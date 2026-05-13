ALDI baja el precio de 150 productos durante el primer trimestre de 2026 - Aldi

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca propia de ALDI se consolida como la opción de ahorro: 9 de cada 10 tiques de compra ya incorporan algún producto de sus marcas

Gracias a su surtido de marca propia y origen nacional, los clientes pueden ahorrar hasta 2.000 euros anuales en su compra semanal

ALDI se ha ganado la confianza de 8 millones de hogares españoles, alcanzando una cuota de mercado del 2,1%

Sant Cugat del Vallès, 13 mayo de 2026-. ALDI refuerza su compromiso con el ahorro familiar y cierra el primer trimestre de 2026 con una bajada de precios de 150 productos en la península. Los descuentos se han aplicado durante el primer trimestre del año en una variedad de productos de surtido fijo como lácteos, panadería y productos de higiene personal, entre otros, excluyendo frutas y verduras.

Los datos de los tres primeros meses del año reflejan el trabajo de ALDI para garantizar vías de ahorro notables, con un surtido principalmente de marca propia y de origen nacional. Con ello, la compañía aporta un ahorro de casi 2.000 euros al año en sus compras semanales destacando especialmente los productos frescos, en los que la compañía ofrece precios un 15% más bajos que la media del sector.

La marca propia como pilar del ahorro

El modelo de ALDI, basado en productos de alta calidad al precio más bajo posible, se consolida con éxito en el mercado español. Para ello, la marca propia se ha convertido en la base de su oferta, donde 9 de cada 10 tiques de compra incorporan algún producto de marca propia en sus cestas. Todo ello, sumado a la relación de confianza que tiene con sus más de 400 proveedores nacionales, le permite optimizar procesos, reducir costes y ajustar los precios finales.

Gracias a este modelo, ALDI se ha ganado la confianza de 8 millones de hogares españoles y ha alcanzado una cuota de mercado del 2,1% en nuestro país. La compañía, que ya cuenta con más de 500 tiendas en el país, tiene como objetivo seguir impulsando su plan de expansión para acercar a cada vez más hogares españoles su opción de compra sencilla, económica y de calidad.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿A cuántos productos ha bajado el precio ALDI en el Q1 de 2026? A un total de 149 productos de surtido fijo en la Península

A un total de 149 productos de surtido fijo en la Península ¿Qué peso tiene la marca propia en el surtido de ALDI? Nueve de cada diez productos del surtido son de marca propia

Nueve de cada diez productos del surtido son de marca propia ¿Cuántas tiendas tiene ALDI en España actualmente? La compañía tiene 502 supermercados en España, con su última apertura en Fuengirola

La compañía tiene 502 supermercados en España, con su última apertura en Fuengirola ¿Qué ahorro anual estima ALDI para sus clientes? Un ahorro medio de casi 2.000 euros anuales en su compra semanal

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

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