Alcalá de Henares, epicentro de una nueva era del flamenco con Rafael Amargo y DJ Sandy Love

Madrid, 27 de febrero de 2026.- El flamenco entra en una nueva era desde Circus Alcalá, que acoge en exclusiva FLAMENCO GOLD, una producción artística creada antes de su gira internacional y concebida como una experiencia cultural inmersiva, íntima y de alto impacto escénico.

FLAMENCO GOLD es un concepto original creado por DJ Sandy Love, mujer pionera, DJ internacional, productora, empresaria y presentadora de Culture Clubbing TV, en conjunción artística con Rafael Amargo, figura imprescindible del flamenco contemporáneo, y con la colaboración especial de Antonio López El Carbonilla, aportando raíz, identidad y profundidad al proyecto.

FLAMENCO GOLD no es un espectáculo convencional.

Es una declaración artística.

Un formato donde el flamenco tradicional dialoga con la música electrónica y la cultura de club, combinando:

Flamenco en directo

Flamenco electrónico / house

Danza, música y tecnología escénica

Estética contemporánea y narrativa inmersiva

El espectáculo se presenta en aforo reducido, con el público a pie de pista, permitiendo una cercanía real con los artistas, fotografías y firma de autógrafos al finalizar cada función.

ARTISTAS

Creación y dirección

DJ Sandy Love — creadora del concepto, dirección artística y flamenco electrónico

Rafael Amargo — dirección escénica y baile flamenco

Colaboración artística

Antonio López “El Carbonilla” — cante flamenco

Elenco

Vicky Duende — baile flamenco

Esther “La Mimbre” — baile flamenco

Isabel Soto — cante

David Moreira — violín

Javier Cerezo — guitarra flamenca

Fechas confirmadas; Temporada exclusiva

Antes de iniciar su gira internacional, Circus Alcalá tendrá el privilegio de acoger 5 funciones únicas:

Miércoles 25 de febrero · Presentación a prensa · 21:00 h

Viernes 27 de febrero

Viernes 6 de marzo - EDICIÓN ESPECIAL DÍA DE LA MUJER

Viernes 13 de marzo

Viernes 20 de marzo

Viernes 27 de marzo

Circus Alcalá

Av. Juan Carlos I, nº 13 · La Garena · Alcalá de Henares

Una función con contenido especial que pone en valor el papel de la mujer en la música electrónica, la cultura de club y la creación artística contemporánea, liderada por DJ Sandy Love como referente femenino internacional con más de 27 años de trayectoria en la escena electrónica y los eventos culturales.

Venta de entradas, aforo limitado

Link oficial de venta de entradas: woutick.com/es/entradas/flamenco-gold-circus-alcala

CÓDIGO DE DESCUENTO ESPECIAL: GOLD

(Plazas limitadas · Aplicable a funciones de viernes)

Reservas directas y atención personalizada:

Aforo muy reducido · Experiencia cercana · Últimas plazas disponibles

DE ALCALÁ AL CIRCUITO INTERNACIONAL

Con el respaldo de Danser Agency Management y la cobertura de Culture Clubbing TV, FLAMENCO GOLD posiciona a Alcalá de Henares como epicentro de una nueva escena cultural, donde el flamenco se proyecta hacia el futuro sin perder su raíz.

Danser Agency Management

Producción & Management

www.danseragency.com

Instagram:

@djsandy.love

@circusalcala

Contacto

Emisor: Circus Alcalá

Contacto: Circus Alcalá

Número de contacto: 603509208