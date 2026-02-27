Alcalá de Henares, epicentro de una nueva era del flamenco con Rafael Amargo y DJ Sandy Love - Circus Alcalá
Madrid, 27 de febrero de 2026.- El flamenco entra en una nueva era desde Circus Alcalá, que acoge en exclusiva FLAMENCO GOLD, una producción artística creada antes de su gira internacional y concebida como una experiencia cultural inmersiva, íntima y de alto impacto escénico.
FLAMENCO GOLD es un concepto original creado por DJ Sandy Love, mujer pionera, DJ internacional, productora, empresaria y presentadora de Culture Clubbing TV, en conjunción artística con Rafael Amargo, figura imprescindible del flamenco contemporáneo, y con la colaboración especial de Antonio López El Carbonilla, aportando raíz, identidad y profundidad al proyecto.
FLAMENCO GOLD no es un espectáculo convencional.
Es una declaración artística.
Un formato donde el flamenco tradicional dialoga con la música electrónica y la cultura de club, combinando:
Flamenco en directo
Flamenco electrónico / house
Danza, música y tecnología escénica
Estética contemporánea y narrativa inmersiva
El espectáculo se presenta en aforo reducido, con el público a pie de pista, permitiendo una cercanía real con los artistas, fotografías y firma de autógrafos al finalizar cada función.
ARTISTAS
Creación y dirección
DJ Sandy Love — creadora del concepto, dirección artística y flamenco electrónico
Rafael Amargo — dirección escénica y baile flamenco
Colaboración artística
Antonio López “El Carbonilla” — cante flamenco
Elenco
Vicky Duende — baile flamenco
Esther “La Mimbre” — baile flamenco
Isabel Soto — cante
David Moreira — violín
Javier Cerezo — guitarra flamenca
Fechas confirmadas; Temporada exclusiva
Antes de iniciar su gira internacional, Circus Alcalá tendrá el privilegio de acoger 5 funciones únicas:
Miércoles 25 de febrero · Presentación a prensa · 21:00 h
Viernes 27 de febrero
Viernes 6 de marzo - EDICIÓN ESPECIAL DÍA DE LA MUJER
Viernes 13 de marzo
Viernes 20 de marzo
Viernes 27 de marzo
Circus Alcalá
Av. Juan Carlos I, nº 13 · La Garena · Alcalá de Henares
Una función con contenido especial que pone en valor el papel de la mujer en la música electrónica, la cultura de club y la creación artística contemporánea, liderada por DJ Sandy Love como referente femenino internacional con más de 27 años de trayectoria en la escena electrónica y los eventos culturales.
Venta de entradas, aforo limitado
Link oficial de venta de entradas: woutick.com/es/entradas/flamenco-gold-circus-alcala
CÓDIGO DE DESCUENTO ESPECIAL: GOLD
(Plazas limitadas · Aplicable a funciones de viernes)
Reservas directas y atención personalizada:
Aforo muy reducido · Experiencia cercana · Últimas plazas disponibles
DE ALCALÁ AL CIRCUITO INTERNACIONAL
Con el respaldo de Danser Agency Management y la cobertura de Culture Clubbing TV, FLAMENCO GOLD posiciona a Alcalá de Henares como epicentro de una nueva escena cultural, donde el flamenco se proyecta hacia el futuro sin perder su raíz.
Danser Agency Management
Producción & Management
www.danseragency.com
Instagram:
@djsandy.love
@circusalcala
