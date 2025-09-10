El alcalde de Sevilla inaugura el nuevo Food Market de Enrique Tomás

Bertín Osborne, Raquel Revuelta, el alcalde de Sevilla, representantes de AENA y Enrique Tomás asisten a la inauguración del nuevo Food Market de la compañía - Enrique Tomás

Un espacio gastronómico que transforma la espera en el aeropuerto de Sevilla en un momento para saborear sin prisas

La marca consolida su crecimiento en entornos estratégicos con una propuesta de valor diferencial

Sevilla, 10 de septiembre de 2025 - Enrique Tomás ha inaugurado hoy oficialmente su nuevo Food Market en el Aeropuerto de Sevilla, un proyecto que va más allá de un punto de restauración: se trata de un espacio gastronómico completo, diseñado para ofrecer sabor, calidad y comodidad a los viajeros, justo antes de despegar.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, así como de representantes de AENA, medios locales, personalidades andaluzas relevantes —como Bertín Osborne, Raquel Revuelta y Fran Rivera—, figuras destacadas de los Latin Grammy, como Enrique Pérez y del propio Enrique Tomás y su equipo directivo, que ha celebrado esta nueva apuesta por la innovación culinaria en espacios de tránsito.

"Agradecer a Enrique y a todo su equipo por seguir apostando e invirtiendo en la ciudad de Sevilla. Gracias a esta inversión, Enrique Tomás contribuye al crecimiento de nuestra ciudad, genera riqueza y crea empleo. Es fundamental agradecerle esa apuesta, ese respaldo y ese compromiso con Sevilla”, comenta José Luis Sanz Ruiz, alcalde de Sevilla.

La apertura se enmarca en la expansión de la marca en entornos estratégicos, combinando tradición y modernidad con una mirada global.

“Viajar empieza mucho antes de despegar. Queríamos crear un lugar donde el viajero pudiera darse un capricho, comer bien y disfrutar. Una experiencia gastronómica pensada para el momento previo al vuelo”, explica Enrique Tomás, fundador de la compañía.

Ubicado en el corazón del aeropuerto, el nuevo Food Market reúne una oferta variada y equilibrada a través de cuatro nuevas estaciones gastronómicas que se suman a los espacios más emblemáticos de la marca: La Barra Enrique Tomás, Express & Co. y Cervecería Victoria.

Cuatro estaciones para todos los gustos:

Masakali Pizza: Pizzas artesanas de masa fina, crujiente y sabrosa, con toppings como pepperoni, cuatro quesos o pollo con verduras. Pensadas para tomar al momento o llevar en caja.

Hamburdehesa: Inspirada en el clásico burger & grill americano, esta parada ofrece hamburguesas con carne jugosa, pan brioche y combinaciones únicas como la "Smash", su propuesta estrella.

Focattina – La Bocadillería: Pan de focaccia recién horneado y rellenos gourmet como la "Venerable" (mortadela trufada y pesto), "Fumicatta" (jamón curado y verduras asadas) o "Me la Trufa" (jamón cocido y crema de trufa).

Sabor a España: Dulces tradicionales como turrones, mieles artesanales, almendras garrapiñadas o chocolates con almendra. Perfecto para llevar un recuerdo con sabor local.

Desde desayunos a cenas, el nuevo Food Market está pensado para satisfacer todos los antojos a cualquier hora del día. Ya sea para una parada rápida o una comida más pausada, el espacio combina una oferta diversa, diseño cuidado y atención al detalle, reflejo de los valores que han convertido a Enrique Tomás en líder mundial del jamón ibérico.

Con esta apertura, la marca refuerza su presencia en Andalucía y su posicionamiento en aeropuertos clave, consolidando su objetivo de convertir cada punto de contacto con el cliente en una experiencia memorable.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

