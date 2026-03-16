Los Alcázares prepara el XXV Aniversario de sus Incursiones Berberiscas - Los Alcázares

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 16 de marzo de 2026.-

Los Alcázares prepara la alternativa épica de esta Semana Santa; XXV Aniversario de sus Incursiones Berberiscas. Del 2 al 5 de abril, el municipio celebra sus Bodas de Plata transformando su costa en un museo vivo donde la historia, la cultura y el patrimonio se fusionan bajo el relato estratégico "El mar que inspira".

A escasas semanas de que el aroma a salitre se mezcle con el de la pólvora, el municipio de Los Alcázares lanza una invitación a viajeros nacionales e internacionales para sumergirse en una de las celebraciones más singulares del litoral español. El XXV Aniversario de las Incursiones Berberiscas, que tendrá lugar del 2 al 5 de abril, no es solo una festividad consolidada; es la culminación de un cuarto de siglo transformando la memoria histórica en una herramienta de cohesión social y un motor de desarrollo turístico de vanguardia.

Lo que comenzó hace veinticinco años como una pequeña recreación local es hoy un producto turístico de referencia que permite desestacionalizar la oferta del Mar Menor, demostrando que el patrimonio y la identidad son activos capaces de atraer visitantes más allá de los meses de sol y playa.

Recrear la historia para comprender el territorio

El corazón de este evento late en los episodios acontecidos entre los siglos XVI y XVII. Durante este periodo, las costas del Mar Menor fueron escenario de incursiones rápidas y violentas de piratas berberiscos procedentes del norte de África. No se trataba de hechos aislados, sino de un fenómeno persistente que obligó a los antiguos pobladores -pescadores y campesinos- a vivir en un estado de vigilancia constante ante el riesgo del saqueo y el cautiverio.

Esta presión corsaria fue la que moldeó la fisonomía que hoy el visitante puede descubrir en Los Alcázares. La necesidad de defensa propició la creación de un sistema de control costero basado en torres vigía, puntos de observación y mecanismos de alerta temprana. Elementos patrimoniales como la Torre del Rame se mantienen hoy como testimonios directos de esta arquitectura defensiva, piezas fundamentales para articular el territorio y comprender cómo la población se adaptó a un mar que era, a la vez, fuente de vida y espacio de amenaza.

Para este XXV aniversario, Los Alcázares recupera este legado y lo transforma en una experiencia cultural accesible, didáctica y profundamente participativa. A través de las recreaciones, el visitante no asiste a un simple espectáculo; se adentra en un capítulo esencial para entender la profunda vinculación del municipio con su historia marítima.

Un despliegue de espectacularidad sin precedentes

La edición de 2026 ha sido diseñada bajo el concepto de "inmersión total". Durante cuatro días, el municipio se convertirá en un gran escenario histórico al aire libre donde la implicación de asociaciones, comparsas y vecinos garantiza un ambiente de autenticidad inigualable.

El Gran Desembarco Berberisco: En la Playa del Espejo, el acto central de las fiestas recreará los ataques piratas con un despliegue técnico y humano histórico, devolviendo a la orilla del Mar Menor la épica de las batallas del siglo XVI.

Mercado Berberisco: Consolidado como uno de los más extensos y cuidados de España, desplegará cientos de puestos donde la artesanía, los antiguos oficios y la gastronomía de época tomarán las avenidas principales.

El Desfile de las Tres Culturas: Una exhibición de color, música y danza que recorre el municipio, proyectando la imagen de Los Alcázares como un referente de convivencia y riqueza cultural.

Campamento Festero: El alma de la fiesta, donde el aroma del caldero -el plato emblemático del Mar Menor- flotará desde las cocinas abiertas hasta la primera línea de playa, ofreciendo una experiencia gastronómica que es, en sí misma, fuente de inspiración.

"El mar que inspira": Un modelo de destino inteligente

Este aniversario marca un hito en la línea narrativa “El mar que inspira”, concebida para conectar el Mar Menor con la identidad y la cultura local como elementos diferenciales del destino. Bajo la visión estratégica de “Un mar abierto a cada estación”, Los Alcázares propone un modelo turístico equilibrado, sostenible y resiliente, donde el mar deja de ser un recurso estacional para convertirse en el eje que vertebra la oferta cultural y patrimonial durante todo el año.

Este enfoque permite reinterpretar la relación del municipio con el mar desde una perspectiva emocional, integrando las tradiciones y vivencias colectivas que han surgido en torno al Mar Menor a lo largo de los siglos.

Compromiso con la Calidad y la Innovación Europea

La proyección nacional e internacional de este XXV Aniversario, así como la estrategia de turismo histórico y cultural de Los Alcázares, se fundamentan en una hoja de ruta técnica y vanguardista. Este evento es uno de los hitos de la nueva estrategia integrada en el Plan de Marketing Turístico 2025 – 2027, elaborado por la consultora Open-Ideas e incluido en el Plan de Análisis de la Estrategia Turística de Los Alcázares.

Esta ambiciosa transformación del modelo turístico municipal está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contando con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Gracias a este apoyo, el municipio refuerza su posición como destino inteligente y sostenible, capaz de generar riqueza y empleo a través de la puesta en valor de su patrimonio cultural vivo.

Invitación al viajero de hoy

Con una infraestructura hotelera preparada y un ambiente que vibra en cada esquina, Los Alcázares hace un llamamiento final para que los viajeros reserven las fechas del 2 al 5 de abril. Es la oportunidad de vivir una Semana Santa donde la historia no se cuenta, sino que se siente, garantizando una conexión emocional que contribuirá a un recuerdo positivo y duradero del destino.

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