiones saludables. También afirmó que más pronto que tarde se descubrirá una molécula con capacidad senolítica, es decir, que sea capaz de eliminar las células senescentes (zombis) del organismo, lo cual frenará el envejecimiento. Y esto será posible gracias a las herramientas de IA tipo AlphaFold 3, descubiertas por el Premio Nobel de Química Demis Hassabis.



La Guía para vivir sanos 120 años, un legado de sabiduría

En este foro del Club Raheem, los empresarios asistentes se lanzaron a por un ejemplar dedicado por su autor de la Guía para vivir sanos 120 años, la cual relata historias reales que inspiran y con su cuarta edición, va camino de convertirse en un best seller.



El gurú de la longevidad

El renombrado doctor Manuel de la Peña, célebre por su vasta experiencia en cardiología y longevidad, ha descubierto un yacimiento de supercentenarios. Además de su rol como profesor de cardiología, escritor, cum laude en medicina y académico, de la Peña es un reconocido gurú de la longevidad, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la cátedra del corazón y longevidad. Ha recibido prestigiosos galardones como la Insignia de Oro de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR) con la Medalla de Bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y el premio Escultura Donante-Receptor de la Asociación Española de Trasplantados de Corazón.



El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social es una institución independiente, donde han participado Premios Nobel, ministros de distintos signos políticos y diputados del Parlamento Europeo, entre otros. Bajo la dirección de De la Peña, el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social se ha convertido en un epicentro de investigaciones con el fin de mejorar la vida humana por medio de la ciencia y la tecnología.



El club empresarial Raheem, bajo el liderazgo de Albert Rivera, ha creado estos encuentros en libertad para debatir temas de actualidad y en este caso conocer las oportunidades de inversión en longevidad, y evaluar las tendencias de las fórmulas que permitan alargar la vida libre de enfermedades.







