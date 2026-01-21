ALDI impulsa el consumo de frescos con promociones de hasta un 50% - ALDI

Los descuentos estarán disponibles por tiempo limitado desde el viernes 23 de enero en todos los supermercados ALDI en España

Incluye ofertas destacadas en frutas, verduras, carne y productos de despensa, como el mango con hasta un 33% de ahorro

Sant Cugat del Vallès, 21 de enero de 2026 - ALDI continúa acercando a los hogares españoles productos de calidad al mejor precio. La compañía ofrece una selección especial con promociones de fin de semana que permiten ahorrar hasta un 50%. Estos descuentos estarán disponibles a partir del viernes 23 de enero, en todos los supermercados de España.

Las promociones se aplican en productos de todo tipo, con foco en los frescos como pieza clave en el surtido de ALDI. Entre las ofertas más destacadas de este fin de semana se encuentra la berenjena de origen nacional, que estará disponible con un 20% de descuento, a 1,59 euros el kilo. Este producto, cultivado en España, refuerza el compromiso de ALDI por el origen nacional, un factor cada vez más valorado por los consumidores por su frescura y calidad.

También se ha rebajado el precio del mango, una fruta muy apreciada por su sabor y versatilidad con un 33% de descuento, a 1,99 euros. Ideal para el consumo diario en desayunos o postres, el mango se presenta en formato de dos unidades.

A estas promociones se suman también otras ofertas destacadas en carne, como la hamburguesa de vacuno angus, a 3,75 euros, o las alas crunchy chicken, con un 20% de ahorro por 3,79 euros. En el ámbito de la despensa, sobresalen las alubias blancas cocidas extra, a 0,65 euros, ampliando así el abanico de productos básicos con precios aún más accesibles para los hogares.

Cada vez más familias confían en ALDI para su compra habitual, atraídas por una oferta amplia, de calidad y con precios accesibles. La compañía pone a disposición de los hogares una variedad de opciones que permite ahorrar hasta 20 euros a la semana, gracias a su apuesta por la marca propia y el origen nacional.

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 490 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 88.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

