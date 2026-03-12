Alcampo inaugura en Illescas su primer hipermercado franquiciado y primera franquicia en Castilla-La Mancha

Fachada del hipermercado franquiciado Alcampo Illescas - Alcampo

Madrid, 12 de marzo de 2026.- Alcampo abre hoy en el Parque Comercial Señorío Plaza de Illescas (Toledo) su primer hipermercado franquiciado, incorporando por primera vez este formato a su modelo de franquicia, el que desembarca en Castilla-La Mancha por primera vez

El hipermercado franquiciado está ubicado en la calle Juan Carlos Onetti, nº1 y cuenta con una superficie comercial de 4.200 m atendidos por una plantilla que emplea a más de 70 personas en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas, además de algunos domingos y festivos.



La tienda pone a disposición de sus clientes un surtido de cerca de 50.000 productos, que abarca frescos, alimentación y no alimentación. Esta propuesta de Alcampo mantiene el compromiso por garantizar una amplia variedad de opciones a través de sus marcas propias y de las principales marcas de fabricante, favoreciendo así la libre elección de sus clientes y al precio más bajo acompañado de la mejor experiencia de compra, en línea con su visión: "Comer bien y vivir mejor cuidando el Planeta".



Además, el hipermercado franquiciado cuenta con diversos mostradores de frescos entre los que se encuentran los de pescadería, carnicería, charcutería y, por otro lado congelados a granel, junto a espacios habilitados de libre servicio en frutería y panadería. Y de espacios dedicados a productos de no alimentación que abarcan desde papelería, librería y textil hasta decoración y tecnología.



En materia de sostenibilidad, el establecimiento dispone de placas solares propias para la generación de energía, centrales de frío de bajo consumo y muebles frigoríficos cerrados con puertas que permiten conservar mejor la cadena de frío.



La apertura coincide además con el fortalecimiento de la presencia de Alcampo en Illescas, donde recientemente ha culminado la puesta en marcha de su macro plataforma logística multiformato. Este centro, con una superficie de 98.500 m, funciona como nodo estratégico para el abastecimiento de 64 hipermercados de la compañía a nivel nacional así como para su almacén inteligente de E-Commerce CFC (Customer Fulfilment Center) situado en San Fernando de Henares, y para más de un centenar de supermercados, ubicados en la Comunidad de Madrid.



Esta apertura supone también un nuevo paso en el desarrollo del modelo de franquicia de Alcampo, que constituye un eje estratégico para el crecimiento de la compañía. Actualmente, Alcampo cuenta con más de 130 establecimientos franquiciados en España y continúa impulsando este modelo como una palanca de expansión.



Para Juan Morales, director de Franquicias y M&A de Alcampo: "la apertura de nuestro primer hipermercado franquiciado marca un paso decisivo en la evolución de nuestros formatos de tienda. Nos permite ser aún más multiformato y llegar a más personas, tanto a los vecinos y vecinas de Illescas como a todos aquellos que visitan el municipio y su entorno. Queremos ofrecer el mejor surtido a través de nuestras marcas y al mejor precio, apoyándonos en la experiencia y el acompañamiento que brindamos a nuestros franquiciados para desarrollar proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo".

Contacto

Emisor: Alcampo

Nombre contacto: Rafa Mata Sánchez

Descripción contacto: Técnico de Comunicación y Relaciones Externas Alcampo

Teléfono de contacto: 676 322 826



